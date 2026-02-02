Jak ceny paliv mění trh: Benzínové vozy posilují, diesel ztrácí podíl

„Ještě před třinácti lety byl diesel jasnou volbou většiny zákazníků, např. v roce 2013 byl poměr prodejů naftových vozů byl 61 % a benzínových zhruba 38 %. Dnes vidíme, že zákazníci uvažují jinak – více zvažují provozní rizika, budoucí regulace a celkovou univerzálnost vozu,“ říká Filip Kučera, ředitel marketingu společnosti Auto ESA.
Vývoj prodejů benzín vs. diesel (2020–2025)
Prodeje Auto ESA podle typu paliva
|Rok
|Benzín (ks)
|Diesel (ks)
|Celkem benzín + diesel
|Podíl dieselu
|2020
|9 128
|9 735
|18 863
|51,6 %
|2021
|11 127
|11 478
|22 605
|50,8 %
|2022
|11 554
|10 057
|21 611
|46,5 %
|2023
|12 351
|12 132
|24 483
|49,6 %
|2024
|13 231
|12 376
|25 607
|48,3 %
|2025
|14 278
|12 667
|26 945
|47,0 %
Zatímco prodeje benzínových vozů vzrostly mezi lety 2020 a 2025 o 56 %, dieselové vozy zaznamenaly růst pouze o 30 %. Podíl dieselu v rámci klasických spalovacích motorů klesl během šesti let o téměř 5 % na současných 47 % celkových prodejů.
„Benzínové vozy dnes zákazníci vnímají jako méně rizikovou a flexibilnější volbu. Tento trend se projevuje jak u soukromých, tak u firemních zákazníků,“ doplňuje Kučera z Auto ESA.
Ceny paliv jako klíčový zlomový faktor
Průměrné roční ceny pohonných hmot v ČR
|Rok
|Benzín Natural 95 (Kč/l)
|Nafta (Kč/l)
|2020
|28,20
|27,99
|2021
|32,76
|31,26
|2022
|41,75
|43,42
|2023
|37,79
|36,07
|2024
|37,40
|36,48
|2025
|34,76
|33,94
Rok 2022 představuje zásadní zlom. V období rekordních cen pohonných hmot byla motorová nafta v ročním průměru dokonce dražší než benzín, což se bezprostředně promítlo do poklesu prodejů dieselových vozů.
„Cenový šok v roce 2022 zásadně změnil chování části zákazníků. U dieselu se ukázalo, že vyšší pořizovací cena vozu a zároveň dražší palivo představují kombinaci, kterou už část trhu není ochotna akceptovat,“ vysvětluje Filip Kučera z Auto ESA.
Návrat cen, ale ne návrat podílů
Přestože v letech 2023 až 2025 ceny paliv postupně klesaly a stabilizovaly se, dieselové vozy se již nevrátily na původní tržní podíly z období před rokem 2022. To potvrzuje, že změna není pouze krátkodobou reakcí na cenu paliva, ale součástí dlouhodobější transformace trhu.
„Zákazníci dnes při výběru auta zvažují nejen spotřebu, ale i budoucí hodnotu vozu, servisní náklady a možné legislativní dopady. Diesel zůstává relevantní pro specifické typy řidičů, ale už není univerzální volbou,“ uzavírá Kučera.
O Auto ESA: Společnost AutoESA a.s. se jako vlastník sítě autobazarů zabývá nákupem, prodejem a zprostředkováním prodeje ojetých osobních a užitkových automobilů. Zajišťuje také finanční a pojišťovací služby a poskytuje technické zázemí pro kontroly a opravy vozů. Auto ESA jako první a jediný prodejce ojetých vozů v ČR získal certifikaci od společnosti TÜV NORD Czech. Více info na www.autoesa.cz.
Zdroj: AutoESA