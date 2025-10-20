Jak Buřinka pomáhá lidem proměnit starý dům v nový domov

Vaše společnost letos získala Stříbrnou korunu za produkt Oprav dům po babičce s Buřinkou. Co pro vás toto ocenění znamená?
Získání Stříbrné koruny vnímáme jako velké ocenění naší práce. Potvrzuje se tím, že náš produkt má nejen smysl, ale i silnou odezvu u odborné veřejnosti i u klientů. Podařilo se nám propojit podporu bydlení, energetických úspor a dostupného financování. A jsem rád, že tato kombinace byla oceněna mezi nejlepšími finančními produkty v Česku.
V čem je podle vás produkt jedinečný?
Jedinečnost spočívá v kombinaci zálohově vyplácené dotace, výhodného úvěru a bezplatného poradenství. Klientům nabízíme kompletní balíček: od vysvětlení podmínek dotace přes pomoc s podáním žádosti až po financování výdajů, které dotace nepokrývá.
Komu byste tento úvěr doporučil a pro jaký typ nemovitostí je nejvhodnější?
Tento úvěr doporučujeme těm, kdo zdědili starší nemovitost a chtějí z ní udělat svůj vysněný domov, nebo těm, kdo koupili starší dům s duší, který ale potřebuje zásadní úpravy. Díky kombinaci dotace a úvěru dokážeme výrazně snížit náklady na rekonstrukci a posunout dům na úroveň současných standardů.
„Investice do bydlení se vždy vyplatí. Přináší pohodlí, úspory a jistotu pro budoucnost.“
Jaké jsou hlavní benefity produktu Oprav dům po babičce s Buřinkou oproti běžným úvěrům na rekonstrukci?
Hlavní rozdíl je v provázání se zálohově vyplácenou dotací a v naší podpoře. Výrazně nižší sazba (2,95 %), která je jedinečná pro tento produkt, pak přináší také nízké splátky. Klient nezíská jen finance, ale i partnera, který ho provede procesem podání žádosti o dotaci a pomůže vše zkoordinovat. To běžné úvěry na rekonstrukci nenabízí.
Jaké konkrétní výhody přináší klientům při rekonstrukci staršího domu?
Klienti obdrží zálohovou dotaci předem, což jim usnadní začátek. Náš úvěr pak slouží k financování spoluúčasti. Půjčíme vám až dvojnásobek poskytnuté dotace (až 3 miliony korun), bez nutnosti zajištění nemovitostí, a to až na 25 let. Velkou výhodou je také, že sazba je pro klienta “fixní” po celou dobu splatnosti. V tu chvíli se klient nemusí obávat růstu úrokové sazby a tím vyšší zatížení rozpočtu díky růstu splátky. Díky tomu lze rekonstrukci provést v plném rozsahu a najednou, místo aby se rozkládala do více etap. Navíc nabízíme odborné poradenství, takže klient není na celý proces sám.
Mnozí lidé si myslí, že získávání státních dotací je složité. Jak jim může pomoci vaše dotační poradenství?
Je to klíčová součást našeho řešení. V praxi se často setkáváme s tím, že lidé mají z administrativy obavy a bojí se, že udělají chybu. My jim proto poskytujeme kompletní poradenství, od prvotní konzultace až po pomoc s podáním žádosti. Díky tomu se dotace stávají dostupné i pro ty, kdo by si je sami netroufli vyřídit.
„S Buřinkou získáte partnera, který vás provede celým procesem krok za krokem.“
Co vše zahrnuje vaše podpora při podávání žádostí o dotace?
Jsme průvodce celým procesem. Představíme jednotlivé programy, vysvětlíme podmínky a řekneme, jaké dokumenty budete potřebovat. Vše zvládneme na dálku po telefonu a provedeme klienta krok za krokem tak, aby se v žádosti neztratil.
Jak rychle mohou klienti začít s rekonstrukcí, pokud využijí váš produkt?
Peníze od nás klient obdrží, jakmile předloží rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pak už záleží jen na nich, jak rychle se jim podaří najít realizační firmu. S jejím hledáním může pomoci například portál Refsite, který je plný firem, na které se mohou obrátit, včetně reálných recenzí. Pokud uvažujete o rekonstrukci, neváhejte se do ní pustit. Investice do bydlení se vždy vyplatí. Přináší pohodlí, úspory a jistotu pro budoucnost. A pokud máte obavy z financí nebo administrativy, obraťte se na nás. S Buřinkou získáte partnera, který vás provede celým procesem krok za krokem.
Jak vidíte budoucnost rekonstrukcí starších domů a roli vašeho produktu v tomto trendu?
Budoucnost jednoznačně patří renovacím. V Česku máme obrovské množství starších nemovitostí, které nevyhovují dnešním standardům. Energetická úspornost, zdravé bydlení a nižší účty za energie jsou stále větší téma. Věřím, že náš produkt sehraje významnou roli v tom, aby se lidé do rekonstrukcí pouštěli odvážněji a měli jistotu, že na to nejsou sami.
Milan Pospíšil
Milan Pospíšil je odborníkem v oblasti úvěrů pro fyzické osoby. Jeho kariéra je již 16 let neoddělitelně spjatá s Českou spořitelnou. Původně působil v pobočkové síti v obchodní roli a na několika manažerských pozicích. Jako produktový manažer nezajištěných úvěrů se věnoval rozvoji produktů v rámci skupiny, zlepšování procesů a digitalizaci. Posledních šest let zastává roli produktového vlastníka ve Stavební spořitelně České spořitelny a je zodpovědný za úvěry na bydlení. Milan Pospíšil stál na počátku roku 2022 u zrodu prvního úvěrového produktu na podporu ESG v rámci stavebních spořitelen – Úvěru od Buřinky pro budoucnost. Financování udržitelného bydlení se intenzivně věnuje i nadále. Jeho vizí je, aby stavební spořitelny přinášely klientům na jednom místě komplexní poradenství v oblasti udržitelného bydlení.
Zdroj: Zlatá koruna