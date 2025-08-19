Jak Portu mění české investování: Příběh platformy oceňováné Zlatou korunou

Od nespokojenosti k inovaci: Jak vznikl nápad založit Portu
Lidé dnes mohou investovat velmi jednoduše, třeba i z mobilu během jízdy tramvají. Ještě před osmi lety, před vznikem Portu, ale byla situace odlišná. V Česku bylo investování záležitostí menší komunity lidí s odbornými znalostmi, zatímco v zahraničí už běžně fungovaly moderní investiční platformy, které nabízely levný a jednoduchý přístup k investicím. U nás ale stále převládaly drahé fondy, zprostředkovatelé s vysokými poplatky a složité produkty, které většinu lidí odrazovaly.
Právě v tomto prostředí začal Radim Krejčí hledat způsob, jak investování zpřístupnit. „Na trhu nebyly žádné inovace, služby byly drahé, netransparentní a působily elitářsky. Ani já sám jsem tehdy nedokázal poradit přátelům, jak efektivně investovat,“ vzpomíná zakladatel Portu. Z osobní frustrace tak vznikl nápad, který se brzy proměnil ve funkční řešení. Portu původně vzniklo jako interní projekt investiční skupiny WOOD & Company. První verzi testovali zaměstnanci v uzavřeném prostředí, ale rychle se ukázalo, že služba má potenciál oslovit mnohem širší veřejnost.
Značka, kterou lidé doporučují dál
I přes minimální marketingové rozpočty si platforma rychle získávala nové klienty. Investování s Portu se šířilo organicky. „Růst přišel hlavně díky spokojeným klientům, kteří službu doporučovali dál,“ říká Krejčí. Portu bylo první roboadvisory platformou v Česku, která spojila moderní technologie s osvědčenými investičními principy a zpřístupnila tak efektivní správu financí širokému publiku.
Jedním z přelomových okamžiků bylo navázání spolupráce s Air Bank. Klienti banky díky tomu získali možnost investovat přímo přes mobilní aplikaci My Air, aniž by museli opouštět známé bankovní prostředí. „Spolupráce s Air Bank nám otevřela cestu k nové cílové skupině. Zásadní roli sehrála i podpora influencerů, například Kovyho,“ doplňuje Krejčí.
Další velký posun nastal v roce 2023, kdy Portu získalo vlastní licenci obchodníka s cennými papíry. To platformě umožnilo řídit se zcela samostatně a rozvíjet služby bez omezení. Následovalo také úspěšné rozšíření na Slovensko a do Polska.
V roce 2025 už Portu využívá více než čtvrt milionu klientů a pod správou má přes 48 miliard korun. Od svého vzniku v roce 2017 platforma vydělala klientům více než osm miliard. „Těší mě, jakou proměnou celé odvětví za tu dobu prošlo a že se na tom můžeme aktivně podílet. Ocenění Zlatá koruna nám přináší nejen velkou radost, ale zároveň potvrzuje, že práce našeho skvělého týmu má opravdový dopad a smysl,” říká Krejčí.
Oblíbené napříč generacemi i finančními cíli
Portu nabízí řešení pro různé skupiny uživatelů. Od mladých lidí, kteří s investováním začínají, přes rodiče, kteří chtějí efektivně spořit na budoucnost svých dětí, až po ty, kdo se chtějí finančně zajistit na důchod v rámci dlouhodobého investičního produktu (DIP). Právě mladým investorům hraje do karet dlouhý investiční horizont. Například při pravidelném vkladu od narození až do osmnácti let může naspořená částka významně pomoci při startu do dospělého života. Díky jednoduchosti a uživatelské přívětivosti tak Portu zpřístupňuje investování napříč věkovým skupinám, které mají různé potřeby i cíle.
Uživatelé mohou na Portu investovat do klasických portfolií složených na míru – ta jsou ideální volbou pro ty, kdo se nechtějí o nic starat. Na své si ale přijdou i zkušenější investoři, kteří si chtějí portfolio sestavit podle sebe. Investovat lze také do tematických strategií zaměřených například na udržitelnost nebo nové technologie. V nabídce je rovněž regulované investování do kryptoměn. Oblíbené jsou i dětské účty nebo nedávno spuštěný účet pro mladé do 26 let. Novinkou z loňska je pak důchodový účet (DIP) umožňující daňově zvýhodněné investování na důchod. Zatímco ti, kteří hledají alternativy, mohou využít Portu Gallery – investice do vína, umění, veteránů a dalších sběratelských předmětů.
Dlouhodobým cílem Portu je pomoci lidem lépe porozumět jejich finanční situaci a učit je efektivně hospodařit s penězi. Na základě toho se – prozatím jen v pilotním režimu – spustil projekt investičních konzultací, kde jsou certifikovaní odborníci připraveni poradit nejen ohledně investic, ale i s širšími finančními otázkami. Aktuálně se v Portu také pracuje na umožnění nákupu akcií a ETF v reálném čase pro pokročilejší investory.
Investiční platforma, ale také nástroj finančního vzdělávání
Portu a Zlatá koruna sdílejí jeden klíčový cíl: zlepšit finanční gramotnost v Česku. Portu toho dosahuje nejen tím, že vytvořilo jednoduchou a přehlednou platformu, která otevírá svět investování široké veřejnosti, ale také aktivním finančním vzděláváním. Skrze Portu magazín, podcasty, návštěvy škol a dlouhodobý projekt Index investiční gramotnosti ukazují lidem, že jednoduše investovat může opravdu každý, i s malými částkami a bez odborných znalostí. „Nemusíte mít miliony ani titul z financí. Začít můžete i s pětistovkou měsíčně,“ uzavírá Krejčí.
Zdroj: Zlatá koruna
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.