IROP rozdělil dvě třetiny prostředků. Zbývá 40 miliard Kč

„Celkem je schváleno k proplacení přes 4800 projektů, z toho 3100 jsou projekty obcí. Ze zájmu a srovnání s předchozím programovým obdobím už teď vidíme, že IROP bude do konce roku 2027 naplněn,“ říká Rostislav Mazal, který na Ministerstvu pro místní rozvoj vede Řídící orgán IROP.
IROP je od roku 2014 největším zdrojem investic v českých regionech. Většina peněz míří na investiční projekty obcí a krajů. Do roku 2027 půjde celkově o téměř čtvrt bilionu korun. „Zrychlení dojezdových časů sanitek i hasičů, 14 tisíc nových míst ve školkách, moderní vybavení stovek základních a středních škol, ale třeba i desítky miliard korun do oprav památek, silnic nebo cyklostezek. IROP zcela zásadně zlepšuje život lidí,“ říká Helena Miškovičová, ředitelka Sekce IROP v Centru pro regionální rozvoj, které celý program administruje.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR předpokládá, že zbývajících 40 miliard Kč bude rozděleno v průběhu následujících dvou let. Česká republika tak směřuje k plnému využití evropských prostředků určených na podporu rozvoje regionů, čímž posiluje konkurenceschopnost, dostupnost služeb a zvyšuje kvalitu života občanů.
„Ačkoliv je drtivá většina výzev už vyčerpána, případně čelíme odpovídajícímu zájmu, existuje několik oblastí, kde peníze ještě jsou a kde čekáme na další žadatele a jejich projekty. Například jde o sociální bydlení v sociálně vyloučených lokalitách. Ale peníze jsou i pro cestovní ruch či na veřejná prostranství v Praze,“ dodává Rostislav Mazal. Následující tabulka ukazuje výzvy, kde je zatím zájem žadatelů nižší.
V dalším programovém období (2028 až 2034) bude přísun peněz z Evropské unie na kohezní politiku slabší. Podmínky a způsob distribuce právě experti ministerstva vyjednávají s partnery na národní úrovni a se zástupci Evropské komise.
