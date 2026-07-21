Jak Chery TIGGO4 CSH řeší horko, zápach v kabině a obavy z dojezdu

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  11:55
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Praha 21. července 2026 (PROTEXT) - Bez obav z letního horka: TIGGO4 CSH zvládá tři běžné výzvy letního řízení

Jak mohou rodiny zvládnout letní horko, čerstvý vzduch v kabině a tlak na dojezd? TIGGO4 CSH nabízí praktické řešení

Za letního poledne mohou teploty povrchů na otevřených parkovištích dosahovat až 40 °C. Když auto stojí celý den na slunci, při otevření dveří z něj vyvalí vlna horkého vzduchu a sedadla mohou být rozpálená tak, že se na ně nedá sednout. Ponechání zavřených oken zpomaluje ochlazování kabiny, ale jejich otevření zase dovnitř vpustí výfukové plyny a prach. Dlouhodobé používání klimatizace navíc vyvolává obavy ze snížení dojezdu. Ať už jde o každodenní dojíždění, odvoz dětí do školy nebo víkendové kempování s celou rodinou, horko, zápach a obavy z dojezdu představují v létě pro rodiny běžné nepříjemnosti.

Model TIGGO4 CSH, vytvořený v duchu filozofie značky CHERY orientované na rodinu ("For Family"), využívá vyhrazenou architekturu CSH (Chery Super Hybrid) a design kabiny zaměřený na člověka. Díky tomu se hodí pro širokou škálu rodinných potřeb – od každodenního dojíždění a nákupů až po cestování na dlouhé vzdálenosti. Pomáhá odbourat každodenní nepříjemnosti spojené s letním řízením a přináší celé rodině chladnější, snazší a pohodovější zážitek z cestování.

Dvouzónová klimatizace a odvětrávaná sedadla udržují komfort v celé kabině

Pro mnoho rodin začíná letní jízda často stejným nepohodlím. Když auto během pracovního dne stojí sedm nebo osm hodin venku, sedadla mohou být při vyzvedávání dětí tak rozpálená, že se na ně nedá posadit. Během několika minut se vám záda nepříjemně přilepí k opěradlu. Při rodinných výletech může mít každý cestující jinou toleranci vůči teplotě: někomu je moc horko, zatímco jiný je citlivější na chladný vzduch. Neustálé nastavování klimatizace se tak stává běžnou letní rutinou.

TIGGO4 CSH je vybaven přední dvouzónovou automatickou klimatizací, která řidiči a spolujezdci umožňuje nastavovat teplotu nezávisle na sobě. Řidiči, kteří dávají přednost intenzivnějšímu chlazení, a členové rodiny citliví na chlad tak již nemusí dělat kompromisy. Nastavitelné zadní výdechy ventilace umožňují starším cestujícím a dětem ve druhé řadě rychle pocítit příjemný chlad, což pomáhá odvádět nahromaděné horko z přední i zadní části vozu současně. V kombinaci s odvětrávanými předními sedadly, která plynule odvádějí teplo a vlhkost, zůstává oblast zad a sedáku suchá a pohodlná i během dvou- až tříhodinových víkendových cest do hor či k vodě.

Vysoce účinná filtrace CN95 a prostorná kabina zajišťují čerstvý vzduch

Během ranní a večerní dopravní špičky na městských tepnách mohou do kabiny snadno pronikat výfukové plyny z vozidel jedoucích před vámi. Při jízdě kolem příměstských polí nebo po okresních cestách může vítr zvenčí zanést pachy půdy a plodin. Kelímky, dětské hračky a kempingové vybavení volně rozložené po kabině navíc mohou při dlouhodobě zavřených oknech a běžící klimatizaci vytvářet směs zatuchlých pachů.

TIGGO4 CSH využívá vysoce účinný klimatizační filtr třídy CN95 (pro částice PM0.3). Pokud při pomalé jízdě v kolonách aktivujete vnitřní cirkulaci vzduchu, filtr efektivně zachytí výfukové plyny, prach i venkovní pachy, čímž odpadá potřeba otevírat okna a čelit venkovnímu horku. Rozvor 2610 mm vytváří prostornou kabinu, zatímco víceúrovňové úložné prostory pomáhají udržet věci přehledně uspořádané. Po sklopení zadních sedadel snadno naložíte i kompletní kempingové a piknikové vybavení. I při dlouhých cestách se zavřenými okny a zapnutou klimatizací zůstává vzduch v kabině čistší a svěžejší, což chrání starší cestující a děti před dráždivými pachy.

CSH přináší dlouhý dojezd: Rodiny mohou nechat klimatizaci běžet bez obav

Nepřetržité používání klimatizace během léta vede v mnoha vozidlech k prudkému nárůstu spotřeby paliva a znatelnému poklesu dojezdu. Pro rodiny, které plánují víkendový únik do přírody k řekám či do údolí, může zpáteční cesta snadno přesáhnout 100 kilometrů. To u některých řidičů vyvolává obavy z dojezdu a z nutnosti čekat ve frontách na čerpací stanici pod pražícím sluncem.

TIGGO4 CSH je vybaven vyspělým a spolehlivým systémem CSH (Chery Super Hybrid), který dosahuje kombinované spotřeby paliva dle WLTC pouhých 5,3 l/100 km. I v pracovních dnech při jízdě v hustém provozu systémem brzda-plyn a s klimatizací běžící naplno po celý den zůstává spotřeba energie stabilní. S kombinovaným dojezdem více než 1000 km mohou rodiny s plnou nádrží vyrazit na kempování za město nebo na víkendový výlet do hor, aniž by musely po cestě stavět kvůli doplňování paliva. Vozidlo navíc dokáže automaticky rekuperovat energii při plachtění a brzdění, což dále snižuje náklady na palivo při každodenním dojíždění. Ať už jde o krátké každodenní cesty na nákup a odvoz dětí, nebo o delší letní cestování napříč republikou, TIGGO4 CSH umožňuje rodinám nechat klimatizaci běžet, aniž by musely obětovat pohodlí kvůli úspoře paliva.

Od každodenního dojíždění na slunci a odvozu dětí do školy přes krátké výlety za nákupy na předměstí až po dlouhé víkendové pobyty – TIGGO4 CSH využívá zónovou ventilaci k rozptýlení letního horka, vysoce účinnou filtraci k zachycení nežádoucích pachů a spolehlivý hybridní systém s dlouhým dojezdem k odbourání obav ze spotřeby při zapnuté klimatizaci. TIGGO4 CSH pomáhá proměnit horké a únavné letní cesty v klidnější a pohodlnější rodinné cestování a doprovází rodiny s jistotou na každém letním výletě.

 

Zdroj: Astana Motors Czech, s.r.o.

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