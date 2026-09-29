Jägermeister ovládl Prahu. Propojil tři bary s barmany z celého světa

Praha byla také místem mezinárodního setkání Global Stammtisch, na kterém se potkali členové Hubertus Circle, globální sítě barmanů, kterou Jägermeister dlouhodobě rozvíjí. Do Prahy tak dorazili barmani z různých částí světa, aby společně sdíleli zkušenosti, inspiraci a připravili dvacet čtyři originálních drinků, které mohli návštěvníci ochutnat v pražských barech. Součástí koktejlových menu byly Jägermeister, Jägermeister Orange, Jägermeister Manifest, Gin Sul a Teremana.
„Do Prahy jsme přenesli energii mezinárodní barmanské scény, propojili kolegy z různých částí světa a dali jim prostor sdílet zkušenosti, inspiraci a společně si užít večer. A užili si to i návštěvníci, kteří mohli ochutnat drinky, se kterými se běžně nesetkají. Tři bary, speciální menu a barmani z celého světa – přesně o tom Jägermeister Bar Takeover byl,“ říká Nina Eggeling, Senior Manager Global Culture & Experiential Marketing, Mast-Jägermeister SE.
Bitter Priest, AnonymouS Bar a Casablanca se na jeden večer proměnily v dějiště mezinárodní barmanské spolupráce. Za barem se potkali například Jakub Baštinec z brněnských 4 Pokoje, jeden ze zástupců české barmanské scény, Aimee May D’Onofrio z Johannesburgu, Laurie Howells z Londýna nebo Mustafa Burucu z Istanbulu. Dorazili také barmani z Jihoafrické republiky, Velké Británie, Turecka, Finska, Irska, Švýcarska, Německa a dalších zemí.
Večer ale nebyl jen o koktejlech a barmanském řemesle. V Bitter Priestu atmosféru rozproudila i živá show kapely Jägermeister Brass Cartel, která brzy roztančila celý bar.
„Každý bar má svůj vlastní styl a každý barman přináší jinou zkušenost. Právě proto bylo skvělé potkat se s kolegy z různých částí světa a společně vytvořit menu, které ukázalo, jak rozdílně může vypadat práce s koktejly a ingrediencemi. Byla to jedinečná příležitost ochutnat něco opravdu výjimečného a užít si jednu z těch nocí, na kterou se nezapomíná,“ říká Jakub Baštinec, barman z brněnského baru 4Pokoje.
Jägermeister buduje Hubertus Circle už od roku 2011 a právě propojení mezinárodní barmanské komunity s místní scénou patří k aktivitám, prostřednictvím kterých tuto síť rozvíjí, od vzdělávání a workshopů přes guest shifts až po společné projekty a barové takeover akce.
Zdroj: CZECH PROMOTION
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