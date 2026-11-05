Investona má nové vedení marketingu. Na pozici CMO přichází Ondřej Karanský

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  10:18
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Praha 5. listopadu 2026 (PROTEXT) - Investona posiluje svůj tým v oblasti marketingu a komunikace. Do společnosti nastupuje Ondřej Karanský na pozici Chief Marketing Officer (CMO), doplní tak ekonomického experta Vojtěcha Olbrechta, který ve společnosti působí jako hlavní ekonom již od května.

Cílem personálních změn je pokračovat v budování značky Investony jako důvěryhodného partnera pro běžné investory a zároveň posílit srozumitelnou komunikaci ekonomických témat tak, aby investoři i veřejnost, která se na investování teprve připravuje, rozuměli širším souvislostem – nejen aktuálním výkyvům trhů.

Ondřej Karanský přichází do Investony na pozici CMO. V oblasti finančního a investičního marketingu působí od roku 2019. Před příchodem do Investony řídil marketing společnosti INVESTIKA, jedné ze tří největších nezávislých investičních společností v ČR. Předtím více než pět let působil v investiční platformě Portu, kde jako marketing manager/CMO řídil strategické marketingové cíle, celý marketingový rozpočet a klíčová partnerství ve třech zemích: ČR, Slovensko a Polsko. Během jeho působení Portu vyrostlo z jednotek tisíc klientů na přibližně 212 tisíc a na zhruba 40 miliard Kč pod správou. Karanský marketing přitom staví především na modelu s převahou interních kapacit a na silném obsahu a důvěře.

„Investona má za sebou intenzivní období uvedení značky na trh se vším, co k tomu patří. Mým cílem je nyní Investonu postupně etablovat na trhu a získat důvěru klientů, že právě Investona je to místo, kde investovat má smysl a kde na to nejsou sami,“ vysvětluje Ondřej Karanský. „Do konce roku chci doplnit tým o dvě až tři role a dát jasný směr tomu, jak chceme, aby byla Investona na trhu vnímaná,“ doplnil Karanský.

Vojtěch Olbrecht zastává v Investoně pozici hlavního ekonoma. Do firmy přinesl kombinaci ekonomického výzkumu, korporátní praxe a zájmu o ekonomiku systémů a digitálních aktiv.

Před příchodem do společnosti působil v různých rolích napříč korporátním i akademickým prostředím, věnoval se mimo jiné výzkumu, consultingu i project managementu. Vystudoval ekonomiku a management a s doktorátem z ekonomie se v minulosti věnoval vědecké činnosti a publikační práci.

V týmu Investony vytváří interní ekonomické analýzy a působí jako odborný hlas v komunikaci, včetně komentování tržních témat.

„Mise firmy je rozinvestovat Česko, formou pravidelného a odpovědného investování. Investona se zaměřuje na běžného člověka, nejen na lidi s vyššími příjmy, a to je přesně to, co mi dává smysl,“ říká Vojtěch Olbrecht.

Vojtěch Olbrecht, hlavní ekonom Investony

Investona postupně posiluje svůj odborný obsah a ekonomickou komunikaci. V praxi to znamená větší důraz na průběžné ekonomické analýzy, srozumitelnější vysvětlování tržních témat pro běžného investora a v neposlední řadě posílení role značky jako dlouhodobého partnera.

„Investování není jen o rychlé reakci na momentální náladu trhu. Baví mě stavět rozhodování na číslech a delším horizontu a převádět ekonomické dění do řeči, které rozumí každý,“ popisuje Olbrecht a Karanský uzavírá: „V našem segmentu jde především o důvěru v tom smyslu, že rozumíme tomu, co děláme, a že budeme dobrým dlouhodobým partnerem pro důležité životní události jako je příprava na důchod, studium dětí a další významné milníky.“ 

O Investoně 
Investona je marketingová značka společnosti Czech Asset Investments, která se od roku 1997 zabývá obchodováním s cennými papíry. Produktové portfolio zahrnuje vlastní investiční fondy a možnost investování do burzovně obchodovaných fondů a akcií. Czech Asset Investments, a.s., podléhá dohledu České národní banky a je členem Asociace pro kapitálový trh.

Disclaimer 
Obchodník s cennými papíry Czech Asset Investments, a.s. neposkytuje služby investičního poradenství. Informace obsažené v tomto článku mají obecný charakter a nelze je považovat za investiční doporučení, které by zohledňovalo vaše osobní poměry. S investováním jsou spojena rizika. Hodnota Vašich investic a příjmů z nich plynoucích může stejně klesnout, jako i vzrůst. Více informací najdete www.investona.cz

Zdroj: Investona

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59936.

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