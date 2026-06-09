Jägermeister ORANGE představuje nový míchaný drink

Jägermeister ORANGE si rychle našel své pevné místo v barech, klubech, festivalech i na domácích party. Vedle ikonického ledově namraženého panáku na -18 °C se stále výrazněji prosazuje také jako základ snadno připravitelných long drinků – jednoduchých mixů, které zažívají boom.
„Zlatokopka vznikla pro všechny, kteří si chtějí připravit dobrý drink bez složitých receptů a zdlouhavého shánění ingrediencí. Stačí Jägermeister ORANGE, tonic, led a plátek pomeranče. Právě jednoduchost je dnes jedním z hlavních důvodů, proč si podobné kombinace získávají stále větší oblibu,“ říká Jakub Kozubík, senior brand manažer Jägermeister ORANGE pro Česko a Slovensko.
Objevte drink Zlatokopka
Zlatokopka nevyžaduje žádné speciální barové vybavení ani složité receptury. Namixovat ji zvládne opravdu každý a vedle domácích party perfektně sedí i do rychlého servisu v barech nebo na festivalech.
Základní recept na Zlatokopku je maximálně jednoduchý: stačí naplnit vysokou sklenici ledem, přidat 40 ml Jägermeisteru ORANGE a dolít tonikem (ideálně 120 ml). Následně stačí jemně promíchat a doplnit plátkem pomeranče. Výsledek? Fresh drink s jemnou a ovocnou chutí, ideální pro každou příležitost.
„Na Zlatokopce je skvělé, že funguje stejně dobře v rušném baru i na home párty. Má jasný easy recept, příprava je rychlá a zároveň dává prostor pro precizní prezentaci i vlastní variaci. Přesně takové drinky dnes hosté chtějí,“ říká bartenderka Nikol Tomišková, účastnice mezinárodního mentoringového programu Jägermeister Scholarship a členka barmanské komunity Hubertus Circle.
Jägermeister ORANGE lze využít také v dalších kombinacích, například s ginger alem a limetkou nebo s pomerančovou limonádou a mátou. Podniky tak mohou jednoduše vytvářet vlastní varianty a sezónní variace.
Zlatokopka pro bary, kluby i velké eventy
Popularitu Jägermeister ORANGE potvrzují také partnerství s významnými kulturními a hudebními akcemi. Letos se značka se Zlatokopkou objeví například na několika akcích v Karlových Varech, festivalu Colours of Ostrava nebo na slovenském Grape, kde si tento drink budou moci vychutnat tisíce návštěvníků přímo v centru festivalového dění.
„Od uvedení Jägermeister ORANGE vidíme, že si produkt získává nadprůměrnou oblibu mezi mladšími dospělými spotřebiteli. Ve srovnání s kategorií lihovin oslovuje výrazně více lidí ve věku 18 až 34 let, což přičítáme nejen jeho jemnější pomerančové chuti, ale také způsobu, jakým jej lidé konzumují – často právě v jednoduchých míchaných kombinacích. Zlatokopka je přirozeným pokračováním tohoto trendu,“ doplňuje Jakub Kozubík.
Zdroj: CZECH PROMOTION