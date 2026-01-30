J&T Banka Ostrava Beach Pro 2026 zná svůj termín! Prodej vstupenek začne 3. března

Ostrava 30. ledna 2026 (PROTEXT) - Nejprestižnější světový beachvolejbal se v roce 2026 znovu vrátí do ikonického industriálního areálu Dolních Vítkovic. Turnaj J&T Banka Ostrava Beach Pro, součást nejvyšší kategorie Beach Pro Tour Elite, se uskuteční v termínu 27. až 31. května a opět nabídne špičkový sportovní zážitek v unikátních kulisách, které nemají ve světovém beachvolejbalu obdoby. Prodej vstupenek začne už 3. března 2026.

 

Světový sport, který patří do Ostravy

Ostrava patří dlouhodobě mezi nejrespektovanější zastávky světového okruhu a každoročně láká skvělou atmosférou, kterou vytvářejí zaplněné tribuny v dechberoucím prostředí někdejšího průmyslového areálu. „Skutečnost, že Ostrava bude znovu hostit turnaj nejvyšší kategorie Elite, potvrzuje její výjimečné postavení na mapě světového beachvolejbalu,” kvituje předseda Českého volejbalového svazu, Marek Pakosta. „Pro český volejbal je to nejen prestiž, ale také důležitá příležitost ukázat se světu v tom nejlepším světle. Ostravský turnaj dlouhodobě patří mezi nejlépe hodnocené akce celé Beach Pro Tour a na to jsme hrdí,“ dodává Pakosta.

Nejen fanoušci, ale i samotní hráči si v posledních letech zvykli na industriální kulisy Ostravy, neopakovatelnou atmosféru a také špičkovou organizaci celého turnaje. Organizátoři však ani do budoucna polevovat nehodlají: „J&T Banka Ostrava Beach Pro se za uplynulé roky stal pevnou součástí světového beachvolejbalového kalendáře a jsme rádi, že v této tradici můžeme pokračovat i v roce 2026. Turnaj takového formátu by nikdy nebylo možné uspořádat bez podpory klíčových subjektů, díky jejichž podpoře můžeme každý rok posouvat kvalitu zázemí pro sportovce i fanoušky. Proto si vážíme, že se dlouhodobě můžeme spolehnout na silné institucionální i komerční partnery, díky nimž pořádáme turnaj těch nejvyšších světových kvalit,“ říká Marek Tesař, šéf organizační agentury RAUL.

 

Silná podpora partnerů a regionu

„Pro J&T Banku je Ostrava Beach Pro událostí, která daleko přesahuje hranice České republiky. Jsme hrdí na to, že jsme byli u zrodu tohoto unikátního sportovního projektu. Turnaj se již dnes řadí mezi absolutní světovou špičku a věříme, že jeho potenciál je stále obrovský. Společně s organizátory chceme dlouhodobě budovat sportovní událost, která nemá ve světě obdoby,“ říká Josef Matějovič, marketingový ředitel J&T Banky.

Podpora regionu zůstává i v roce 2026 zásadní. I v jeho nejvyšších patrech si turnaj získal oblibu, což potvrzují slova hejtmana Moravskoslezského kraje Josefa Bělici: „Málokterý sport je tak strhující, že fyzicky vyčerpá i samotné diváky kolem obsypaných kurtů. Mnozí z nich se neudrží v sedačkách, vyskakují, skandují a dokonale dotvářejí nabušenou atmosféru, která k beachvolejbalu patří. Pro Moravskoslezský kraj je prestiží i ctí být generálním institucionálním partnerem tak oblíbeného a kvalitního turnaje, jako je právě Ostrava Beach Pro.“

Také město Ostrava vnímá turnaj jako klíčovou sportovní událost roku. „Spojení světového beachvolejbalu s unikátním industriálním areálem Dolních Vítkovic patří k nejsilnějším sportovním značkám, které dnes Ostrava má. J&T Banka Ostrava Beach Pro je důkazem, že město dokáže dlouhodobě hostit akce nejvyšší světové úrovně a že jeho významná finanční i organizační podpora má smysl. Těší mě, že se turnaj stal pevnou součástí mezinárodního kalendáře a že Ostravu každoročně představuje světu jako moderní, sebevědomé a sportu otevřené město,“ říká Jan Dohnal, primátor statutárního města Ostravy.

 

Největší hvězdy beachvolejbalu v Ostravě

J&T Banka Ostrava Beach Pro 2026 nabídne pět dní nabitých světovým beachvolejbalem, doprovodným programem, fanzónou a jedinečnou show, která spojuje sport, hudbu a industriální prostředí Dolních Vítkovic. Fanoušci se mohou těšit na světové hvězdy beachvolejbalu, z nichž si na vítěznou trofej budou pravděpodobně nejvíce pomýšlet loňští vítězové turnaje, olympijští vítězové z Paříže a světoví šampioni z Adelaide 2025, David Ahman a Jonatan Hellvig. V ženské části bude vítězství obhajovat brazilské duo Thamela a Victoria. Vytvořit úsměv na tváři domácím divákům ale pochopitelně budou chtít i čeští zástupci, kteří mají díky pořadatelství na turnaji silné zastoupení a na jejich zápasech se můžeme těšit na tu nejbouřlivější atmosféru.

 

Vstupenky

Prodej vstupenek na J&T Banka Ostrava Beach Pro odstartuje 3. března 2026 v 15:00. Oficiální vstupenky budou k dispozici výhradně na webu www.ticketportal.cz. Fanoušci budou o dalších detailech informováni prostřednictvím oficiálních komunikačních kanálů pořadatele.

Oficiální web: www.ostravabeachpro.cz

Facebook: www.facebook.com/ostravabeachpro

Instagram: www.instagram.com/ostrava_beach_pro/

 

