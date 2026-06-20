ISO 19443 se stává klíčovou vstupenkou do jaderných zakázek v Česku

Registraci dodavatelů pro nové Dukovany již zahájilo přibližně 160 českých firem. Požadavek na certifikaci se kaskádovitě přenáší na subdodavatele všech úrovní, od výrobců komponent, strojírenských a elektrotechnických firem přes stavební společnosti, IT a servisní organizace až po poskytovatele služeb.
ISO 19443:2018 (Systémy managementu kvality – specifické požadavky pro použití ISO 9001:2015 v dodavatelském řetězci jaderné energetiky u produktů a služeb důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti: ITNS) staví na stávajícím systému ISO 9001 a doplňuje ho o klíčové prvky: kulturu jaderné bezpečnosti, identifikaci položek důležitých pro bezpečnost a odstupňovaný přístup ke kvalitě.
Hlavní přínosy certifikace:
- přístup k jaderným zakázkám a výběrovým řízením
- zvýšení důvěryhodnosti u klientů, investorů a partnerů
- minimalizace rizik a posílení kvality v dodavatelském řetězci
TAYLLORCOX má unikátní třífázový proces certifikace (příprava / auditní fáze / certifikace a podpora) včetně gap analýzy, auditu připravenosti a podpory při budování kultury jaderné bezpečnosti. Společnost je akreditována jako RCB, CAB, ATO i ACO a je jedním z předních poskytovatelů v Česku.
Zdroj: TAYLLORCOX