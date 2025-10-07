Jägermeister ORANGE má za sebou úspěšný rok a přináší další novinky

Praha 7. října 2025 (PROTEXT) - Před rokem zažil český a slovenský trh s nápoji něco výjimečného – celosvětovou premiéru Jägermeisteru ORANGE. Nepřehlédnutelná novinka s jemnou a vyváženou pomerančovou chutí si rychle našla cestu k domácím spotřebitelům a stala se stabilní součástí nabídky maloobchodní sítě, barů, klubů a festivalů. Nyní přichází s dalšími inovacemi.

Jägermeister ORANGE & Tonic nebo Ginger Ale

Síla Jägermeisteru ORANGE spočívá v jeho všestrannosti. Klasicky se podává jako ledově namražený panák na -18 °C, ale stále častěji se objevuje i v podobě jednoduchých long drinků. Stačí nalít panák Jägermeisteru ORANGE do sklenice s ledem, zalít tonikem nebo ginger alem a jemně promíchat. Takto připravený drink snadno obohatí barové menu i domácí párty.

„Pro podniky v segmentu HoReCa to znamená jednoduchou přípravu, atraktivní prezentaci a možnost oslovit hosty, kteří dávají přednost lehčím drinkům před klasickým panákem. Jägermeister ORANGE se zkrátka stal vítanou součástí barové nabídky a přináší podnikům nové způsoby servírování a tím další příležitosti k růstu prodeje,“ říká Jiří Štětina, generální ředitel Mast-Jägermeister CZ a SK.

Tým ORANGERS: zážitek přímo v podniku

Podpora značky Jägermeister ORANGE nekončí u samotného produktu. Klíčovým prvkem v terénu je speciální promo tým ORANGERS, který se pravidelně objevuje v barech, klubech a na vybraných eventech. ORANGERS nabízejí atraktivní sampling ledově namražených panáků, interakci s hosty a zároveň vytvářejí nezapomenutelný zážitek.

Pro kluby a bary to znamená viditelnou marketingovou podporu přímo na místě, zvýšení zájmu o nápoj a možnost oslovit nové hosty. „ORANGERS se ukázali jako efektivní nástroj, který propojuje produkt, spotřebitele a partnerské podniky – a to nejen během běžného provozu, ale i při velkých hudebních a kulturních akcích,“ vysvětluje Jakub Kozubík, senior brand manažer Jägermeister ORANGE s tím, že značka pravidelně podporuje eventy, jako jsou například Majálesy v Praze a v dalších krajských městech nebo hudební festival Grape na Slovensku.

Rok na trhu: silné výsledky a expanze do zahraničí

Po roce od svého uvedení na domácí trh může Jägermeister ORANGE, na jehož finálním ladění se podíleli také čeští a slovenští spotřebitelé, bilancovat významné úspěchy. Premiéra proběhla ve dvanácti městech, kde se na klubových akcích s produktem sešlo více než 50 000 lidí. Během prvního roku se rozdalo více než 800 000 panáků.

„Jägermeister Orange je po více než roce na trhu jasným důkazem, že inovace dokáže přinášet hodnotu jak spotřebitelům, tak našim partnerům v off-trade i segmentu HoReCa. Jeho všestrannost, pozitivní odezva zákazníků a masivní podpora na trhu jasně ukazují, že jde o produkt, který pomáhá partnerům oslovovat nové zákazníky,“ uzavírá generální ředitel Jiří Štětina s tím, že Jägermeister ORANGE se po úspěšném uvedení v Čechách a na Slovensku postupně rozšiřuje i do zahraničí – například do Německa a Maďarska.

 

Zdroj: Mast-Jägermeister CZ

 

 

