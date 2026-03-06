Jak jídlo tvoří zážitek z cestování? To prozradí HOLIDAY WORLD & REGION WORLD

Autor:
  8:04
Praha 6. března 2026 (PROTEXT) - Mezinárodní veletrh cestovního ruchu HOLIDAY WORLD & REGION WORLD představuje novinky a trendy odvětví turistiky a nabízí bohatý program pro profesionály z oboru i všechny typy cestovatelů. Jeho 34. ročník bude plný významných setkání, přednášek, workshopů i konferencí. A také atraktivních novinek nejen v programu. Partnerem pro energetiku výstaviště PVA EXPO PRAHA je společnost PKV Build, s.r.o.

Již 34. mezinárodní veletrh potrvá od 12. do 14. března v PVA EXPO PRAHA a první den bude patřit odborníkům cestovního ruchu. Novinkou v rámci programu HOLIDAY WORLD & REGION WORLD bude festival jídla Ochutnejte cestování. „Gastronomie a turistika je aktuálně klíčové téma. Může za to fakt, že se na konci loňského roku zařadila Česká republika mezi kulinářské velmoci, když vyšel první samostatný výběr Průvodce MICHELIN pro Česko. S vystavovateli a partnery návštěvníkům ukážeme, že špičkovou gastronomii už nabízí i regiony a naše země patří právem mezi destinace světového významu,“ řekla manažerka veletrhu Michaela Volná.

Program profesionálům na míru

První den veletrhu zahájí odborná Konference cestovního ruchu nesoucí podtitul Gastro pod lupou: Když gastronomie tvoří zážitek z cestování, která se koná ve spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu. Součástí tohoto setkání budou přednášky i panelová diskuze. První přednáška ponese téma Česká gastroscéna a její vliv na turismus, druhá se zaměří na Aktivity agentury CzechTourism v oblasti gastroturismu.

„Gastronomie se dnes stává jednou z nejsilnějších motivací pro výběr destinace. Lidé chtějí destinace poznávat všemi smysly a právě místní kuchyně dokáže autenticky vyprávět příběh regionu. I proto v CzechTourism věnujeme podpoře gastroturismu velkou pozornost a jsme rádi, že toto téma otevíráme také na letošním ročníku veletrhu HOLIDAY WORLD & REGION WORLD,“ popisuje ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism František Reismüller.

Závěr bude patřit panelové diskuzi odborníků cestovního ruchu s aktéry současné gastroscény. Konference proběhne ve Vstupní hale III, Kongresovém sále 1 od 11 hodin.

Cestovní ruch jako investice do budoucnosti Česka bude pilířem Panelové konference České unie CR, která otevře aktuální téma významu cestovního ruchu pro ekonomiku i regionální rozvoj republiky. Koná se ve Vstupní hale III, Kongresovém sále 1 od 14:00.

Také letos se mohou odborníci odvětví cestovního ruchu, ať již vystavovatelé či návštěvníci, zúčastnit networkingového setkání MBM TOURISM PRAGUE 2026 s partnery z celého světa. To proběhne ve Vstupní hale II, Konferenčním sále 1 od 10 hodin.

Jaké další zajímavé programové body mohou profesionálové navštívit? Například workshop Vzdělávání v turismu – inovace, technologie, budoucnost, který představí inovativní přístupy k vysokoškolskému vzdělávání v turismu. Významnou událostí bude také národní workshop Partnerské země veletrhu pro letošní rok, kterou se stala Černá hora. Proběhne v pátek 13. března ve Vstupní hale II, Kongresovém sále 1 od 11 hodin.

Historicky největší expozici představí na letňanském výstavišti sousední Slovensko, které je Generálním partnerem veletrhu pro rok 2026. „Český trh je pro Slovensko klíčový – téměř třetina všech zahraničních návštěvníků přijíždí z Česka a patří k našim nejvěrnějším hostům. Na veletrh HOLIDAY WORLD & REGION WORLD 2026 přicházíme s dosud největší expozicí a silnou sestavou 16 spoluvystavovatelů. Jedním z hlavních témat veletrhu je letos gastronomie – oblast, která hraje stále významnější roli v rozhodování cestovatelů, zejména mladší generace. Slovensko nabízí nejen přírodu či relax v lázních, které Češi vyhledávají. V naší nabídce nechybí autentické chutě, moderní formáty a zážitky, které dokážou oslovit ty, kdo hledají originalitu, lokálnost a nové příběhy. Aktuální novinkou je Trenčín  Evropské hlavní město kultury 2026. Stovky kulturních akcí a výrazná evropská dimenze programu přinášejí do nabídky Slovenska další silný motiv k návštěvě a prohlubují přeshraniční vztahy mezi našimi zeměmi,“ řekla Marta Kučerová, vedoucí zahraničního zastoupení cestovního ruchu SR.

Národní workshop budou v Letňanech pořádat také zástupci Polska. Pohled na influencer marketing z perspektivy samotného autora pak nabídne přednáška Sarah Horákové – Využití influencer marketingu očima tvůrce. V Hale 8 od 14 hodin proběhne také vyhlášení výsledků ankety Kraj mého srdce pořádané portálem KAM po Česku.

Pro studenty i Gen Z

Veletrh HOLIDAY WORLD & REGION WORLD tradičně podporuje také aktivity studentů a mladých cestovatelů. V rámci letošního ročníku proběhne již počtvrté soutěž Zpropaguj své město, která se zaměřuje na marketing a prezentaci měst či regionů. Je určena pro odborné, střední, vyšší odborné i vysoké školy nejen se zaměřením na cestovní ruch.

Jak cestuje Gen Z v roce 2026? To nastíní přednáška Veroniky Sandholzové a Martina Honka, v níž oba mluvčí zmapují plány a preference generace Z. Zaměří se na cestovní návyky, výběr ubytování, volbu destinace a další kritéria.

Do světa i za tradicí

V rámci programu nebudou chybět ani cestovatelské přednášky, které účastníky přenesou do Etiopie, Ghany, Sokotry, Belize, Guatemaly, Indonésie, Patagonie či Japonska a také představí ostrovy v Atlantiku nebo putování karavanem po severozápadu USA. Dojde i na přednášku s tématem Jak nepřestat cestovat po narození dítěte.

V sobotu pak ve Vstupní hale I, v Konferenčním sále 7, proběhne projekce dokumentárního filmu o příchodu Čechů do rumunského Banátu a jejich současném životě. Následovat bude beseda s režisérkou a scénáristkou Jiřinou Šimkovou.

Tradiční kroje, tance a písně Čechů z Banátu představí Fórum Čechů v Rumunsku, čímž přispěje k propagaci kultury a tradic české komunity v Banátu. Kdo touží zažít živou tradici z českých luhů a hájů, neměl by si nechat ujít Milevské maškary, které v sobotu 14. března zaplní areál PVA EXPO PRAHA hudbou, smíchem i dobrou náladou. Do tohoto folklórního svátku s maškarami i kostýmy se mohou návštěvníci sami zapojit.

Neodolatelný program si pro milovníky piva připravila Centrála cestovního ruchu Plzeňského kraje, která zájemcům nabídne rychlokurz čepování piva Pilsner Urquell, a to každý den veletrhu v 11 a v 15 hodin na stánku v Hale 4.

A koho zajímají zážitky ostřílených cestovatelů, může si přijít v sobotu 14. března poslechnout do Haly 8 od 15:30 sérii rozhovorů v rámci podcastu SVĚTOVÍ.

Podrobný program na: https://holidayworld.cz/doprovodny-program/

Unikátní souběh

Koho zajímá cyklistika či sportování obecně, může využít společného vstupného a ve dnech 13. a 14. března navštívit souběžný veletrh FOR BIKES i festival SPORT EXPO. V termínu 14. a 15. března pak proběhne v PVA EXPO PRAHA festival KOLEM SVĚTA.

Více o veletrhu na www.holidayworld.cz.

 

 

Zdroj: ABF, a.s.

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového týdne odstraněny všechny lavičky, které tam dosud sloužily, ehm, veřejnosti. Místní veřejné...

25.000 budov propadá průkaz energetické náročnosti. Vlastníci to často netuší

6. března 2026  8:20

Jak jídlo tvoří zážitek z cestování? To prozradí HOLIDAY WORLD & REGION WORLD

6. března 2026  8:04

Inovační agentura JIC patří mezi nejlepších padesát startupových hubů v Evropě

6. března 2026

Soud rozhodne o vazbě pro otce obviněného z vraždy malého chlapce

Problémová ubytovna v Drahomyšli na Lounsku (4. března 2026)

Okresní soud v Lounech dnes dopoledne rozhodne, zda pošle do vazby pětadvacetiletého muže, jenž podle vyšetřovatelů tento týden ve vesnici Drahomyšl na Lounsku zavraždil svého dvouletého syna. Za...

6. března 2026  7:32,  aktualizováno  7:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

O víkendu se můžete vydat třeba za slavným Janem Žižkou z Trocnova a husitskou hradbou

Jan Žižka jako udatný rytíř a mstitel hříchů římské církve na olejomalbě ze 16....

Hledáte zábavu na nastávající víkend? Vyberte si z našich tipů.

6. března 2026

Konference Bezpečnost a moderní trendy v roce 2026

6. března 2026

K rychlejší léčbě rakoviny pomůže na jižní Moravě onkologická spojka

Švejdův pavilon Masarykova onkologického ústavu.

Rychlejší cesta k onkologické péči i menší nejistota pro pacienty. Masarykův onkologický ústav v Brně od dubna zavádí krajského koordinátora, který bude pomáhat lékařům s předáním pacientů s...

6. března 2026  5:52,  aktualizováno  5:52

Bydlení chudiny i místo pro novou radnici. Oblast kolem Slezanky má pestrou historii

Původní zástavba vnitrobloku mezi Horním náměstím, Popskou a Ostrožnou. Úzké...

V Opavě právě bourají někdejší obchodní dům Slezanka v historickém jádru města, aby na jeho místě vznikl nový blok domů. Kompletní přestavba celé jižní strany Horního náměstí ale není jen otázkou...

6. března 2026  5:22

Lidl, Ikea, ale i Primark a Pepco. Které lovebrandy vám neudělají díru do kapsy?

Designér Nik Bentel představil ve spolupráci s řetězcem marketů kabelku...

Diskontní řetězec Lidl to dotáhl i na přehlídková mola. Status podobně ultralevné módní značky, ke které mají zákazníci silnou emocionální vazbu, má také ještě Pepco, KiK nebo Primark.

6. března 2026

SP v biatlonu pokračuje po olympiádě v Kontiolahti. Český tým však trápí marodka

Tereza Voborníková na trati vytrvalostního závodu v Novém Městě na Moravě.

Čeští biatlonisté se vrací do kolotoče Světového poháru. Do finského Kontiolahti zamířila osmičlenná výprava. Ženský i mužský tým má zatím čtyři zástupce. Ve výběru ale nechybí bronzová medailistka z...

5. března 2026  23:11

Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe
Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe

Únava, výkyvy nálad, problémy se spánkem nebo náhlé pocení. Po čtyřicítce se hormonální změny hlásí o slovo častěji, než si myslíme. Existuje ale...

Biatlon v Kontiolahti 2026: Voborníková ve vytrvalostním závodě navázala na výkony ze ZOH

Tereza Voborníková při nástřelu před závodem s hromadným startem.

Světový pohár v biatlonu pokračuje po olympijských hrách závody ve finském Kontiolahti. Do vytrvalostního závodu na 15 kilometrů nastoupily čtyři české reprezentantky v čele s bronzovou olympijskou...

5. března 2026  22:44

Galerie Telegraph otevřela výstavu mapující rumunskou figurativní malbu

Galerie Telegraph otevĹ™ela vĂ˝stavu mapujĂ­cĂ­ rumunskou figurativnĂ­ malbu

Rumunskému výtvarnému umění zasvětila svou novou výstavu olomoucká Telegraph Gallery. Expozice s názvem Transylvanian Painting nabízí výběr děl od několika z...

5. března 2026  19:30,  aktualizováno  19:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.