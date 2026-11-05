Investona má nové vedení marketingu. Na pozici CMO přichází Ondřej Karanský

Cílem personálních změn je pokračovat v budování značky Investony jako důvěryhodného partnera pro běžné investory a zároveň posílit srozumitelnou komunikaci ekonomických témat tak, aby investoři i veřejnost, která se na investování teprve připravuje, rozuměli širším souvislostem – nejen aktuálním výkyvům trhů.
Ondřej Karanský přichází do Investony na pozici CMO. V oblasti finančního a investičního marketingu působí od roku 2019. Před příchodem do Investony řídil marketing společnosti INVESTIKA, jedné ze tří největších nezávislých investičních společností v ČR. Předtím více než pět let působil v investiční platformě Portu, kde jako marketing manager/CMO řídil strategické marketingové cíle, celý marketingový rozpočet a klíčová partnerství ve třech zemích: ČR, Slovensko a Polsko. Během jeho působení Portu vyrostlo z jednotek tisíc klientů na přibližně 212 tisíc a na zhruba 40 miliard Kč pod správou. Karanský marketing přitom staví především na modelu s převahou interních kapacit a na silném obsahu a důvěře.
„Investona má za sebou intenzivní období uvedení značky na trh se vším, co k tomu patří. Mým cílem je nyní Investonu postupně etablovat na trhu a získat důvěru klientů, že právě Investona je to místo, kde investovat má smysl a kde na to nejsou sami,“ vysvětluje Ondřej Karanský. „Do konce roku chci doplnit tým o dvě až tři role a dát jasný směr tomu, jak chceme, aby byla Investona na trhu vnímaná,“ doplnil Karanský.
Vojtěch Olbrecht zastává v Investoně pozici hlavního ekonoma. Do firmy přinesl kombinaci ekonomického výzkumu, korporátní praxe a zájmu o ekonomiku systémů a digitálních aktiv.
Před příchodem do společnosti působil v různých rolích napříč korporátním i akademickým prostředím, věnoval se mimo jiné výzkumu, consultingu i project managementu. Vystudoval ekonomiku a management a s doktorátem z ekonomie se v minulosti věnoval vědecké činnosti a publikační práci.
V týmu Investony vytváří interní ekonomické analýzy a působí jako odborný hlas v komunikaci, včetně komentování tržních témat.
„Mise firmy je rozinvestovat Česko, formou pravidelného a odpovědného investování. Investona se zaměřuje na běžného člověka, nejen na lidi s vyššími příjmy, a to je přesně to, co mi dává smysl,“ říká Vojtěch Olbrecht.
Investona postupně posiluje svůj odborný obsah a ekonomickou komunikaci. V praxi to znamená větší důraz na průběžné ekonomické analýzy, srozumitelnější vysvětlování tržních témat pro běžného investora a v neposlední řadě posílení role značky jako dlouhodobého partnera.
„Investování není jen o rychlé reakci na momentální náladu trhu. Baví mě stavět rozhodování na číslech a delším horizontu a převádět ekonomické dění do řeči, které rozumí každý,“ popisuje Olbrecht a Karanský uzavírá: „V našem segmentu jde především o důvěru v tom smyslu, že rozumíme tomu, co děláme, a že budeme dobrým dlouhodobým partnerem pro důležité životní události jako je příprava na důchod, studium dětí a další významné milníky.“
O Investoně
Investona je marketingová značka společnosti Czech Asset Investments, která se od roku 1997 zabývá obchodováním s cennými papíry. Produktové portfolio zahrnuje vlastní investiční fondy a možnost investování do burzovně obchodovaných fondů a akcií. Czech Asset Investments, a.s., podléhá dohledu České národní banky a je členem Asociace pro kapitálový trh.
Disclaimer
Obchodník s cennými papíry Czech Asset Investments, a.s. neposkytuje služby investičního poradenství. Informace obsažené v tomto článku mají obecný charakter a nelze je považovat za investiční doporučení, které by zohledňovalo vaše osobní poměry. S investováním jsou spojena rizika. Hodnota Vašich investic a příjmů z nich plynoucích může stejně klesnout, jako i vzrůst. Více informací najdete www.investona.cz
Zdroj: Investona
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59936.