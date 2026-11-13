JAC Motors boří bariéry. Modely JS6 a JS8 PRO svými ceníky zpřístupňují mobilitu

Nová cenová realita v segmentu SUV
„Zatímco trh čelí tlaku na neustálé zdražování, my volíme asymetrický přístup. Růst naší lokální distribuční sítě doplňujeme o cenovou strategii, která vrací moderní rodinné vozy do hledáčku běžných domácností,“ vysvětluje strategické směřování Dominik Ślusarczyk, Managing director JAC pro Česko a Slovensko.
Nejdostupnějším SUV JAC Motors je kompaktní model JAC JS6. Pod kapotou pracuje motor 1.5 TGDI o výkonu 128 kW a šestistupňová dvouspojková převodovka. Komfortní interiér s duální 24,6palcovou obrazovkou nabízí pohodlí pro celou rodinu. Zavazadelník o objemu 670 litrů pojme vše, co na své cestě potřebujete. Bílý JAC JS6 nově figuruje v nabídce s částkou 619.000 Kč včetně DPH. V této ceně zákazník získává maximální bezpečnostní i komfortní výbavu. Jediné, za co je možné si připlatit, je metalický lak.
Prostor pro rodinu a kompletní portfolio
Nová cenová strategie se promítá také do kategorie velkého rodinné SUV, kterou zastupuje JAC JS8 PRO. Šestimístná varianta tohoto rodinného vozu, kde jsou v druhé řadě dvě luxusní „kapitánská“ sedadla, je nyní k dispozici za 669.900 Kč včetně DPH. Sedmimístné provedení nese cenovku 679.900 Kč s DPH. Obě konfigurace spoléhají na motor 1.5 TGDI s výkonem 128 kW a sedmistupňovou automatickou převodovku. Obě varianty jsou také k dispozici v maximální komfortní i bezpečnostní výbavě. Vše, co potřebujete, máte už v základu – bez zbytečných příplatků. Interiéru vévodí digitální kokpit s dvojicí velkoplošných displejů. Panoramatická střecha prosvětluje interiér a dává kabině vzdušnější dojem. Akční ceny modelu JS8 PRO jsou speciálně pro nejžádanější bílé provedení karoserie.
Nový majitel JAC JS8 PRO získá i komplexní ochranu a bezstarostný provoz tohoto vozu díky programu JAC Premium, jenž za jednorázový poplatek 1999 Kč poskytuje na celý první rok plnohodnotné all-risk pojištění a nadstandardní asistenční krytí.
Značka JAC Motors svým portfoliem pokrývá i další specifické segmenty. Zavedenou nabídku osobních vozů doplňuje elegantní liftback J7 Plus, jehož podoba vznikla v designérském centru JAC Motors v Miláně. Ten je na trhu za bezkonkurenční cenu v segmentu: 519.900 Kč s DPH. Oblast profesionálních užitkových vozidel a terénních pick-upů zastupuje model T8 PRO s cenovkou 699.900 včetně DPH. Vlajková loď značky pro práci i expedice je pick-up T9 vybavený osmistupňovou automatickou převodovkou ZF. Ten je dnes v ceně 879.900 Kč včetně DPH.
Šest zastoupení a bohatá historie
Již na šesti místech v České republice si mohou zájemci vozy JAC Motors nejen prohlédnout, ale i vyzkoušet. Mapa prodejců i formulář pro objednání testovací jízdy jsou na stránkách JAC-motors.cz.
Automobilka JAC Motors se opírá o svou šedesátiletou průmyslovou historii a globální působnost na více než 130 trzích. Technologický vývoj vozů zajišťuje mezinárodní síť výzkumných center s pěti tisíci inženýry a strategické aliance s partnery, jakými jsou Volkswagen a Huawei. JAC Motors se tak na českém trhu profiluje jako stabilní a racionální volba pro soukromou i flotilovou mobilitu.
Zdroj: JAC Motors
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60065.