Jak jídlo tvoří zážitek z cestování? To prozradí HOLIDAY WORLD & REGION WORLD

Již 34. mezinárodní veletrh potrvá od 12. do 14. března v PVA EXPO PRAHA a první den bude patřit odborníkům cestovního ruchu. Novinkou v rámci programu HOLIDAY WORLD & REGION WORLD bude festival jídla Ochutnejte cestování. „Gastronomie a turistika je aktuálně klíčové téma. Může za to fakt, že se na konci loňského roku zařadila Česká republika mezi kulinářské velmoci, když vyšel první samostatný výběr Průvodce MICHELIN pro Česko. S vystavovateli a partnery návštěvníkům ukážeme, že špičkovou gastronomii už nabízí i regiony a naše země patří právem mezi destinace světového významu,“ řekla manažerka veletrhu Michaela Volná.
Program profesionálům na míru
První den veletrhu zahájí odborná Konference cestovního ruchu nesoucí podtitul Gastro pod lupou: Když gastronomie tvoří zážitek z cestování, která se koná ve spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu. Součástí tohoto setkání budou přednášky i panelová diskuze. První přednáška ponese téma Česká gastroscéna a její vliv na turismus, druhá se zaměří na Aktivity agentury CzechTourism v oblasti gastroturismu.
„Gastronomie se dnes stává jednou z nejsilnějších motivací pro výběr destinace. Lidé chtějí destinace poznávat všemi smysly a právě místní kuchyně dokáže autenticky vyprávět příběh regionu. I proto v CzechTourism věnujeme podpoře gastroturismu velkou pozornost a jsme rádi, že toto téma otevíráme také na letošním ročníku veletrhu HOLIDAY WORLD & REGION WORLD,“ popisuje ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism František Reismüller.
Závěr bude patřit panelové diskuzi odborníků cestovního ruchu s aktéry současné gastroscény. Konference proběhne ve Vstupní hale III, Kongresovém sále 1 od 11 hodin.
Cestovní ruch jako investice do budoucnosti Česka bude pilířem Panelové konference České unie CR, která otevře aktuální téma významu cestovního ruchu pro ekonomiku i regionální rozvoj republiky. Koná se ve Vstupní hale III, Kongresovém sále 1 od 14:00.
Také letos se mohou odborníci odvětví cestovního ruchu, ať již vystavovatelé či návštěvníci, zúčastnit networkingového setkání MBM TOURISM PRAGUE 2026 s partnery z celého světa. To proběhne ve Vstupní hale II, Konferenčním sále 1 od 10 hodin.
Jaké další zajímavé programové body mohou profesionálové navštívit? Například workshop Vzdělávání v turismu – inovace, technologie, budoucnost, který představí inovativní přístupy k vysokoškolskému vzdělávání v turismu. Významnou událostí bude také národní workshop Partnerské země veletrhu pro letošní rok, kterou se stala Černá hora. Proběhne v pátek 13. března ve Vstupní hale II, Kongresovém sále 1 od 11 hodin.
Historicky největší expozici představí na letňanském výstavišti sousední Slovensko, které je Generálním partnerem veletrhu pro rok 2026. „Český trh je pro Slovensko klíčový – téměř třetina všech zahraničních návštěvníků přijíždí z Česka a patří k našim nejvěrnějším hostům. Na veletrh HOLIDAY WORLD & REGION WORLD 2026 přicházíme s dosud největší expozicí a silnou sestavou 16 spoluvystavovatelů. Jedním z hlavních témat veletrhu je letos gastronomie – oblast, která hraje stále významnější roli v rozhodování cestovatelů, zejména mladší generace. Slovensko nabízí nejen přírodu či relax v lázních, které Češi vyhledávají. V naší nabídce nechybí autentické chutě, moderní formáty a zážitky, které dokážou oslovit ty, kdo hledají originalitu, lokálnost a nové příběhy. Aktuální novinkou je Trenčín Evropské hlavní město kultury 2026. Stovky kulturních akcí a výrazná evropská dimenze programu přinášejí do nabídky Slovenska další silný motiv k návštěvě a prohlubují přeshraniční vztahy mezi našimi zeměmi,“ řekla Marta Kučerová, vedoucí zahraničního zastoupení cestovního ruchu SR.
Národní workshop budou v Letňanech pořádat také zástupci Polska. Pohled na influencer marketing z perspektivy samotného autora pak nabídne přednáška Sarah Horákové – Využití influencer marketingu očima tvůrce. V Hale 8 od 14 hodin proběhne také vyhlášení výsledků ankety Kraj mého srdce pořádané portálem KAM po Česku.
Pro studenty i Gen Z
Veletrh HOLIDAY WORLD & REGION WORLD tradičně podporuje také aktivity studentů a mladých cestovatelů. V rámci letošního ročníku proběhne již počtvrté soutěž Zpropaguj své město, která se zaměřuje na marketing a prezentaci měst či regionů. Je určena pro odborné, střední, vyšší odborné i vysoké školy nejen se zaměřením na cestovní ruch.
Jak cestuje Gen Z v roce 2026? To nastíní přednáška Veroniky Sandholzové a Martina Honka, v níž oba mluvčí zmapují plány a preference generace Z. Zaměří se na cestovní návyky, výběr ubytování, volbu destinace a další kritéria.
Do světa i za tradicí
V rámci programu nebudou chybět ani cestovatelské přednášky, které účastníky přenesou do Etiopie, Ghany, Sokotry, Belize, Guatemaly, Indonésie, Patagonie či Japonska a také představí ostrovy v Atlantiku nebo putování karavanem po severozápadu USA. Dojde i na přednášku s tématem Jak nepřestat cestovat po narození dítěte.
V sobotu pak ve Vstupní hale I, v Konferenčním sále 7, proběhne projekce dokumentárního filmu o příchodu Čechů do rumunského Banátu a jejich současném životě. Následovat bude beseda s režisérkou a scénáristkou Jiřinou Šimkovou.
Tradiční kroje, tance a písně Čechů z Banátu představí Fórum Čechů v Rumunsku, čímž přispěje k propagaci kultury a tradic české komunity v Banátu. Kdo touží zažít živou tradici z českých luhů a hájů, neměl by si nechat ujít Milevské maškary, které v sobotu 14. března zaplní areál PVA EXPO PRAHA hudbou, smíchem i dobrou náladou. Do tohoto folklórního svátku s maškarami i kostýmy se mohou návštěvníci sami zapojit.
Neodolatelný program si pro milovníky piva připravila Centrála cestovního ruchu Plzeňského kraje, která zájemcům nabídne rychlokurz čepování piva Pilsner Urquell, a to každý den veletrhu v 11 a v 15 hodin na stánku v Hale 4.
A koho zajímají zážitky ostřílených cestovatelů, může si přijít v sobotu 14. března poslechnout do Haly 8 od 15:30 sérii rozhovorů v rámci podcastu SVĚTOVÍ.
Podrobný program na: https://holidayworld.cz/doprovodny-program/
Unikátní souběh
Koho zajímá cyklistika či sportování obecně, může využít společného vstupného a ve dnech 13. a 14. března navštívit souběžný veletrh FOR BIKES i festival SPORT EXPO. V termínu 14. a 15. března pak proběhne v PVA EXPO PRAHA festival KOLEM SVĚTA.
Více o veletrhu na www.holidayworld.cz.
Zdroj: ABF, a.s.