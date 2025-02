Jak budou vypadat ostravské Nové Bazaly? Příští architektonický klenot města navrhnou renomovaní architekti

„Stavbu Nových Bazalů, u jejíhož zrodu nyní stojíme a činíme vše proto, aby se jednalo o další unikát nejen v rámci kraje, ale napříč zeměmi, zanecháme i příštím generacím. Ačkoliv se někomu může stát přípravný proces zdlouhavý, je zapotřebí si uvědomit, že kvalitní architektura do Ostravy patří, je pro město klíčová a my ji podporujeme napříč rozličnými projekty. Právě díky architektonické soutěži můžeme získat nejen originální architektonické řešení stavby, ale autoři musí zohlednit i další podstatné aspekty, ekonomikou a udržitelností počínaje, úsporností a možností bezchybného provozu stavby stadionu konče. Architektonická soutěž je sic časově náročnější, odměnou nám všem ale bude výjimečná stavba, která do města přiláká i nefotbalovou veřejnost,“ vysvětluje Jan Dohnal, primátor města.

Rozhodnutím rady města tak bude k účasti v soutěži vyzváno celkem 10 soutěžních týmů. Jsou jimi Fenwick Iribarren Architects, gmp International GmbH, IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U. Populous Holdings (v zastoupení Populous Limited). Dále bude vyzváno k podání soutěžních návrhů šest následujících účastníků: querkraft architekten zt gmbh a RAUM +/RAUMKUNST ZT GmbH, Zaha Hadid Limited, JKMM Arkkitehdit Oy a SADAR+VUGA d.o.o., L35 Arquitectos S.L.P., Arup International Projects Limited a RSHP Architects Limited, Studio Perspektiv s.r.o. a OFIS architekti d.o.o. Těchto deset účastníků by se mělo utkat v další části architektonické soutěže a návrhy podat do 29. května 2025.

Navrhnout Nové Bazaly pro Ostravu chtěli architekti z různých koutů světa, vyjma českých odborníků projevili zájem účastníci například z Vídně, Londýna, Katovic, Vroclavi, Varšavy, Lublaně, Sydny, Sao Paula, Soulu či Paříže. Informace k architektonické soutěži byly zveřejněny prostřednictvím Tender areny v odkazu https://1url.cz/W1Iwl.

Připomeneme, že město chce vystavět nový moderní fotbalový stadion, který svými parametry umožní konání mezinárodních utkání, včetně české fotbalové reprezentace. Zároveň se konání fotbalu vrátí na místo svého historického dlouholetého působení. Nový stadion by měl být certifikován dle standardu BREEAM a demonstrovat rovněž nejnovější poznatky a technologie v oblasti udržitelnosti a energetické účinnosti. Stavba má obsáhnout muzeum fotbalového klubu i další služby, restaurace, fanshopy či konání exkurzí. V současné chvíli je cena odhadována na 2,5 miliardy korun. Kapacita stadionu je zamýšlena v počtu zhruba 19 500 - 20 000 sedících diváků. Sledovat příběh Nových Bazalů mohou zájemci na webu projektu https://novebazaly.ostrava.cz/.

Zdroj: Magistrát města Ostravy

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.