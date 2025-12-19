Jak ochránit dům před nezvanými návštěvníky nejen během svátků? Pomůže i chytré zabezpečení

Riziko přitom často vzniká tím, jak s novými věcmi nakládáme. Typickým příkladem je prázdná krabice od televize nebo herní konzole položená u popelnice. Z pohledu kolemjdoucího – nebo někoho, kdo projíždí ulicí a hledá příležitosti – je to jasná informace o tom, co se v domě nachází. Podobně působí i rozsvícený stromeček s otevřenými závěsy, pod kterým jsou dárky vidět i z ulice. Ve chvíli, kdy dům zároveň vypadá opuštěně, mohou zloděje doslova pozvat dál.
Když nejste doma, je dobré, aby to nevypadalo, že jste odjeli
Část prevence je jednoduchá: uklidit obaly od dárků, nezveřejňovat plány na sociálních sítích a nenechávat dům několik dní úplně zhasnutý. Druhou část obstará technologie, která pomáhá dům hlídat automaticky, aniž by o tom člověk musel přemýšlet.
Ucelený systém nabízí například značka eufy. Nejde jen o jednotlivé kamery, ale o komplexní řešení, které se dá sestavit podle dispozic domu a potřeb majitelů, propojit a ovládat na dálku, a to z jedné aplikace společně s dalšími zařízeními značky, od alarmu přes světla a videozvonky až po sekačku nebo robotický vysavač.
Představme si běžný rodinný dům
Vstupní branku a příjezdovou cestu hlídá venkovní kamera – ideálně model eufy Edge Security Outdoor Cam eufyCam S4, který umí rozlišit, jestli se blíží člověk, auto nebo jen kočka od sousedů. Ve tmě si přisvítí, zobrazí barevný obraz a díky otočné hlavě pokryje větší část pozemku. Pokud je umístěná u branky, majitelé v aplikaci snadno uvidí, kdo stojí před domem – jestli jde o pošťáka, souseda nebo někoho, kdo tam být nemá.
Další venkovní kamera může být u zadního vchodu nebo zahrady, kde bývá dům nejzranitelnější. Pro taková místa se hodí samostatná bateriová kamera eufy Security S340 SoloCam – ta sleduje pohyb, při aktivitě se umí otočit za objektem a díky solárnímu panelu se průběžně dobíjí, takže funguje i tam, kde není přívod elektřiny. U některých modelů se při pohybu automaticky rozsvítí reflektor nebo se spustí siréna – to už samo o sobě dokáže nezvané hosty odradit dřív, než se dostanou k domu.
Uvnitř jsou menší kamery, třeba v chodbě nebo obýváku. Nemají „hlídat“ každou minutu, ale potvrdit, zda někdo opravdu vstoupil do domu – nebo zda je s dětmi či domácími mazlíčky všechno v pořádku. Tady typicky dobře funguje eufy Indoor Cam 2K Pan & Tilt, která díky plynulému otáčení sleduje dění v místnosti a umí identifikovat zvuky jako pláč dítěte nebo štěkot psa.
Srdcem celého systému je HomeBase, tedy základna, která propojuje všechny části dohromady. Vojtěch Lhota, Sales Manager společnosti Anker pro CZ&SK, vysvětluje, jeho účel: „Stará se o dosah, šifrování i ukládání videa – záznamy tak zůstávají fyzicky doma a máte je pod kontrolou. Přes HomeBase můžete postupně přidávat další prvky, pokud chcete zabezpečení rozšířit: třeba video zvonek, který vás upozorní, když někdo zazvoní, senzory na okna a dveře, které dají vědět už při jejich otevření, nebo i chytré osvětlení, které se večer automaticky zapne.”
Praktickým startovním setem je například eufyCam E40 + HomeBase – základní dvojice kamer s dlouhou výdrží baterie, kterou lze později rozšiřovat o další prvky. Pokud zjistíte, že by se další hodily, jednoduše je připojíte přes stejnou aplikaci. Instalace se obejde bez vrtání a kabelů – většina zařízení funguje na baterii, mnoho modelů má i solární panel, takže je možné je připevnit během několika minut. Máte tak jistotu, že pokud se něco děje, dozvíte se to dřív, než se škoda stane.
Technologie je povolená, jen má svá pravidla
Používat kamerový systém k ochraně domu je legální, pokud zabírá hlavně váš vlastní prostor.
„Problém nastává ve chvíli, kdy kamera sleduje sousední pozemky nebo zbytečně velkou část veřejného prostoru. V takových případech už provoz kamery může znamenat zpracování osobních údajů podle GDPR nebo jít o přestupek proti občanskému soužití,“ vysvětluje Lukáš Kaprál, právník Ekonomických staveb a tvůrce profilu Stavitelův právník. „Pokud je ale kamera nasměrovaná tak, aby chránila váš majetek, například vstup do domu, dvůr nebo přiměřeně příjezdovou cestu, a nezasahuje mimo váš pozemek více, než je nezbytné, jde o povolené zabezpečení majetku.“
Pravidla tak spíše dávají mantinely, než aby bránila používání technologií. Říkají, že kamera má sloužit k ochraně domu, ne k monitorování lidí v okolí. To, co většina domácností skutečně potřebuje, tedy vchod, zahradu nebo garáž, se do těchto pravidel bez problémů vejde.
O značce eufy
eufy, značka chytré domácnosti od Anker Innovations, navrhuje inteligentní produkty, které každodenní život činí bezpečnějším, čistějším a pohodlnějším. Značka eufy využívá sílu nejnovějších technologií umělé inteligence k rozpoznávání obličejů a proaktivnímu rozhodování. Od pokročilých systémů domácí a majetkové bezpečnosti a chytrých produktů pro péči o děti až po robotické vysavače pro důkladné čištění a automatizovanou péči o venkovní trávník, eufy přináší do domácnosti špičková řešení. Všechny produkty eufy jsou navrženy podle jednoho principu: Vyrobeno s péčí. Více informací naleznete na eufy.com
Fotografie ke stažení zde.
Zdroj: eufy