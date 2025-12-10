ISUZU NovoCiti Life - Nová liga městské dopravy

Kapacita a prostor - malé rozměry, velký výkon
- Přestože má délku necelých 8 metrů, NovoCiti Life pojme až 60 cestujících (21 sedících + 39 stojících
- Díky samonosné autobusové konstrukci (nikoliv přestavbě z užitkového vozu) nabízí více prostoru než běžné minibusy stejné kategorie - o celou třetinu vyšší přepravní kapacitu.
- Společně s nízkopodlažním provedením (Low Entry) poskytuje komfortní nástup — ideální pro seniory, rodiče s kočárky, invalidní vozíky.
Univerzálnost - město i region, kde velký autobus nesmí
- NovoCiti Life je navržený jako plnohodnotný autobus, nejen minibus - s totální autobusovou konstrukcí, jakou mají „velké“ městské autobusy
- Díky kompaktním rozměrům projede tam, kde velký dvanáctimetrový autobus nemá šanci - úzké ulice, těžší terén, okresní nebo okrajové obce.
- Přesto zvládá i rychlostní provoz - hodí se i na meziměstské linky a běžné silnice/dálnice
Technika, komfort a nízké provozní náklady
- Vybaven výkonným dieselovým motorem FPT 4.5 l a automatickou převodovkou (Allison), s moderními komponenty — tedy výkon, spolehlivost a komfort jízdy na úrovni velkých autobusu
- Pneumatické odpružení s možností regulace výšky a funkcí kneeling zajišťuje pohodlnou jízdu a snadný nástup/výstup.
- Spotřeba paliva a provozní náklady jsou výrazně nižší než u klasických 12- metrových autobusů - v praxi dopravci hlásí úsporu i víc než 10 litrů na 100
- Karoserie ošetřená kataforézou garantuje delší životnost a odolnost proti korozi - výborná investice do budoucna.
Osvědčený standard- důvěra dopravců a široké nasazení
- NovoCiti Life už jezdí v řadě českých měst — na linkách MHD i regionálních — a dopravní společnosti ho hodnotí jako jednu z nejlepších voleb pro minibusovou dopravu.
- Výsledkem je „násobně rostoucí poptávka“- prodej modelu letmé roste a dopravci stále častěji obnovují nebo rozšiřují vozové parky právě o tento model.
Proč právě NovoCiti Life - v kostce
Pokud hledáte spolehlivý, komfortní, efektivní a ekonomický minibus pro městskou či regionální dopravu, který zvládne jak rušné ulice, tak klidné okresní trasy - ISUZU NovoCiti Life je jasnou jedničkou. Je ideální pro situace, kdy běžný velký autobus je předimenzovaný nebo neprojde, a současně chcete nabídnout cestujícím kvalitní standard: komfort, kapacitu, bezpečnost.
Kontakt:
TURANCAR CZ s.r.o.
Zdeněk Nesveda
E-mail: Zdenek.nesveda@praha-tip.cz
Tel.: 774 812 178