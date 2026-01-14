Jak GEO mění práci komunikačních týmů

Pozornost byla věnována také zdrojům, z nichž jazykové modely čerpají, a možnostem, jak mohou firmy systematicky řídit svou digitální stopu a ovlivňovat způsob, jakým je generativní AI prezentuje. Zatímco SEO řeší pozice ve vyhledávání, GEO cílí na přítomnost značek přímo v odpovědích AI nástrojů.
„GEO představuje zásadní posun v tom, jak firmy přemýšlejí o viditelnosti a reputaci v digitálním prostředí. Nejde o jednorázovou optimalizaci, ale o dlouhodobou práci s vlastním obsahem, médii a důvěryhodnými zdroji, ze kterých jazykové modely čerpají,“ uvedl Patrik Schober z pořádající agentury PRAM Consulting.
Jak AI skládá obraz o firmách
Prezentace zároveň poukázala na to, že generativní AI přistupuje k firemním informacím výrazně kritičtěji než tradiční vyhledávače. Sociálním sítím přikládá omezený význam, zatímco vyšší váhu dávají oficiálním webům, médiím, globálním zdrojům nebo autorským článkům. Klíčová je proto celková digitální stopa firmy, tedy kombinace on-page a off-page autority i technické optimalizace obsahu.
„Generativní AI nutí firmy přemýšlet o obsahu jinak než doposud. Dostáváme se do fáze, kdy budou vznikat texty určené současně či vedle sebe pro lidské čtenáře i stroje. Tak, aby jim jazykové modely dokázaly správně porozumět, zasadit je do kontextu a dál s nimi pracovat,“ uvedla Lucie Geislerová z NEWTON Media.
Praktický pohled na implementaci GEO představil zástupce společnosti Eurowag Milan Fiala. Zaměřil se na principy optimalizace pro AI vyhledávání. Od technických základů a obsahových entit na webu až po budování autority prostřednictvím srovnávacích článků, Wikipedie a důrazu na autoritu samotného autora. Fiala zároveň připomněl, že principy GEO vycházejí z podobných zásad, které platily u SEO.
„Základní principy technického a obsahového SEO i budování autority značky online zůstávají stejné. Stále platí, že kvalitní struktura webu, srozumitelný obsah a důvěryhodné externí zdroje jsou klíčové. Jinými slovy – dobrá SEO praxe nepřestává fungovat. Od jednotlivých návštěv se však přesouváme k impresím a vizibilitě,“ uvedl Milan Fiala.
Digitální reputace jako téma pro vedení firem
Panelová diskuse rozšířila téma GEO o otázku digitální reputace a odpovědnosti firem za to, jaký obraz o nich vytvářejí generativní AI nástroje. Diskutující upozornili, že jazykové modely pracují s různou vahou zdrojů a stejná informace může být napříč modely interpretována odlišně.
„Ukazuje se, že jednotlivé jazykové modely přikládají rozdílnou váhu různým typům zdrojů. Pokud se jich na to přímo zeptáte, odpovědi se mohou výrazně lišit. Pro firmy je proto zásadní vědět, odkud tyto modely čerpají, a pracovat s obsahem tak, aby dokázaly reflektovat nejen dlouhodobé informace, ale i aktuální novinky či krátkodobě omezené nabídky,“ uvedl Hany Farghali ze skupiny PPF.
Zároveň upozornil na limity duplicitního obsahu. „Ve chvíli, kdy je jeden text publikován opakovaně na více místech, jazykové modely ho vnímají jako jediný zdroj. Nedochází tak ke zvyšování váhy sdělení ani k rozšíření kontextu. Proto je důležitá nejen kvalita, ale i originalita obsahu.“
Diskuse se dotkla také role platforem, jako je Reddit, který má v některých zemích výraznou váhu jako zdroj pro jazykové modely, zatímco v českém prostředí je citován velmi okrajově.
GEO jako součást řízení značky
Sedmadvacátý PR Brunch potvrdil, že GEO není krátkodobým trendem, ale postupně se stává novým standardem práce s obsahem, médii a reputací. Firmy, které se této oblasti začnou věnovat včas a systematicky, získávají větší kontrolu nad tím, jak jsou prezentovány generativní AI.
Na tuto potřebu dnes už reagují i konkrétní nástroje a služby. PRAM Consulting v oblasti GEO zajišťuje vstupní technickou i obsahovou analýzu digitální stopy značky, identifikaci slabých míst a návrh konkrétních kroků. Součástí je následná úprava textů, práce s autoritou značky včetně tvorby profilů na Wikipedii a dlouhodobá media relations.
ČTK Protext zase připravuje produkt, jenž umožní distribuovat tiskové zprávy ve více variantách napříč relevantními kanály a zvýšit jejich šanci stát se zdrojem pro jazykové modely. Služba AI VISIBILITY od NEWTON Media následně zajišťuje audit AI viditelnosti a vnímání značky, doporučení klíčových témat, médií a kanálů, i následné vyhodnocení dopadu podle standardů AMEC.
Zdroj: PRAM Consulting
