Jak díky chytré domácnosti dostat účty za energie pod kontrolu

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  14:00
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Praha 14. září 2026 (PROTEXT) - V době kolísajících cen energií, kdy účty za elektřinu zatěžují rodinné rozpočty, se při šetření často soustředíme jen na to nejzjevnější – poctivě zhasínáme světla a snižujeme teplotu na termostatu kdykoliv je možnost. Skuteční žrouti energie se ale skrývají jinde. Odhalte je a zjistěte, jak se moderní chytrá domácnost může stát tím nejlepším hlídačem vašich financí.

Neviditelní upíři v našich domovech

Běžná domácnost je plná spotřebičů, které potichu a nepřetržitě ukrajují z vašeho rozpočtu. Často jde o zařízení, u kterých byste vysokou spotřebu nečekali, nebo o zlozvyky, které jsme si během let vybudovali.

Prvním velkým problémem je takzvaný „stand-by režim“ neboli pohotovostní režim. Televizory, herní konzole a kávovary neustále odebírají malé množství energie, jen aby byly připraveny k okamžitému spuštění. I když jde o jednotky wattů, v součtu desítek spotřebičů a stovek hodin to za rok dělá nezanedbatelnou částku.

Dalším skrytým problémem jsou starší spotřebiče. Deset let stará lednice nebo pračka sice může stále bezchybně fungovat, ale její kompresor a motor využívají zastaralé, energeticky vysoce náročné technologie. Izolace už neplní svou funkci na sto procent a spotřebič musí k dosažení stejného výsledku vynaložit mnohem více práce.

Svou roli hrají i naše návyky – zapínání poloprázdné myčky, ohřívání plné rychlovarné konvice pro jeden hrnek čaje nebo praní běžně nošeného oblečení na zbytečně vysoké teploty. Nejhorší výdaj je zkrátka ten, o kterém vůbec nemáte přehled.

Chytrá domácnost jako kontrolor výdajů

Zásadní zlom v kontrole výdajů přináší koncept chytré domácnosti. Už nemusíte čekat na nepříjemné překvapení v podobě ročního vyúčtování od dodavatele energií. Moderní technologie mění hru z pasivního placení na aktivní řízení.

Díky propojení domácích spotřebičů s mobilním telefonem přes platformy ke správě domácnosti získáváte detailní analytiku v reálném čase. Vidíte přesně, které zařízení zrovna běží, kolik energie spotřebovává a jaký to má dopad na vaši peněženku. Můžete si nastavovat limity, cenu za kWh a sledovat náklady opravdu přesně podle svého tarifu a nechat systém, aby vás sám upozornil, pokud některý ze spotřebičů vykazuje nestandardní odběr. Získáte tak data, na základě kterých můžete okamžitě upravit chod své domácnosti.

Konkrétní kroky: Jak zkrotit spotřebu a ušetřit

Snížení účtů za energie neznamená ztrátu komfortu. Naopak, chytrá řešení pracují za vás. Zde jsou klíčové oblasti, na které se zaměřit:

1. Zónové vytápění a chytré termostaty

Vytápění prázdných místností je jedním z největších zbytečných výdajů. Chytré termostaty a termohlavice na radiátorech dokážou regulovat teplotu podle vašeho denního režimu nebo dokonce podle polohy vašeho telefonu (geofencing). Když odejdete do práce, topení se automaticky ztlumí a začne topit až ve chvíli, kdy se blížíte domů.

2. Stop pohotovostním režimům díky chytrým zásuvkám

Řešení pro zařízení ve stand-by režimu je jednoduché. Chytré zásuvky vám umožní seskupit například celou domácí elektroniku (TV, konzole, soundbar) a na noc nebo v době vaší nepřítomnosti je jedním kliknutím v aplikaci kompletně odpojit od proudu.

3. Automatizace v kuchyni a správné umístění spotřebičů

Lednice běží 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Její spotřeba radikálně stoupá, pokud je umístěna vedle zdroje tepla (trouba, radiátor) nebo pokud má zanesené chlazení. Pravidelné odmrazování starších modelů je nutností. Například chladničky Samsung díky aplikaci SmartThings samy sledují zvyky spotřebitele a následně přizpůsobují chod kompresoru nebo četnost odmrazování a tím aktivně snižují spotřebu.

4. Efektivní praní s umělou inteligencí

Praní a sušení prádla patří k činnostem, kde se kvůli ohřevu vody a špatným návykům plýtvá nejvíce. Právě zde ale dnešní chytré technologie nabízejí elegantní řešení. Krásným příkladem, jak mít spotřebu plně ve svých rukou, je parní pračka Samsung s AI EcoBubble.

Její kouzlo spočívá v napojení na ekosystém SmartThings, který vám celkově usnadní každodenní život. Aplikace sama doporučí ten nejvhodnější prací cyklus a pomůže vám vylepšit váš denní rozvrh. Zároveň v ní můžete sledovat aktuální spotřebu a po zapnutí režimu AI Energy můžete svoji spotřebu aktivně snižovat.

Když se rozhodnete tento chytrý režim využít, můžete se těšit na snížení spotřeby energie až o neuvěřitelných 70 %[1]. Systém totiž zapojí technologii AI Ecobubble[2] a prádlo vypere precizně i ve studené vodě. Disponuje také funkcí automatického dávkování, díky kterému vždy použije správné množství pracího gelu i aviváže a snižuje tak jejich plýtvání a náklady na praní.

Navíc díky pokročilým technologiím, které zvyšují prací výkon a zkracují dobu praní, se může pochlubit energetickou účinností překračující minimální požadavky pro třídu A o 10 %[3]. Postaráte se tak o své prádlo i rodinný rozpočet zcela bez kompromisů.

Návratnost, která dává smysl

Nákup nových, energeticky úsporných spotřebičů a prvků chytré domácnosti se může zpočátku jevit jako větší výdaj. Když se ale podíváte na dlouhodobé statistiky spotřeby a neustále rostoucí ceny energií, jde o investici s velmi rychlou návratností. Chytrá domácnost není jen technologická hračka pro nadšence, je to funkční nástroj, který vám dává plnou kontrolu nad tím, za co utrácíte. A peníze ušetřené na provozu domácnosti můžete investovat do věcí, které vám dělají skutečnou radost.

[1] Vychází z interního testování modelu WW11BB944AGB v rámci běžných uživatelských podmínek: Spotřeba energie bez režimu AI Energy = 0,539 KWh. Spotřeba energie s režimem AI Energy = 0,145 KWh. Výsledky se mohou v závislosti na skutečných podmínkách používání lišit.

[2] AI Ecobubble je technologie společnosti Samsung navržená pro optimalizaci pracích cyklů prostřednictvím snímání tkaniny, vytváření bublin a režimu AI Energy.

[3] Na základě interního testování společnosti Samsung. Modely řady WW6400/6000D jsou o 10 % účinnější, než je požadováno pro dosažení třídy energetické účinnosti A podle nařízení (EU) č. 2019/2014. Výsledky se mohou v závislosti na okolním prostředí lišit.

 

Zdroj: Samsung

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