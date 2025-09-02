Jak dát domovu útulnost, moderní vzhled i funkčnost? Veletrh FOR INTERIOR nabídne rady i přehlídku trendů

Autor:
  7:55
Praha 2. září 2025 (PROTEXT) - Veletrh nábytku, interiérů a bytového designu FOR INTERIOR zaplní PVA EXPO PRAHA ve dnech 16. až 20. září. Akce přinese produkty a technologie od renomovaných značek a množství inspirace, také poradí, jak zdokonalit bydlení vizuálně i funkčně nebo jak využít ekologický materiál v interiérovém designu. Nebude chybět bohatý program nebo bezplatné poradenství odborníků. Partnerem pro energetiku výstaviště PVA EXPO PRAHA je společnost PKV Build, s.r.o.

Dokonalý domov je nejen esteticky sladěný, ale také funkční a komfortní pro jeho uživatele. Jak ale zvolit to správné řešení na míru svému domovu, i když se v tomto oboru nevyznáte? „Veletrh FOR INTERIOR je místem, kde se setkají široká nabídka nábytku, bytových doplňků, originálních designových prvků pro všechny typy interiérů a také odborníci napříč odvětvími bytového designu a nábytku. Návštěvníci mohou využít bezplatného poradenství profesionálů a také se zúčastnit pestrého programu,“ řekla manažerka veletrhu Lucie Šádková.

Kdo je vyznavačem ekologie a hledá inspiraci, jak tomuto trendu uzpůsobit vlastní domov, neměl by si nechat ujít tematickou expozici veletrhu nazvanou EKO MATERIÁL. Po loňské úspěšné premiéře tato expozice představí ještě rozmanitější nabídku více než 150 udržitelných materiálů a ekologických inovací pro nábytkářský i interiérový design – v novém a neotřelém pojetí. Návštěvníci se seznámí například s materiály vzniklými z textilního odpadu, zbytků potravin, plastů nebo jiných recyklovaných komponentů. Jednotlivé vzorky budou rozděleny do čtyř barevných sekcí, aby vynikla jejich vizuální rozmanitost a hravost. Cílem je ukázat, že udržitelné materiály nejsou pouze neutrální nebo „ekologicky šedé“, ale mohou být plné barev a inspirace. Každý den se ve Vstupní hale I uskuteční přednáška s komentovanou prohlídkou pod vedením designérky Ivy Bastlové, a to vždy od 14 hodin.

Jaké společnosti a značky budou prezentovat své kolekce? Těšit se mohou návštěvníci na Dubok, Bernuss, Unis-N, Dubu.sk, Noma, Lucatec, Sofa Tkadlec, Postelia, Magniflex, Majstrštych, Bytcentrum, JV Pohoda, MSJ, Westieri, Reforest či Rott design a další. K vidění budou sedací soupravy, postele, osvětlení, nábytek, doplňky, textil a další interiérové prvky.

Program plný rad i inspirace

Doprovodný program veletrhu přinese bohatou dávku inspirace i konkrétní tipy pro úpravy a vybavení interiérů. Uskuteční se přednášky o aktuálních trendech v bydlení, praktické ukázky i tematické workshopy. Podrobnosti ZDE.

V úterý 16. září, proběhne ve Vstupní hale I od 14 hodin tisková konference Udržitelné materiály z celého světa, ve stejný čas se mohou zájemci v Hale 6 zúčastnit přednášky Proč mít na zahradě nezámrzný ventil a po ní následující přednášky Proč si pořídit rekuperaci. Další veletržní dny přinesou mimo jiné přehlídku udržitelných materiálů z celého světa EKO MATERIÁL, přednášku Nejčastější chyby při výběru osvětlení v podání odborníků projektového manažera Šimona Motyky a light designéra Davida Jakeše, přednášku Václava Vančury Proč si do koupelny pořídit designové kolekce nebo přednášku Nové panely do sprchového koutu: Už není potřeba obklad od Miroslava Jeřábka. Poslední den veletrhu mohou návštěvníci zajít na přednášku Milana Nováčka Práce s pryskyřicí nebo na přednášku Proč si vzít pro navrhování interiéru designéra, kde poradí Pavla Piknerová. Téma Proč si pořídit podlahu z marmolea uvede Tomáš Kudera. 

Veletrh FOR INTERIOR se bude konat v souběhu se stavebním veletrhem FOR ARCH. 

Kompletní informace najdete na www.forinterior.cz.  

 

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

Bizarní záhada. V Tachově mají odpadkové koše, které tam zjevně nepatří

V Tachově řeší bizarní záhadu. Na jeho území je několik odpadkových košů se zvláštním erbem města, který ale Tachovu nepatří. Bádáním se přišlo na to, že jde o znak Bělehradu, hlavního města Srbska....

2. září 2025  9:32,  aktualizováno  9:32

Auto vyletělo ze silnice a začalo hořet, řidiče našli mrtvého pod vozem

Od úterních brzkých ranních hodin vyšetřují českobudějovičtí dopravní policisté nehodu se smrtelným zraněním na silnici u obce Sedlec. Řidič vylétl ze silnice a auto začalo v příkopu mezi stromy...

2. září 2025  9:32,  aktualizováno  9:32

Pardubice přivítají festival tvořivosti a nových technologií

V sobotu 6. září se Automatické mlýny promění v centrum kreativity při druhém ročníku přehlídky Maker Faire Pardubice.

2. září 2025  9:23

Faunapark na sobotu chystá Beskydský Montmartre, v neděli zažijete Cirkus bez šapitó

Beskydský Montmartre v sobotu a Cirkus bez šapitó v neděli. To jsou dvě zábavná odpoledne tohoto víkendu ve frýdecko-místeckém Faunaparku.

2. září 2025  9:20

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Veselý Kopec ožije tradičními řemesly a folklorem

V sobotu 6. září od 9:30 do 16:00 nabídne Muzeum v přírodě Vysočina celodenní program zaměřený na ukázky historických řemesel a technologií.

2. září 2025  9:17

Nerušte naši knihovnu, píší lidé ze vsetínského sídliště Luh starostovi

Lidé ve Vsetíně se podepisují pod otevřený dopis za zachování pobočky knihovny na sídlišti Luh. Město ji chce od října zrušit. Opravuje totiž souběžně centrální Masarykovu veřejnou knihovnu na Dolním...

2. září 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

Byl to vtip, řekl muž o výhrůžce, že chystá útok na vládu. Dostal podmínku

Za vyhrožování teroristickým činem stanul před ostravským krajským soudem Petr Kuboš z Vyšních Lhot na Frýdecko-Místecku. Ten ve facebookové diskusní skupině Věznice ČR loni v říjnu ohlásil, že...

2. září 2025  9:12

Program Mezinárodního kongresu zdraví 2025 Praha

2. září 2025  9:06

V Chebu se má příští rok otevřít zubní klinika, o dalších kraj jedná

V Chebu by se měla v polovině příštího roku otevřít zubní klinika, o dalších Karlovarský kraj se soukromými společnostmi jedná. Uvedl to náměstek hejtmanky Petr Kubis. Podle něj je v současné době v...

2. září 2025  9:02,  aktualizováno  9:02

Děti mění preference: vědecké a tvořivé kroužky jsou na vzestupu

2. září 2025  8:51

Siemens v Brně představí řešení a inovace pro vyšší konkurenceschopnost

2. září 2025  8:30

Značka přístavního kontejnerového zařízení společnosti RAINBOWCO prochází strategickou modernizací s cílem posílit globální konkurenceschopnost v oblasti špičkové výroby

2. září 2025  8:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.