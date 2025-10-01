Jak by naše země obstála ve válečné hrozbě? Podcastová série Wargame: Česko odhaluje zákulisí krizového rozhodování

Autor:
  15:40
Praha 1. října 2025 (PROTEXT) - Tento týden odstartovala podcastová série Wargame: Česko, která prostřednictvím autentické simulace přivádí bývalé politiky, diplomaty a experty do rolí představitelů státu. V reálném čase čelí eskalujícímu napětí mezi Ruskem a NATO a musí se rozhodovat pod tlakem neúplných informací i očekávání veřejnosti. První dva díly vyšly 29. a 30. září, třetí epizoda je dostupná od 1. října 2025

Tento týden odstartovala podcastová série Wargame: Česko, která prostřednictvím autentické simulace přivádí bývalé politiky, diplomaty a experty do rolí představitelů státu. V reálném čase čelí eskalujícímu napětí mezi Ruskem a NATO a musí se rozhodovat pod tlakem neúplných informací i očekávání veřejnosti. V pondělí 29. a v úterý 30. září vyšly první dva díly a dnes, 1. října 2025, je od 19:00 k dispozici třetí epizoda na všech hlavních podcastových platformách.

Děj vychází z fiktivního scénáře zasazeného do reálných procesů rozhodování vlády a NATO. Úvodní epizoda zavádí posluchače do roku 2029, kdy se v Lotyšsku odehrávají násilné incidenty během oslav konce druhé světové války. Rusko obviňuje Pobaltí z útisku ruskojazyčné menšiny a k hranicím přesouvá tisíce vojáků. Česká vláda, v čele s premiérem Vladimírem Mlynářem, ministrem obrany Františkem Mičánkem a ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem, musí rozhodnout, zda podpoří žádost Lotyšska o konzultace NATO podle článku 4.

Druhý díl se nese v atmosféře nervozity a rostoucí nedůvěry mezi spojenci, kteří navenek drží pohromadě, interně ale sílí tlak na Evropu, aby převzala větší odpovědnost za vlastní obranu. Česká vláda řeší, jaké síly může skutečně poskytnout a co je reálné odhodlání, a co už jen gesto směrem k médiím či spojencům. V závěru simulace dojde na summitu NATO k udržení aliance, ale všichni vědí, že pokud nepřijde zásadní obrat, Evropa v nejbližší krizi zůstane sama. Třetí epizoda s názvem Atentát přináší dramatický zvrat. Děj se přesouvá přímo do České republiky a posluchači se poprvé setkají s hrozbami na domácí půdě.

Účinkujícími jsou lidé s dlouholetou praxí ve státní správě, exekutivních pozicích nebo v médiích. V podcastové minisérii obsadil roli premiéra fiktivní české vlády Vladimír Mlynář. „Sledoval jsem kdysi zblízka práci dvou skutečných premiérů, takže když mi tuhle roli ve Wargame nabídli, dlouho jsem neváhal,“ říká Mlynář a dodává: „V prvním díle napětí stoupá jen pomalu a rozhodování fiktivní české vlády je tak relativně předem dané. V dalších dílech to už bude napínavější a složitější: už to není o tom, co bych chtěl udělat, ale o tom, co v dané situaci lze reálně dělat. Volba mezi špatným a ještě horším! Natáčeli jsme v kuse jeden den a upřímně, v závěru hry jsem si už pak jen říkal, že mám velké štěstí, že skutečným premiérem nikdy nebudu.“

Projekt se inspiruje britskou sérií The Wargame z produkce Sky News a Tortoise Media. Osobní rozměr projektu zdůrazňuje i Tomáš Jirsa, který v simulaci ztvárnil roli poradce premiéra pro strategickou komunikaci: „Skoro nemůžu uvěřit, že to, co začalo jako spontánní debata o britské Wargame, kterou někde slyšel Michal, vyvolalo takový ohlas v naší Insider komunitě a vedlo až k tomu, že pouštíme ven kompletní sérii. Snad se nám podaří udržet laťku kvality vysoko a posluchače to povede k hlubšímu zamyšlení.“

Za komplexností celého příběhu stojí gamemaster Jan Kofroň, jenž navrhl dějový a logický rámec hry a během natáčení simuloval rozhodování NATO: „Řada válečných her se potýká s nepřesvědčivou rozehrou. Naší výhodou bylo, že jsme nemuseli příliš přehánět a konstruovat krajně nepravděpodobné zápletky. Některé z incidentů, které jsme do scénáře zařadili – třeba narušení vzdušného prostoru alianční země ruským letectvem – se během posledního měsíce v nějaké podobě skutečně udály. I díky tomu naši hráči od prvních okamžiků zvažovali i ty pesimističtější varianty vývoje, což přispívalo k dynamice hry,“ vysvětluje.

Závěrečná čtvrtá epizoda série vyjde 2. října 2025 v 19 hodin. Podcastová série je k dispozici na webu www.wargamecesko.cz a na všech hlavních podcastových platformách. Projekt podpořil český podnikatel a investor Václav Dejčmar.

 

Aktéři simulace a jejich role:

  • Jan Kofroň – gamemaster
  • Vladimír Mlynář – premiér ČR
  • Tomáš Petříček – ministr zahraničí
  • František Mičánek – ministr obrany
  • Jakub Landovský – velvyslanec při NATO
  • Tomáš Jirsa – poradce premiéra / zakladatel NWCMRS
  • Miroslav Bárta – zástupce EU
  • Ondřej Houska – zástupce Francie
  • Michal Půr – zástupce Německa

 

O projektu Wargame: Česko

Podcastová série Wargame: Česko přináší čtyři epizody, které prostřednictvím autentické simulace odhalují složitost krizového rozhodování státu. Účastníci, bývalí politici, diplomaté a experti, čelí fiktivnímu scénáři, který vychází z reálných bezpečnostních hrozeb. Projekt vznikl pod vedením gamemastera Jana Kofroně a produkce NWCMRS.

Více informací zde.

 

O obsahovém vydavatelství NWCMRS:

NWCMRS je plně nezávislé vydavatelství, které vzniklo v roce 2024. Jeho cílem je prostřednictvím obsahových projektů budovat komunity a zároveň dávat prostor výrazným osobnostem, které mají co říct. Ambicí je vytvářet unikátní obsah, který rezonuje s publikem, a to formou, která není samozřejmá. Vydavatelství, pod něhož spadají mj. podcasty Insider či 10:35, vede z pozice CEO David Kursa a je stoprocentně vlastněno investorem a podnikatelem Tomášem Jirsou.

 

Zdroj: NWCMRS

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Volby 2025 a poslední předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží. Tradiční předvolební superdebaty tak finišují a zbývá jich už jen pár. Diváci je mohou sledovat na obrazovkách CNN Prima NEWS, České...

„Zuřivá reportérka“ a legendární pražské kavárny. Navštívili jsme podniky, které se zapsaly do historie

Praha byla už za první republiky městem kaváren, kde se setkávali spisovatelé, politici i umělci a studenti. Tradice se úplně neztratila, ale trochu ji kazí nešvar rychlé doby a rychlého kafe „to...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

SUPERDÁVKA PŘEHLEDNĚ: Změny pocítí 40 tisíc pražských domácností, patříte mezi ně?

Pobíráte příspěvek na bydlení? Pak si o podporu musíte znovu zažádat. Totéž platí u přídavku na dítě a dalších dvou dávek, které vyplácí Úřad práce. V říjnu 2025 totiž startuje novinka zvaná...

Čínské SUV míří proti Tucsonu a Tiguanům, láká na luxusní výbavu a dojezd přes tisíc kilometrů

Do Evropy míří nový soupeř pro Hyundai Tucson a Volkswagen Tiguan. Čínské SUV Jaecoo 7 zaujme robustním designem, prostorným interiérem i prémiovou výbavou, která bývá spíše doménou dražších značek....

Plzeň opraví další fontánu v sadovém okruhu, bude z ní znít Smetanova hudba

Plzeň na podzim začala s opravou další kašny v sadovém okruhu kolem historického centra města. Po rekonstrukci velké kašny před Západočeským muzeem, dokočené...

1. října 2025  14:13,  aktualizováno  14:13

Stát vypověděl smlouvu závodišti ve Velké Chuchli, chce mu razantně zvýšit nájem

Zemský hřebčinec Písek, který je příspěvkovou organizací ministerstva zemědělství, vypověděl nájemní smlouvu dostihového areálu v pražské Chuchli ke konci roku 2025. Se společností Chuchle Arena...

1. října 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Opava příští rok počítá s participativním rozpočtem, letos není kvůli povodním

Opava pro příští rok opět počítá s participativním rozpočtem, letošní ročník zrušila kvůli loňským povodním. Na nápady předložené obyvateli magistrát uvolní...

1. října 2025  13:47,  aktualizováno  13:47

Praha vítá novou kapitolu gastronomie: Alchymist a Pavel Sapík

1. října 2025  15:23

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Krajští radní odvolali ředitele frýdecko-místecké nemocnice. Důvody nejsou jasné

Krajští radní v pondělí odvolali z funkce dlouholetého ředitele Nemocnice ve Frýdku-Místku Tomáše Stejskala. Zdravotnické zařízení je příspěvkovou organizací kraje, který ale odmítá blíže...

1. října 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

Hradec Králové posunul půlmiliardový tendr na opravu domu se 403 byty na 8.října

Město Hradec Králové posunulo o šest týdnů termín pro podání nabídek do výběrového řízení na půlmiliardovou rekonstrukci domu se 403 byty pro seniory Harmonie...

1. října 2025  13:41,  aktualizováno  13:41

V participativním rozpočtu Liberce mohou obyvatelé vybírat z 26 návrhů

V letošním ročníku participativním rozpočtu Liberce mohou obyvatelé města vybírat z 26 návrhů. Internetové hlasování začalo dnes a potrvá do 31. října. Radnice...

1. října 2025  13:36,  aktualizováno  13:36

Heršpice v referendu rozhodnou, zda převedou vodovody pod vyškovské vodárny

Obyvatelé Heršpic na Vyškovsku budou při volbách do Sněmovny rozhodovat v referendu o převodu vodovodní infrastruktury do majetku společnosti Vodovody a...

1. října 2025  13:31,  aktualizováno  13:31

V Praze se uskuteční sportovně-byznysová akce roku

1. října 2025  15:15

Páternoster na pražském magistrátu opět funguje. Zájemci dál musí zaplatit poplatek

Turisté i Pražané se mohou od čtvrtku znovu svézt páternosterem v budově pražského magistrátu na Mariánském náměstí. Návštěva úřadu bude možná pouze v předem určené termíny a s průvodcem. Posledních...

1. října 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vychází nová kniha bestsellerové autorky Anety Martinek, Holky to chtěj taky

1. října 2025  15:12

Losa Emila už není možné sledovat pomocí GPS, baterie se vybila

Pohyb losa Emila, jenž v létě putoval po několika zemích a naposledy ho viděli na Šumavě na hranici Česka a Německa, už není monitorovaný. Vybila se baterie, kterou měl ve svém GPS lokátoru....

1. října 2025  15:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.