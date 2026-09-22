Jak nabídnout obecní služby i mimo úřední hodiny

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  11:00
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Praha 22. září 2026 (PROTEXT) - Člověk, který dojíždí za prací, se kvůli převzetí hotového dokumentu často musí přizpůsobit několika úředním hodinám týdně. Tento článek pomůže vedení obce a pracovníkům úřadu poznat úkony vhodné pro předání přes box a nabídnout je i mimo otevírací dobu. Lidé získají větší volnost, aniž by zaměstnanci museli prodlužovat směny.

Oddělte osobní jednání od hotového předání

Pevný čas je potřebný pro konzultace, ověření totožnosti nebo složitější podání. U hotového dokumentu či předem domluvené věci však občan často přijde jen na několik minut. Právě tento závěrečný krok lze v některých agendách oddělit od návštěvy kanceláře, pokud to dovolují pravidla konkrétní služby.

Není proto nutné začínat prodloužením otevírací doby podatelny. Obec si může projít nejčastější návštěvy a rozlišit, kdy pracovník něco vysvětluje a kdy pouze vydává předem připravenou věc. Právě druhou skupinu lze často předat přes box.

Jedno místo může nabídnout více jednoduchých služeb

Obecní boxy OX Point umožňují spojit několik jednoduchých služeb na jednom místě. Podle zvolené sestavy mohou sloužit pro zásilky, komunikaci s úřadem i další místní potřeby.

Občan potřebuje jasný postup: zprávu o uložení, místo, způsob vyzvednutí, termín a kontakt pro případ potíží. Úřad získá předávací místo, u kterého nemusí být pracovník a příjemce ve stejnou chvíli. Podmínky služby dál určuje obec podle konkrétního případu.

Delší dostupnost neznamená nepřetržitou práci úředníků. U obecních služeb dostupných 24/7 zaměstnanec připraví předání v pracovní době a příjemce si věc vyzvedne, až mu to vyhovuje. Pokud potřebuje vysvětlení, dál komunikuje s úřadem běžným způsobem.

Informace pro občany a předávání věcí plní jiný účel

Obrazovka se zveřejněnými informacemi plní jinou roli než schránky. Elektronická úřední deska může přiblížit obsah lidem na frekventovaném místě, zatímco box umožní převzít připravenou věc. U obou funkcí pomáhá bezpečný přístup, čitelný obsah a jednoduchý návod.

Při výběru místa je proto dobré řešit nejen viditelnost displeje, ale také přístupovou trasu, osvětlení a možnost bezpečně se u zařízení zastavit. Technologie funguje teprve tehdy, když je použitelná v reálném prostředí.

Před spuštěním projděte běžný postup i méně časté situace

U každé služby si předem určete, kdo věc připraví, jak se přiřadí příjemce a jak dlouho zůstane schránka obsazená. Domluvte také postup pro případ, že si člověk věc nevyzvedne. Jasné rozdělení kroků usnadní práci zaměstnancům a šetří čas občanům.

Obec jednoduše popíše, pro které úkony lze box použít, jak člověk pozná, že má něco připraveno, a kde získá pomoc. Návod k ovládání obecního OX Boxu může být na webu obce, u stanoviště a podle potřeby také ve zpravodaji.

V prvních týdnech sledujte počet předání, nevyzvednuté věci a dotazy uživatelů. Opakující se otázka často ukáže, kde stačí zpřesnit zprávu nebo doplnit jeden krok.

Box rozšiřuje možnosti, osobní pomoc zůstává

Ne každý občan chce nebo může používat digitální službu. Někdo ji vyzkouší poprvé, jiný potřebuje osobní vysvětlení. Box je proto další možností vedle běžné pomoci úřadu, nikoli její náhradou.

Do přípravy zapojte také zaměstnance úřadu. Dobře znají opakující se návštěvy, časté dotazy i místa, kde vzniká nedorozumění. Díky jejich zkušenosti lze nový postup nastavit jednodušeji pro občany i kolegy.

Začněte jedním typem předání. Jakmile mu obyvatelé i zaměstnanci rozumějí, lze stejným způsobem připravit další vhodnou službu.

Ráno pracovník připraví několik domluvených předání a odešle příjemcům instrukce. Občané přijdou cestou z práce, po vyzvednutí dětí nebo během večerní procházky. Zaměstnanec kvůli nim nemusí držet zvláštní hodinu pro veřejnost ani každému telefonovat.

V úředních hodinách se zaměstnanci mohou věnovat případům, které vyžadují rozhovor nebo rozhodnutí. Box převezme jen závěrečné předání už připravené věci. Pokud si občan není jistý, stále se může obrátit na uvedený kontakt.

Největší přínos pocítí lidé, kteří se do úředních hodin vracejí obtížně. Kvůli krátkému převzetí nemusejí žádat o volno nebo plánovat další cestu. Obec nezvyšuje počet služeb, ale časovou dostupnost těch, které už poskytuje.

Aby služba dlouhodobě fungovala, obec průběžně kontroluje doručené pokyny, obsazenost schránek a méně časté situace. Jednoduchý popsaný postup obvykle poslouží lépe než snaha automatizovat každý případ.

Začněte jednou konkrétní situací občana

Dobré zadání začíná běžnou situací, například: „Kvůli převzetí hotové věci dnes musí občan přijít v úterý odpoledne.“ Obec pak projde jednotlivé kroky a určí, které z nich lze přesunout do boxu.

Výsledkem není úřad bez lidí. Osobní čas zůstává pro případy, kde má rozhovor skutečnou hodnotu, zatímco běžné předávání věcí přes obecní box lze dokončit bez zbytečného čekání.

 

Zdroj: OX Point

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59252.

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