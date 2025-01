Jak opravit zaplavenou dřevostavbu či vybrat kotel? Veletržní souběh FOR PASIV poradí s pomocí odborníků

Veletržní souběh FOR PASIV, FOR WOOD a FOR THERM představí všechna odvětví související s energeticky úsporným bydlením, ať už se jedná o stavbu či rekonstrukci. Na expozicích v halách letňanského výstaviště nebudou chybět fotovoltaické systémy, vytápěcí systémy, technologie větrání i klimatických modulů, dřevostavby, rekuperační jednotky, tepelná čerpadla, moderní stavební materiály, okna a stínění a další.

„Součástí veletržního souběhu je tradičně i bohatý doprovodný program. Návštěvníci mají na výběr z přednášek napříč odvětvími souvisejícími s pasivními či nízkoenergetickými stavbami, dotacemi, úsporami energií, renovacemi, fotovoltaikou a dalšími obory. Připravili jsme také Poradenské centrum, kde mohou zájemci bezplatně konzultovat s odborníky,“ řekla ředitelka souběhu FOR PASIV Kateřina Horáčková.

V rámci veletrhu FOR WOOD se blok přednášek na téma dřevostaveb a všeho, co s nimi souvisí, uskuteční pod vedením Asociace dodavatelů montovaných domů. Její odborníci se budou věnovat například směřování trhu dřevostaveb nebo poradí, jak se na něm zorientovat. Dojde i na představení systému konstrukcí na bázi dřeva z hlediska akustiky, konstrukční ochranu dřeva nebo odhlučnění dřevostavby a další zajímavosti. Podrobný program veletrhu FOR WOOD najdete ZDE.

Atraktivní přednášky chystají také profesionálové z odvětví vytápění. Cech kamnářů ČR připravil téma ekologického a ekonomického vytápění dřevem, společnost Zehnder Group se bude věnovat komfortnímu větrání s rekuperací tepla a ochlazováním rodinných domů v létě. O vytápění pro novostavby a rekonstrukce budou hovořit odborníci ze Stiebel Eltron. Dojde i na téma moderního celoplošného vytápění a chlazení od společnosti Rehau a firma Propasiv bude přednášet o efektivních způsobech, jak zabránit vzniku tepelných mostů u novostaveb a při rekonstrukcích. Více o programu veletrhu FOR THERM najdete ZDE.

Vše o dotacích i o fotovoltaice

V rámci programu veletrhu FOR PASIV vystoupí odborníci ze sdružení Centrum pasivního domu na téma Desatero pasivního domu. Účastníci se dozvědí, proč dává smysl stavět domy s nízkou spotřebou energie a taky deset pravidel, kterých je potřeba se držet, aby toho bylo při stavbě či rekonstrukci dosaženo.

Na přednášce Státního fondu životního prostředí ČR se budou řešit možnosti úsporného bydlení s dotací Nová zelená úsporám. Na téma parotěsnost a vzduchotěsnost obálky budovy bude přednášet Stanislav Paleček. Další témata, která zazní v rámci programu veletržního souběhu, jsou například cesta od energeticky náročných objektů k pasivnímu standardu, předsazené montáže oken a dveří, masivní konstrukce pro pasivní domy, podmínky zdravého vnitřního prostředí budov, příprava pro fotovoltaiku s chytrým řízením, pasivní dřevostavby a povodně, chytré domácnosti, případové studie a mnoho dalších.

Podrobný program souběhu FOR PASIV, FOR WOOD a FOR THERM najdete ZDE.

Veletržní souběh obohatí také akce STŘECHY-SOLAR-ŘEMESLO, která je největší akcí v oboru střech v České republice a střední Evropě s tradiční účastí nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů.

Více na www.forpasiv.cz, www.for-therm.cz a www.for-wood.cz.