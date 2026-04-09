ITeuro zahájilo konsolidaci IT v průmyslovém holdingu BR Automotive

Ostrý nájezd systému proběhl v lednu 2026. Lumír Kunath, CIO průmyslového holdingu BR Group k tom dodává: „Po nasazení se nám podařilo stabilizovat klíčové procesy a postupně přecházíme do režimu standardní podpory. Zásadní proměnu přineslo i zavedení MES systému InduStream, díky kterému dnes dokážeme v reálném čase pracovat s výrobními daty a mít pod kontrolou desítky strojů.“
Implementované řešení dodává společnost ITeuro jako hlavní partner projektu. V rámci nasazení dochází k nahrazení původních systémů – ERP systému Abra, WMS systému Osiris a MES systému Zapsi – jedním integrovaným řešením, které pokrývá ERP, pokročilé plánování i řízení výroby (včetně řízení kvality a údržby).
Projekt reaguje na potřebu sjednotit roztříštěné systémy a odstranit limity současného stavu. Firmy dosud pracovaly s nejednotnými daty, což komplikovalo reporting i porovnání výkonnosti mezi jednotlivými závody. Nové multi-site řešení přináší jednotnou datovou základnu a podporu pro centralizované řízení klíčových procesů jako jsou nákup, obchod nebo účetnictví.
Součástí změny je také digitalizace výroby. Data ze strojů se nově automaticky přenášejí do systému, což umožňuje přesnější plánování, rychlejší reakce na problémy a lepší přehled o průběhu výroby v reálném čase.
„Cílem projektu je sjednotit řízení celé automotive divize a dát managementu k dispozici spolehlivá a srovnatelná data napříč firmami. Díky tomu mohou firmy lépe plánovat výrobu, vyhodnocovat ziskovost a efektivněji řídit své procesy,“ říká Robert Fárek, ředitel společnosti ITeuro.
V dalších fázích projektu bude implementace pokračovat ve zbývajících společnostech automotive divize. Již nyní probíhá nasazení ve společnosti Linaset, a.s. Výsledkem projektu bude jednotné prostředí pro řízení celé automotive divize BR Group, které podpoří další růst a zefektivnění výroby.
O společnosti ITeuro
ITeuro je česká technologická firma, která už 25 let stojí po boku výrobních podniků a pomáhá jim zvládat změny i růst. Na domácím i slovenském trhu zavádí informační systém Infor SyteLine (CloudSuite Industrial) a zajišťuje jeho úpravu pro české prostředí. V posledních letech se zaměřuje také na řešení Infor LN (CloudSuite Industrial Enterprise) pro náročné segmenty, jako je automotive, letectví či obrana. Portfolio doplňuje vlastní platforma InduStream, která zahrnuje MES systém, WMS a podporu VNA procesů. Díky tomu dokáže ITeuro pokrýt nejen plánování a řízení podniku na úrovni ERP, ale i samotnou realizaci výroby a logistiky přímo na provoze.
O holdingu BR Group
BR Group je holdingová společnost s českým kapitálem, která se zaměřuje na rozvoj českého průmyslu a jeho expanzi na světové trhy. Své aktivity směřuje do oblasti textilního průmyslu, plastikářství a strojírenství. Produkty firem jsou nedílnou součástí automobilů, najdete je na sportovištích, na lodních tankerech, ve stavebních a zemědělských strojích, a například také v domácích spotřebičích světových značek.
O společnosti IPG Plasty
Společnost IPG Plasty se zaměřuje na výrobu pohledových a technicky náročných plastových dílů vstřikováním, zejména vícekomponentních forem a silnostěnných optických komponent.
Pro zákazníky z automotive i dalších průmyslových oborů zajišťuje komplexní řešení od vývoje a konstrukce přes výrobu až po finální úpravy, včetně leštění, montáže či lakování.
Díky moderním technologiím a zkušenému týmu dodává své produkty zákazníkům po celém světě. Mezi ně patří například Varroc Excellence, Hella, Koito nebo Witte Automotive, přičemž komponenty IPG Plasty jsou součástí vozů značek jako Škoda, BMW, Audi či Toyota.
Zdroj: ITeuro
