IPO společnosti M2C startuje

Investoři v průběhu tohoto období mohou svoji poptávku po akciích společnosti vkládat do upisovacího systému Burzy cenných papírů Praha přes své obchodníky, členy burzy. V prvním týdnu bude kniha objednávek neveřejná, dne 9.6. dojde na stránkách burzy k jejímu zveřejnění. Po ukončení úpisu bude oznámen výsledek veřejné nabídky a cena. Prvním obchodním dnem na trhu Start Market bude 20.6. 2025.

Parametry veřejné nabídky:

Informace o veřejné nabídce Jméno emitenta Mark2 Corporation Investment SE ISIN CZ1008000823 Ticker M2C Cenové rozpětí (za ks) 250 – 300 Kč Hodnota společnosti po IPO 954 950 000 – 1 145 940 000 Kč Počet ks akcií v nabídce až 800 000 ks Minimální velikost objednávky 100 ks Termín veřejné nabídky 2.6. 2025 od 10:00 – 16.6. 2025 do 12:00

Více informací o společnosti mohou zájemci získat v průběhu online prezentace emitenta v rámci tzv. Start Days. Prezentace společnosti M2C proběhne již toto úterý 3.6.2025 od 17:30. Na akci je možné se zaregistrovat na stránkách burzy zde.

Burza cenných papírů Praha

Burza cenných papírů Praha, a.s. (BCPP), je největším a nejstarším organizátorem trhu s cennými papíry v České republice. Spolu se svými dceřinými společnostmi tvoří skupinu PX, jejíž nejvýznamnější společností je vedle burzy Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (CDCP). Se skupinou PX dále úzce spolupracuje společnost POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (PXE), z jedné třetiny vlastněná Burzou cenných papírů Praha. Burza cenných papírů Praha je z 99,54 % dceřinou společností Burzy cenných papírů Vídeň.