Jak Češi hospodaří s vodou: 4 z 5 domácností šetří, systémová řešení zatím chybí

Praha 11. května 2026 (PROTEXT) - Téměř polovina českých domácností spotřebu vody vůbec nesleduje, přesto čtyři z pěti zavedly alespoň nějaké úsporné opatření. Aktuální průzkum společnosti Wavin Czechia ukazuje, že tuzemské domácnosti problém s vodou sice vnímají, do efektivnějšího hospodaření s vodou ale plánuje v příštím roce investovat pouhých 7 % z nich. Dvojí rozvody vody nebo jiná systémová řešení zatím zůstávají spíš výjimkou.

Spotřeba vody? Příliš ji nesledujeme

V souvislosti s klimatickými změnami a častějšími obdobími sucha se stává stále diskutovanějším tématem otázka dlouhodobé dostupnosti pitné vody. Ta je v Česku stále relativně levná a snadno dostupná, a právě to je jeden z důvodů, proč Češi s vodou stále nenakládají tak šetrně, jak by si tento vzácný zdroj zasloužil. Téměř polovina domácností dle průzkumu Wavin Czechia spotřebu vody vůbec nesleduje. Pravidelnou kontrolu uvádí pouze pětina respondentů a třetina ji sleduje jen občas.

"Navzdory tomu, že Češi berou vodu stále jako samozřejmost, přibližně 80 % domácností zavedlo alespoň nějaké úsporné opatření, nejčastěji jde o kratší sprchování (51 %), pořízení úsporného spotřebiče (32 %) či úsporné baterie či perlátoru (31 %)," říká Barbara Kotulánová ze společnosti Wavin Czechia s tím, že úspory se zatím odehrávají spíše na úrovni každodenních návyků než systémových řešení.

Investice zůstávají na vedlejší koleji

Z dat dále vyplývá, že přechod od dílčích opatření k systematickým řešením, jako jsou oddělené rozvody pitné a užitkové vody, využití dešťovky v celé domácnosti nebo výměna zastaralého potrubí, brzdí především investiční rozhodování. Celkem 41 % domácností o investici do úsporných technologií uvažuje, pouze 7 % ji ale plánuje uskutečnit v následujícím roce. Dalších 34 % s investicí počítá, ale odsouvá ji na neurčito, 32 % ji neplánuje vůbec.

Ochota investovat přitom nezávisí na regionu ani velikosti obce, ale rozhodují převážně ekonomické faktory. Nejčastěji jde o očekávanou úsporu nákladů, obavy z budoucího nedostatku vody a možnost získání dotace.

"Většina lidí si uvědomuje, že voda je klíčovou surovinou budoucnosti, ale k reálnému kroku směrem k úsporám je obvykle přiměje až vnější okolnost – ať už jde o rekonstrukci, nárůst cen nebo přímou zkušenost s nedostatkem vody. Bez takového impulsu zůstávají investice do moderních technologií často jen v rovině teoretických úvah," komentuje Barbara Kotulánová.

Materiál potrubí: důležitý, ale přehlížený

Sedm z deseti Čechů považuje materiál vodovodního potrubí za důležitý pro kvalitu pitné vody. Přesto třetina domácností (32 %) vůbec netuší, z čeho jsou jejich rozvody. Ve větších městech tato neznalost stoupá až na 40 %. Téměř čtvrtina (23 %) pak nezná ani stáří potrubí.

V praxi převažuje plastové potrubí (45 %) a kombinace materiálů (15 %). Starší kovové rozvody stále zásobují vodou 8 % domácností. Odborníci přitom mají jasno: plastové potrubí využívá více než 80 % instalatérů a projektantů.

Technický stav rozvodů pak zůstává pro většinu Čechů spíše okrajovým tématem. O výměně potrubí někdy uvažovalo pouze 22 % respondentů. Přitom rozvody staré 10 až 30 let má v tuzemsku 37 % domácností a dalších 9 % používá potrubí starší než 30 let. K výměně tak v praxi dochází nejčastěji až ve chvíli havárie nebo větší rekonstrukce.

"Kvalita pitné vody nezačíná jen u zdroje. Naprosto klíčový vliv na ni má i potrubí, kterým prochází. Starší kovové rozvody mohou být zatížené usazeninami, korozí nebo uvolňováním nežádoucích látek. Moderní plastové materiály naopak tyto problémy minimalizují a pomáhají udržet stabilní kvalitu vody i dlouhodobou spolehlivost systému," upozorňuje Barbara Kotulánová.

Dešťová voda: standard na venkově, nevyužitý potenciál ve městech

S dešťovou vodou pracuje 48 % českých domácností, a to od jednoduchých sudů po komplexní systémy. Rozdíly jsou ale markantní: v obcích do 1000 obyvatel využívá dešťovku 82 % domácností, ve velkých městech nad 100 tisíc obyvatel pouhá čtvrtina. Regionálně vede Olomoucký kraj (70 %), zatímco Praha zaostává s 23 %.

Odborníci jsou v tomto ohledu o velký krok napřed: dešťovou vodu aktivně využívá 82 % projektantů a 74 % instalatérů.

"Dešťová voda představuje jednoduchý a dostupný způsob, jak snížit spotřebu pitné vody. Zatímco na venkově už jde o běžnou součást hospodaření, ve městech zůstává její potenciál stále málo využitý," říká Barbara Kotulánová a pokračuje: “Právě tady je klíčová role municipalit a developerů, kteří by měli dešťovku zohlednit už při plánování projektů.”

Dvojí rozvody: logický krok, který zatím nepřichází

Na sběr dešťové vody by přirozeně měla navazovat další opatření, například oddělení pitné a užitkové vody v domácnosti. Právě zde se ale přechod k systematičtějším řešením často zastavuje. Do domácností se tato technologie dostává nejčastěji při rekonstrukcích nebo výstavbě nových domů, nikoliv jako samostatná investice.

Oddělené rozvody pitné a užitkové vody využívá pouze 14 % domácností. Nejvyšší zastoupení mají v malých obcích (21 %) a o něco více se prosazují v Čechách (16 %) než na Moravě (13 %). Odborníci jsou opět napřed: oddělené rozvody má 32 % instalatérů a 17 % projektantů, tedy zhruba dvojnásobek oproti běžné populaci.

“Oddělené rozvody nejsou technologickou novinkou, ale spíše dosud nevyužitým standardem. Tam, kde se zavedou, dokážou výrazně snížit spotřebu pitné vody a zvýšit efektivitu celého systému hospodaření s vodou,” vysvětluje Barbara Kotulánová z Wavin Czechia.

Závěr: systémový přístup se vyplácí

Data průzkumu Wavin Czechia ukazují na konzistentní vzorec: české domácnosti vnímají problém, ale k řešení je nutný vnější impuls. Přitom propojení jednotlivých opatření – od sledování spotřeby přes využití dešťové vody až po oddělené rozvody – dává ekonomicky i technicky největší smysl tehdy, když se plánuje dopředu. Včasná preventivní opatření vycházejí výrazně levněji než opravy havárií nebo dodatečné instalace rozvodů.

 

Zdroj: Wavin Czechia

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících...

Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi

ilustrační snímek

Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let zaplatí za jednu jízdu po městské části jen 50 korun a ročně mohou absolvovat až 50 jízd. Radnice si od...

Oprava saun v akvaparku ve Vyškově bude delší a dražší, a to kvůli střeše

ilustrační snímek

Oprava saun v akvaparku ve Vyškově bude delší, než se čekalo. Původní termín otevření byl konec dubna, nově je v plánu v polovině letních prázdnin. Oprava bude...

11. května 2026  11:11,  aktualizováno  11:11

Na hradě ve Zlíně-Malenovicích bude v sobotu rodinný program (H)radovánky

ilustrační snímek

Na hradě ve Zlíně-Malenovicích bude v sobotu 16. května rodinný program (H)radovánky. ČTK to dnes sdělila Silvie Lečíková, zástupkyně Muzea jihovýchodní Moravy...

11. května 2026  11:06,  aktualizováno  11:06

Radnice musela sundat sovětskou vlajku, tak stáhla i tu americkou

Písecká radnice vyvěsila v Den vítězství i vlajku Sovětského svazu. Policie...

Provozovatelka kavárny v Českém Krumlově vyvěsila ve čtvrtek českou a ukrajinskou vlajku. Jednatel městské společnosti, jíž budova patří, ji však donutil výzdobu sundat s odkazem na to, že nesměla do...

11. května 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

V mělnickém areálu Na Podolí vzniknou beachvolejbalové kurty

ilustrační snímek

V mělnickém areálu Na Podolí vzniknou beachvolejbalové kurty. Stavba naváže na dřívější investice do místních sportovišť, nyní u blízké sportovní haly...

11. května 2026  10:54,  aktualizováno  10:54

K muzejní noci se letos na Vysočině připojí desítky institucí, začne 15. května

ilustrační snímek

K muzejní a galerijní noci se letos na Vysočině připojí desítky organizací. Mezi prvními budou instituce v Telči, kde se akce uskuteční letos potřetí už 15....

11. května 2026  10:50,  aktualizováno  10:50

Technologie České mincovny THINCUSE™ činí zlato dostupným pro každého

11. května 2026  12:21

Savanu buvolům, druhý kemp. Dvorská zoo slaví 80 let a má velké plány

Oslavy 80 let Safari Parku Dvůr Králové (10. května 2026)

Do tří let se Africké safari Josefa Vágnera v královédvorské zoologické zahradě rozšíří o novou jižní část s výběhem pro nosorožce, zebry a buvoly. Zástupci safari parku v neděli u příležitosti oslav...

11. května 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

V Plzni se rýsuje zajímavý boj o senátorské křeslo, Aschenbrenner chce zase obhájit

Vítěz senátních voleb za obvod Plzeň-město Lumír Aschenbrenner z ODS se svou...

Zajímavý souboj o hlasy voličů slibují říjnové volby do Senátu v Plzni. Křeslo v horní komoře parlamentu bude obhajovat Lumír Aschenbrenner (ODS), který je senátorem od roku 2014. Zkřížit cestu k...

11. května 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

První plovoucí kurt v Česku zdobí česká premiéra modelu CUPRA Raval

11. května 2026  12:02

Adastra je zlatým partnerem Databricks

11. května 2026  11:54

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

VIDEO: Hromadně na červenou i projetí stopky. Dron ukázal aroganci řidičů

Policejní dron odhalil desítky přestupků

Řidička při projíždění opravovaného úseku silnice nerespektuje červenou na semaforu a musí pak před protijedoucími auty uhýbat do vyfrézovaného úseku. Profesionální řidič linkového autobusu zase...

11. května 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

VIDEO: Bobr vyrazil na ranní procházku městem. A pořádně prohnal strážníky

Bobr vyrazil na ranní procházku městem. Svitavské strážníky pořádně prohnal

Hned několik ranních oznámení o neobvyklém návštěvníkovi města řešila ve čtvrtek městská policie ve Svitavách. Ulicemi se totiž procházel bobr, který si z městského provozu příliš těžkou hlavu...

11. května 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

