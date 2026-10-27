Jak pečovat o pečující osoby? NCCN vydává důležitého průvodce pro podporu lidí, jejichž blízcí se léčí s onkologickým onemocněním

Organizace National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®), sdružení předních onkologických center ve Spojených státech, které je zodpovědné za vypracovávání zásad, na něž se pacienti a zdravotníci po celém světě spoléhají při zlepšování léčebných výsledků, dnes zveřejnila vůbec první Zásady NCCN pro pacienty® zaměřené na to, jak podporovat blízké osoby s onkologickým onemocněním. Nové Zásady NCCN pro pacienty: Péče o osoby s onkologickým onemocněním poskytují srozumitelného průvodce, který vysvětluje, jak se chovat v obtížných situacích, a nabízejí mnoho potřebných rad.
Nová kniha je praktickým průvodcem pro všechny, kteří se starají o někoho blízkého. To se týká přibližně čtvrtiny Američanů a ve světě je tento podíl ještě vyšší. Průvodce nabízí konkrétní rady, jak řešit například:
- emocionální podporu,
- finance,
- domácí práce,
- právní otázky,
- lékařskou péči (včetně pomoci při rozhodování, podávání léků a dalších ošetřovatelských úkonů).
Příručka Zásady NCCN pro pacienty: Péče o osoby s onkologickým onemocněním je zdarma k dispozici na adrese NCCN.org/patients nebo prostřednictvím aplikace Pacientské příručky NCCN k onkologickým onemocněním, a to díky finanční podpoře nadace National Comprehensive Cancer Network Foundation (NCCNF). Navštivte stránku NCCNFoundation.org a přispějte k tomu, aby se zkušenosti lidí s onkologickou péčí zlepšily.
„Když mi diagnostikovali rakovinu prsu, díky svým zkušenostem klinické lékařky a výzkumnice jsem začala pátrat po důvěryhodných informacích založených na vědeckých důkazech. Zásady NCCN pro pacienty mi pomohly těmto důkazům porozumět, klást lepší otázky a smysluplně se podílet na rozhodování o vlastní léčbě," uvedla Heather Kopecky, PhD, MBA, PCC, členka správní rady Nadace NCCN. „S rakovinou jsem se setkala jako zdravotní sestra, jako pacientka i po boku lidí, které miluji. V každé z těchto rolí jsem vnímala, jak velký vliv má přístup k jasným a důvěryhodným informacím. Díky nim jsem se sice nevyhnula strachu, ale dokázala jsem porozumět svým možnostem a vyjádřit se k péči, která mi byla poskytována."
Nový průvodce pro pacienty poukazuje na to, že nejméně 70 % pečovatelů zároveň kloubí práci s dalšími povinnostmi a 60 % z nich žije v jiné domácnosti než osoba, o kterou pečují. Průvodce obsahuje i rubriku „Tipy pro pečující osoby", která přináší důležité tipy pro péči o sebe sama, a také samostatnou kapitolu věnovanou výhradně well-beingu pečujících osob.
„Když je u někoho nám blízkého diagnostikováno onkologické onemocnění, většinou ho chceme podpořit, jak jen je v našich silách. Mnozí z nás si však poměrně brzy uvědomí, že v tu chvíli nejde jen o onkologické onemocnění. Člověk musí zároveň zvládat i všechno ostatní ve svém životě," podotkla Anthea A. Gray, PsyD, z Komplexního onkologického centra při Ohio State University – James Cancer Hospital a Solove Research Institute. „Ve chvíli, kdy se situace jeví jako děsivá nebo nejistá, nebo když se vše začne zdát příliš těžké, je velmi důležité mít k dispozici důvěryhodné a snadno dostupné informace. Právě proto jsou zdroje jako Zásady NCCN pro pacienty tak užitečné. Nabízejí spolehlivé informace shromážděné na jednom místě, takže pečující osoby mohou lépe pochopit, co mohou očekávat, činit informovanější rozhodnutí a podporovat své blízké s větší jistotou."
Příručka Zásady NCCN pro pacienty: Péče o osoby s onkologickým onemocněním obsahuje komplexní informace o tom, co je to onkologické onemocnění a co lze očekávat během léčby. Také vysvětluje složité lékařské pojmy a koncepty a navrhuje otázky, na které se lze zeptat lékaře. Součástí online verze příručky jsou i odkazy na užitečné webové stránky, organizace a mobilní aplikace.
„Tento zdroj jsme vytvořili proto, že jsme přesvědčeni, že pečující osoby by měly mít k dispozici informace založené na vědeckých důkazech, které jim pomohou na jejich vlastní cestě," uvedl Patrick Delaney, výkonný ředitel NCCNF. „Navazujeme tím na dosavadní tradici financování knih založených na Zásadách NCCN určených pro klinické lékaře. Vzhledem k tomu, že každý den je u čím dál většího množství lidí diagnostikováno onkologické onemocnění, čím dál více jejich blízkých se ujímá role pečujících osob, a to často poprvé v životě. Chtěli jsme této čím dál naléhavější potřebě vyhovět tím, že poskytneme přístup k bezplatnému, specializovanému zdroji informací určenému výhradně pro pečující osoby."
Tato kniha je nejnovějším příspěvkem k více než 75 různým příručkám pro pacienty, které se zabývají téměř všemi typy onkologických onemocnění, ale také prevencí, screeningem a podpůrnou péčí. Každá z příruček prochází alespoň jednou ročně aktualizací, aby reflektovala rychlé tempo pokroku. Všechny příručky jsou k dispozici v angličtině a mnohé z nich byly také přeloženy do španělštiny. Některé příručky byly přeloženy i do dalších jazyků.
Zásady NCCN pro pacienty každoročně získávají řadu ocenění. V poslední době získaly například několik cen National Health Information Awards, výroční cenu Communicator Award of Distinction, cenu ClearMark Award od organizace Center for Plain Language a mnoho dalších. Nezávislí lékařští odborníci oceňují zásady pro jejich vysokou kvalitu, srozumitelnost, důvěryhodnost a zaměření na pacienta.
Organizace také pořádá bezplatné webináře o nejrůznějších tématech pro pacienty a pečující osoby. Více informací naleznete na stránce: NCCN.org/patients.
Již brzy: Dne 3. prosince 2026 pořádá NCCN summit na podporu pacientů s názvem „Pokroky v péči o pacienty s onkologickým onemocněním zaměřené na rodiny ve Spojených státech". Řečníci se budou zabývat tématy, jako jsou vzdělávání a školení pečujících osob, vládní podpora a pomoc, a také dalšími iniciativami na podporu pacientů a jejich blízkých. Více informací a registraci na summit naleznete na webu: NCCN.org/summits.
Co nás čeká další rok: Tým NCCN Global Policy uspořádá v listopadu 2027 webinář věnovaný snahám o posílení systému podpory pro osoby pečující o pacienty s onkologickým onemocněním po celém světě. Více informací o této a dalších iniciativách zaměřených na zlepšení onkologické péče po celém světě naleznete na stránkách NCCN.org/global-policy.
O organizaci National Comprehensive Cancer Network
National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) je neziskové sdružení předních onkologických center, které se věnuje péči o pacienty, výzkumu a vzdělávání. NCCN se zaměřuje na definování a prosazování kvalitní, účinné, spravedlivé a dostupné onkologické péče a prevence, aby všichni lidé mohli žít lepší život. Klinické postupy NCCN v onkologii (NCCN Guidelines®) poskytují transparentní, na důkazech založená doporučení vycházející z konsensu odborníků pro léčbu, prevenci a podpůrné služby v oblasti onkologie. Představují uznávaný standard pro klinické směřování a politiku v léčbě onkologických onemocnění a jsou nejkomplexnějšími a nejčastěji aktualizovanými klinickými postupy dostupnými v jakékoli oblasti medicíny. Pokyny NCCN pro pacienty® poskytují odborné informace o léčbě rakoviny s cílem informovat pacienty a pečující osoby a posílit jejich postavení, a to díky podpoře nadace National Comprehensive Cancer Network Foundation (NCCNF). NCCN rovněž podporuje další vzdělávání, globální iniciativy, tvorbu politik, spolupráci ve výzkumu a publikační činnost v oblasti onkologie. Další informace najdete na webových stránkách NCCN.org.
O nadaci National Comprehensive Cancer Network Foundation (NCCNF)
Nadace National Comprehensive Cancer Network Foundation pomáhá lidem po celém světě získat přístup k bezplatným, přeloženým a srozumitelným pokynům, díky kterým mohou snáze porozumět diagnóze a léčbě onkologických onemocnění, sebevědomě komunikovat se svými ošetřujícími týmy a činit informovaná rozhodnutí. NCCNF rovněž podporuje novou generaci výzkumníků, kteří udávají směr dalšího vývoje. Dary pro NCCNF nejenže financují budoucnost onkologické péče, ale mění i to, jak lidé tuto péči v dnešní době vnímají. Více informací a také možnosti, jak lze pomoci poslání zmíněné nadace, najdete na stránkách nccnfoundation.org.
Kontakt pro média:
Rachel Darwin
267-622-6624
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59825.