ITU a Huawei společně vydávají Bílou knihu o lithiových bateriích pro telekomunikační body

Charles Yang, senior viceprezident společnosti Huawei a prezident globálního marketingu, prodeje a služeb Huawei Digital Power, na akci zdůraznil, že svět v posledních několika letech dosáhl významných úspěchů v oblasti snižování uhlíkových emisí, ale klimatická krize zůstává pro lidstvo i nadále zásadní výzvou. Celkový objem emisí uhlíku v telekomunikačním průmyslu činí přibližně 600 milionů tun, což představuje 2 % z celkového globálního objemu emisí. Na cestě k uhlíkové neutralitě však čelí provozovatelé telekomunikačních sítí třem hlavním problémům: zvýšeným emisím, vysoké spotřebě energie a rovněž rostoucím nákladům na energii. Společnost Huawei Digital Power propojuje digitální technologie s výkonovou elektronikou, aby tak poskytla nízkouhlíková řešení pro všechny scénáře a podpořila jejich transformaci ze spotřebitelů energie na její výrobce a zprostředkovatele.

Jak uvedl Charles Yang, řada hlavních operátorů po celém světě s pomocí společnosti Huawei nejen ušetřila energii a snížila své uhlíkové emise, ale zároveň také snížila své energetické provozní náklady (OPEX). Tito aktéři se současně také zapojili do trhu s elektřinou prostřednictvím virtuálních elektráren (virtual power plants, VPP), aby tak získali další výhody a nalezli „druhou křivku" obchodního růstu. V Pákistánu poskytla společnost Huawei FV řešení doplněné o systém pro ukládání energie (ESS), aby tak pomohla zákazníkům nahradit generátorové soustavy fotovoltaickými systémy a snížit spotřebu pohonných hmot na jedno zařízení o 96 %. Ekologická transformace 1000 zařízení by měla podle očekávání snížit provozní náklady (OPEX) na energii o 38 %. V České republice pomáhá společnost Huawei provozovatelům telekomunikačních sítí prodloužit dobu záložního provozu a zapojit se do trhu s energií díky ESS přímo v místě. Ve Finsku pomohla společnost Huawei telekomunikačnímu operátorovi agregovat ESS v telekomunikačních bodech a v obytných, obchodních a průmyslových scénářích, aby se tak mohl zapojit do poskytování frekvenční odezvy na trhu s elektřinou a výrazně zvýšit své příjmy. V čínském Vnitřním Mongolsku představila společnost Huawei své řešení oddělení subsystémů pro modernizaci datového centra umělé inteligence a pomohla tak zákazníkovi rychle spustit služby velkých jazykových modelů.

Podle Charlese Yanga pomohla společnost Huawei Digital Power zákazníkům v odvětví informačních a komunikačních technologií vyrobit 2,28 miliardy kWh zelené energie a ušetřit 81,6 miliardy kWh elektřiny, což odpovídá snížení emisí uhlíku o 39,86 milionu tun a výsadbě 54,46 milionu stromů.

V rámci summitu pak Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) a společnost Huawei společně představily Bílou knihu o lithiových bateriích pro telekomunikační body* – první publikaci tohoto druhu na světě. Bílá kniha podporuje používání „vysoce kvalitních lithiových baterií", stanovuje požadavek na vynikající výkonnostní parametry baterií a zdůrazňuje význam konstrukce komplexního bezpečnostního systému. Bílá kniha rovněž analyzuje problematiku bezpečnosti lithiových baterií v telekomunikačních zařízeních, uvádí výsledky nejnovějších světových výzkumů a osvědčené postupy v oblasti bezpečnosti lithiových baterií a poskytuje doporučení pro podporu bezpečného, spolehlivého a efektivního nasazení lithiových baterií v komunikačním průmyslu.

Jak uvedla Reyna Úbeda, inženýrka ze studijní skupiny ITU-R SG5: Environment, EMF, Climate Action and Circular Economy (Životní prostředí, elektromagnetické pole, opatření v oblasti klimatu a oběhové hospodářství), standardizační sektor Mezinárodní telekomunikační unie vyvíjí normy, které umožní environmentální účinnost odvětví ICT. Vysoce kvalitní a bezpečné lithiové baterie jsou důležitým předpokladem pro efektivnější skladování a využívání energie v telekomunikačních zařízeních, které sníží celkovou uhlíkovou stopu provozu informačních a komunikačních technologií.

Na podporu standardizovaného a rozsáhlého nasazení lithium-iontových baterií v odvětví datových center byla rovněž vydána Bílá kniha o bezpečnosti využití lithium-iontových baterií v datových centrech (Data Center Lithium-ion Battery Safety Application White Paper).

S rychle se blížící érou All Inteligence představují aplikace umělé inteligence a četné inteligentní scénáře nové příležitosti a výzvy po stránce spotřeby energie, přičemž však současně přinášejí vynikající vyhlídky na rozvoj globálního odvětví ICT. Společnost Huawei Digital Power bude i nadále soustavně investovat do inovací a spolupracovat s podobně smýšlejícími partnery z celého světa na vytváření nových obchodních hodnot a budování lepší a ekologičtější budoucnosti.

* Bílou knihu si můžete stáhnout zde: https://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2025-2028/05/Documents/Reports/2025-03-WhitePaper-LithiumBatteries-TelecomSites.pdf .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2632102/Picture1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2632103/Picture2.jpg

KONTAKT: Suiying Tang, tangsuiying@huawei.com