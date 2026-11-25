Pro Nutric Bistro jde již o třetí akademickou spolupráci. Navazuje na dodávky jídel pro publikovanou randomizovanou studii diabetu 1. typu v Motole a pilotní projekt diabetu 2. typu na 1. LF UK a VFN. V motolské studii se během pětitýdenního nízkosacharidového období zlepšil čas v cílovém rozmezí glukózy.
Vybraní účastníci získají zdarma senzor CareSens Air na 15 dní, aplikaci Jídelní plán na rok a osobní vyhodnocení dat pod odborným vedením nutričního terapeuta a diabetologa. Při dostatečném zapisování mohou získat druhý senzor na dalších 15 dní. Ten umožní sledovat hodnoty živě; první senzor je pouze zaznamenává. Účast tak nabídne přehled souvislostí mezi jídlem, pohybem a glukózou.
Zapojit se mohou dospělí od 18 let, zdraví lidé, sportovci i zájemci s prediabetem či diabetem 2. typu. Nemusí být stávajícími zákazníky. Během měření odebírají krabičky, zapisují konzumaci a aktivity a dodávají potřebné laboratorní výsledky. O zařazení rozhoduje výzkumný tým.
Nutric Bistro nabízí Lowcarb, Paleo+ a FIT: dvě jídla denně s 1 120, 1 250 či 1 520 kcal nebo tři jídla s 1 700, 1 900 či 2 300 kcal. Rozváží po Praze a okolí; zdarma lze vyzvedávat na více než 15 místech v Praze. Krabičky si účastníci hradí podle běžného ceníku.
Podrobnosti a nezávazné přihlášení: www.nutricbistro.cz/diaskore-studie.
Zdroj: Nutric Bistro
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60224.