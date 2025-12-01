Ivančická ulice v Dolních Kounicích je uzavřena, dopravní omezení potrvají do jara

Jiří Crha (ODS), náměstek hejtmana JMK: „V červenci letošního roku jsme začali rekonstruovat více jak 200m dlouhého úseku silnice v Dolních Kounicích. V rámci stavby dojde ke zrušení stávající opěrné zdi, kterou nahradí nová a to v délce více jak 100m. Dále dojde ke zrušení stávajícího rámového mostu a jeho nahrazení novým trubním propustkem.“
Objízdná trasa je vedena pro osobní dopravu přes Karlov a Moravské Bránice. Řidiči nákladních vozidel si zajedou, ti musí jezdit přes Mělčany, Silůvky a odtud do Moravských Bránic.
Jiří Crha (ODS), náměstek hejtmana JMK: „Stavba vyjde na 25 milionů korun včetně DPH a otevření je plánované na konec května příštího roku.“
Řidiči tak musí s dopravním omezením v Dolních Kounicích počítat i během zimních měsíců, na jaře však toto omezení skončí.
Zdroj: POLAR televize Ostrava