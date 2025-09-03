Izraelská technologická firma s centrem vývoje v ČR posiluje v oblasti zabezpečení AI

Míra hrozeb souvisejících s AI roste s rozmachem samotné technologie. Zaměstnanci v rostoucí míře využívají ChatGPT a další jazykové modely, v řadě firem se nasazuje Microsoft Copilot i další asistenční nástroje a vývojářské týmy vytvářejí vlastní AI agenty. Každá interakce s umělou inteligencí ale může vytvářet nové příležitosti pro útočníky, vést ke kompromitaci citlivých dat a představovat riziko porušení předpisů nebo regulatorních požadavků.
Cato Networks tuto problematiku dlouhodobě řeší, a s cílem nabídnout svým zákazníkům maximální ochranu na ni reaguje akvizicí společnost Aim Security, která se zaměřuje právě na zabezpečení umělé inteligence a pokrývá jak využívání veřejných AI aplikací zaměstnanci, tak i soukromé aplikace a celý životní cyklus AI agentů. Díky tomu mohou firmy mj. bezpečněji využívat AI pro programování (tvorbu kódu), prosadit své zásady (politiky) napříč celým prostředím, kontrolovat konfigurace a řešit případné problémy ještě předtím, než se dostanou do produkčního prostředí. Výsledkem mohou být kromě samotného zabezpečení i zcela nové scénáře využití umělé inteligence. Řešení je navrženo s ohledem na složitost a nestrukturovanou povahu interakcí s umělou inteligencí i neustále se vyvíjející plochu AI vystavenou útokům.
Cato Networks je předním dodavatelem platformy SASE (Secure Access Service Edge), která spojuje síťové a bezpečnostní prvky do jednotného, hladce fungujícího cloudového prostředí. Architektura SASE se stala de facto standardem pro bezpečnou síťovou vrstvu propojující všechny podnikové zdroje a díky této své jedinečné pozici může být i primárním řídicím bodem pro všechny interakce s AI.
Své evropské centrum pro výzkum a vývoj provozuje Cato v Praze. Přicházející integrace zabezpečení umělé inteligence do řešení SASE tak znamená také to, že Praha získá významnější postavení v oblasti vývoje souvisejícího s AI.
„AI transformace překoná digitální transformaci a stane se hlavní sílou, která bude v příštím desetiletí formovat podniky,“ uvedl Shlomo Kramer, výkonný ředitel a spoluzakladatel společnosti Cato Networks. „Akvizicí společnosti Aim Security dodáváme naší SASE platformě turbo pohon v podobě pokročilých bezpečnostních funkcí pro AI. Díky tomu dokážeme zajistit našim zákazníkům bezpečný přechod do nové a vzrušující éry umělé inteligence.“
Zdroj: Cato Networks