Jak ceny paliv mění trh: Benzínové vozy posilují, diesel ztrácí podíl

  10:59
Praha 2. února 2026 (PROTEXT) - Prodejní data společnosti Auto ESA za období let 2020 až 2025 ukazují výraznou změnu ve struktuře poptávky po vozech se spalovacími motory. Zatímco benzínové automobily zaznamenaly stabilní a dlouhodobý růst, dieselové vozy reagovaly citlivěji na vývoj cen paliv a postupně ztrácely svůj historicky dominantní podíl.

„Ještě před třinácti lety byl diesel jasnou volbou většiny zákazníků, např. v roce 2013 byl poměr prodejů naftových vozů byl 61 % a benzínových zhruba 38 %. Dnes vidíme, že zákazníci uvažují jinak – více zvažují provozní rizika, budoucí regulace a celkovou univerzálnost vozu,“ říká Filip Kučera, ředitel marketingu společnosti Auto ESA.

Vývoj prodejů benzín vs. diesel (2020–2025)

Prodeje Auto ESA podle typu paliva

RokBenzín (ks)Diesel (ks)Celkem benzín + dieselPodíl dieselu
20209 1289 73518 86351,6 %
202111 12711 47822 60550,8 %
202211 55410 05721 61146,5 %
202312 35112 13224 48349,6 %
202413 23112 37625 60748,3 %
202514 27812 66726 94547,0 %

Zatímco prodeje benzínových vozů vzrostly mezi lety 2020 a 2025 o 56 %, dieselové vozy zaznamenaly růst pouze o 30 %. Podíl dieselu v rámci klasických spalovacích motorů klesl během šesti let o téměř 5 % na současných 47 % celkových prodejů.

„Benzínové vozy dnes zákazníci vnímají jako méně rizikovou a flexibilnější volbu. Tento trend se projevuje jak u soukromých, tak u firemních zákazníků,“ doplňuje Kučera z Auto ESA.

Ceny paliv jako klíčový zlomový faktor

Průměrné roční ceny pohonných hmot v ČR

RokBenzín Natural 95 (Kč/l)Nafta (Kč/l)
202028,2027,99
202132,7631,26
202241,7543,42
202337,7936,07
202437,4036,48
202534,7633,94

Rok 2022 představuje zásadní zlom. V období rekordních cen pohonných hmot byla motorová nafta v ročním průměru dokonce dražší než benzín, což se bezprostředně promítlo do poklesu prodejů dieselových vozů.

„Cenový šok v roce 2022 zásadně změnil chování části zákazníků. U dieselu se ukázalo, že vyšší pořizovací cena vozu a zároveň dražší palivo představují kombinaci, kterou už část trhu není ochotna akceptovat,“ vysvětluje Filip Kučera z Auto ESA.

Návrat cen, ale ne návrat podílů

Přestože v letech 2023 až 2025 ceny paliv postupně klesaly a stabilizovaly se, dieselové vozy se již nevrátily na původní tržní podíly z období před rokem 2022. To potvrzuje, že změna není pouze krátkodobou reakcí na cenu paliva, ale součástí dlouhodobější transformace trhu.

„Zákazníci dnes při výběru auta zvažují nejen spotřebu, ale i budoucí hodnotu vozu, servisní náklady a možné legislativní dopady. Diesel zůstává relevantní pro specifické typy řidičů, ale už není univerzální volbou,“ uzavírá Kučera.

 

O Auto ESA: Společnost AutoESA a.s. se jako vlastník sítě autobazarů zabývá nákupem, prodejem a zprostředkováním prodeje ojetých osobních a užitkových automobilů. Zajišťuje také finanční a pojišťovací služby a poskytuje technické zázemí pro kontroly a opravy vozů. Auto ESA jako první a jediný prodejce ojetých vozů v ČR získal certifikaci od společnosti TÜV NORD Czech. Více info na www.autoesa.cz.

 

Zdroj: AutoESA

 

