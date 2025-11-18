Invincible: Svítidla do nejnáročnějších provozních podmínek

Autor:
  13:17
Praha 18. listopadu 2025 (PROTEXT) - Thorn Lighting s hrdostí představuje produktovou řadu Invincible, vysokovýkonné vestavné LED panely konstruované speciálně pro čisté prostory a další prostředí s přísnými požadavky na hygienu.

Svým technickým provedením splňuje nejpřísnější požadavky pro čisté prostory, mechanickou odolnost a vysokou spolehlivost. Panel poskytuje stabilní světelný výkon, homogenní vyzařování a vysoce odolnou konstrukci navrženou pro dlouhodobé zatížení. Invincible je certifikován pro použití v aplikacích, kde jsou klíčové podmínky čistoty prostředí – například ve farmacii, biotechnologii, zdravotnictví či laboratořích. V těchto segmentech představuje důležitý prvek infrastruktury, který přispívá k dodržení přísných hygienických protokolů a minimalizaci rizika kontaminace. Nová produktová řada je uváděna na trh jako doplněk nabídky panelů Beta Force, které jsou zkonstruovány pro méně striktně posuzovaná, ale stejně náročná prostředí, jakými jsou školy, kanceláře a méně významné zóny ve zdravotnických zařízeních.

Konstrukce pro maximální hygienu a výkon

Hladký hliníkový rám bez šroubů zabraňuje hromadění nečistot na svítidlech Invincible a umožňuje dodržování přísných protokolů čištění. Jeho práškově lakované ocelové pouzdro odolává agresivním dezinfekčním prostředkům, zatímco antibakteriální pěnové těsnění a vysoký stupeň krytí zajišťují dlouhodobou spolehlivost ve sterilním prostředí.

David Ellis, produktový manažer pro zapuštěná svítidla ve společnosti Thorn Lighting, uvedl: „Invincible je víc než jen zapuštěný panel – je to řešení speciálně vyvinuté pro nejnáročnější prostředí. Invincible poskytuje úroveň výkonu, odolnosti a hygienické nezávadnosti, kterou naši zákazníci od nemocnic až po potravinářské provozy potřebují – a dokládá tak trvalé úsilí společnosti Thorn o inovace, kvalitu a udržitelnost.“

Udržitelnost a snadná údržba

Svítidla Invincible jsou navržena s ohledem na dlouhodobou udržitelnost. Modulární konstrukce umožňuje jednoduchou výměnu jednotlivých komponent, čímž snižuje množství odpadu a současně prodlužuje celkovou životnost produktu. Instalace je rychlá a uživatelsky nenáročná. Svítidlo je kompatibilní jak se sádrokartonovými podhledy, tak se standardními kazetovými stropními systémy pro zapuštěnou montáž, což usnadňuje integraci do nových i stávajících instalací.

Kompletní ekosystém osvětlení

Po zahájení prodeje svítidel Invincible, vestavných LED panelů doplňujících produktovou řadu Beta Force, nabízí nyní společnost Thorn Lighting komplexní řešení pro rozmanitá prostředí. Svítidla Invincible jsou speciálně koncipována pro čisté prostory, zdravotnictví a výrobu potravin, zatímco svítidla Beta Force jsou přizpůsobena požadavkům na robustní výkon v šatnách, učebnách ve stylu dílen a nekritických prostorách ve zdravotnických zařízeních. Mezi vlastnosti řady Beta Force patří stupeň krytí IP65/20 (přední/zadní strana), nastavitelná teplota chromatičnosti (3000/3500/4000 K) a difuzor z polykarbonátu TP(a).

Komplexní nabídka uvedených panelů umožňuje realizovat ucelenou strategii osvětlení v celých objektech od sterilních operačních sálů a laboratoří až po učebny, kanceláře a chodby. Tím je zajištěna konzistentní kvalita a odolnost osvětlení ve všech prostorech.

Fotogalerie: https://toolbox.zumtobelgroup.com/share/GeeKYZxrW4EGK2PM5WQ7

Společnost Thorn Lighting

Společnost Thorn nabízí v oboru osvětlovací techniky dokonalé know-how, které vychází z téměř 100letých zkušeností s výrobou a dodávkami efektivních, vysoce kvalitních a síťově propojených osvětlovacích řešení. Náš zkušený tým poskytuje špičkovou podporu po celou dobu spolupráce se zákazníkem. Rozsáhlé portfolio produktů pokrývá celou řadu aplikací od vzdělávání a zdravotnictví až po městský život a dopravu. Více informací naleznete na www.thornlighting.com.

Zdroj: Zumtobel Group

 

