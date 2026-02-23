ISOTRA sjednotila konfiguraci a zrychlila B2B procesy

„Cílem projektu bylo zrychlit tvorbu nabídek, snížit chybovost a vytvořit jednotný zdroj dat napříč firmou,“ říká Robert Fárek, ředitel společnosti ITeuro.
Rodinná firma ISOTRA působí ve 46 zemích světa a dlouhodobě staví svůj úspěch na kombinaci vlastního vývoje, konstrukce i výroby komponent pro stínicí techniku. S růstem portfolia a zahraniční expanzí však narůstala i složitost obchodních procesů. Původní konfigurátory vznikaly postupně jako úpravy ERP systému a fungovaly odděleně podle jednotlivých produktových řad. To znamenalo náročnou údržbu, vyšší riziko chyb a pomalejší reakce na změny.
„Dosavadní řešení bylo vybudováno pomocí speciálních úprav ERP systému. Postupně tak vznikla celá řada samostatných konfigurátorů podle námi vyráběných produktových řad. Konfigurátory byly používány v různých generacích svého vývoje, což přinášelo značnou neefektivitu při samotné správě, ale také například při sdílení znalostí mezi technology. Těžkopádnost při provádění úprav těchto „speciálů“ vedla ke vzniku mnoha dodatečných opatření v navazujících procesech a systémech, které pomáhaly zajistit správnost konfigurací v zákaznických objednávkách.“ říká Vladimír Zecha, strategický ředitel ISOTRA Holding a.s.
Nové řešení nahrazuje původní roztříštěné prostředí jedním centrálním systémem. Konfigurátor automaticky respektuje technologická pravidla, pracuje s dědičností parametrů a aktivně omezuje neplatné kombinace. Obchodní partneři zároveň vidí vizuální podobu vybraných variant – od barev a povrchů až po konkrétní komponenty.
Systém je plně integrován s ERP K2 i B2B portálem vyvinutým společností Cognito. Produktová data, varianty i ceny jsou proto vždy aktuální a synchronizované napříč obchodem a výrobou. Konfigurace jsou validovány už při zadání, což výrazně snižuje potřebu následných oprav.
„Pro naše obchodní partnery je zásadní vizuální jistota. Máme široký sortiment a řada montážních firem přiznávala, že pokud něco nevidí, nejsou si jisti správností konfigurace. Vizuální konfigurátor jim práci zjednodušil a otevřel prostor i pro produkty, které dříve nabízeli jen okrajově,“ doplňuje Vladimír Zecha.
Implementací nového řešení získala ISOTRA stabilní technologický základ pro další digitalizaci. Do budoucna firma plánuje rozšířit automatizaci cenotvorby, umožnit ukládání uživatelských šablon a posílit 3D vizualizaci včetně přímého napojení na výrobní data.
O společnosti ITeuro, a.s.
ITeuro je česká technologická firma, která už 25 let stojí po boku výrobních podniků a pomáhá jim zvládat změny i růst. Na domácím i slovenském trhu zavádí informační systém Infor SyteLine (CloudSuite Industrial) a zajišťuje jeho úpravu pro české prostředí. V posledních letech se zaměřuje také na řešení Infor LN (CloudSuite Industrial Enterprise) pro náročné segmenty, jako je automotive, letectví či obrana. Součástí portfolia je také implementace nástroje Infor CPQ pro pokročilou konfiguraci produktů a digitalizaci obchodních procesů. Firmám tak pomáhá zrychlit tvorbu nabídek, omezit chybovost a propojit obchod s výrobou.Portfolio doplňuje vlastní platforma InduStream, která zahrnuje MES systém, WMS a podporu VNA procesů. Díky tomu dokáže ITeuro pokrýt nejen plánování a řízení podniku na úrovni ERP, ale i samotnou realizaci výroby a logistiky přímo na provoze.
