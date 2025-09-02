Jak dát domovu útulnost, moderní vzhled i funkčnost? Veletrh FOR INTERIOR nabídne rady i přehlídku trendů

Dokonalý domov je nejen esteticky sladěný, ale také funkční a komfortní pro jeho uživatele. Jak ale zvolit to správné řešení na míru svému domovu, i když se v tomto oboru nevyznáte? „Veletrh FOR INTERIOR je místem, kde se setkají široká nabídka nábytku, bytových doplňků, originálních designových prvků pro všechny typy interiérů a také odborníci napříč odvětvími bytového designu a nábytku. Návštěvníci mohou využít bezplatného poradenství profesionálů a také se zúčastnit pestrého programu,“ řekla manažerka veletrhu Lucie Šádková.
Kdo je vyznavačem ekologie a hledá inspiraci, jak tomuto trendu uzpůsobit vlastní domov, neměl by si nechat ujít tematickou expozici veletrhu nazvanou EKO MATERIÁL. Po loňské úspěšné premiéře tato expozice představí ještě rozmanitější nabídku více než 150 udržitelných materiálů a ekologických inovací pro nábytkářský i interiérový design – v novém a neotřelém pojetí. Návštěvníci se seznámí například s materiály vzniklými z textilního odpadu, zbytků potravin, plastů nebo jiných recyklovaných komponentů. Jednotlivé vzorky budou rozděleny do čtyř barevných sekcí, aby vynikla jejich vizuální rozmanitost a hravost. Cílem je ukázat, že udržitelné materiály nejsou pouze neutrální nebo „ekologicky šedé“, ale mohou být plné barev a inspirace. Každý den se ve Vstupní hale I uskuteční přednáška s komentovanou prohlídkou pod vedením designérky Ivy Bastlové, a to vždy od 14 hodin.
Jaké společnosti a značky budou prezentovat své kolekce? Těšit se mohou návštěvníci na Dubok, Bernuss, Unis-N, Dubu.sk, Noma, Lucatec, Sofa Tkadlec, Postelia, Magniflex, Majstrštych, Bytcentrum, JV Pohoda, MSJ, Westieri, Reforest či Rott design a další. K vidění budou sedací soupravy, postele, osvětlení, nábytek, doplňky, textil a další interiérové prvky.
Program plný rad i inspirace
Doprovodný program veletrhu přinese bohatou dávku inspirace i konkrétní tipy pro úpravy a vybavení interiérů. Uskuteční se přednášky o aktuálních trendech v bydlení, praktické ukázky i tematické workshopy. Podrobnosti ZDE.
V úterý 16. září, proběhne ve Vstupní hale I od 14 hodin tisková konference Udržitelné materiály z celého světa, ve stejný čas se mohou zájemci v Hale 6 zúčastnit přednášky Proč mít na zahradě nezámrzný ventil a po ní následující přednášky Proč si pořídit rekuperaci. Další veletržní dny přinesou mimo jiné přehlídku udržitelných materiálů z celého světa EKO MATERIÁL, přednášku Nejčastější chyby při výběru osvětlení v podání odborníků projektového manažera Šimona Motyky a light designéra Davida Jakeše, přednášku Václava Vančury Proč si do koupelny pořídit designové kolekce nebo přednášku Nové panely do sprchového koutu: Už není potřeba obklad od Miroslava Jeřábka. Poslední den veletrhu mohou návštěvníci zajít na přednášku Milana Nováčka Práce s pryskyřicí nebo na přednášku Proč si vzít pro navrhování interiéru designéra, kde poradí Pavla Piknerová. Téma Proč si pořídit podlahu z marmolea uvede Tomáš Kudera.
Veletrh FOR INTERIOR se bude konat v souběhu se stavebním veletrhem FOR ARCH.
Kompletní informace najdete na www.forinterior.cz.