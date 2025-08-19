Jak Portu mění české investování: Příběh platformy oceňováné Zlatou korunou

Autor:
  12:43
Praha 19. srpna 2025 (PROTEXT) - Od chvíle, kdy soutěž finančních produktů Zlatá koruna zavedla kategorii Fintech, se Portu pravidelně umisťuje mezi oceněnými. Platforma letos už počtvrté získala první místo a zabodovala i v kategorii Visa Cena veřejnosti, kde vítěze nevybírá odborná porota, ale sami uživatelé. Ti oceňují především její přehlednost, důvěryhodnost a dostupnost, tedy vlastnosti, díky nimž Portu úspěšně boří představu, že investování je jen pro úzký okruh lidí.

Od nespokojenosti k inovaci: Jak vznikl nápad založit Portu

Lidé dnes mohou investovat velmi jednoduše, třeba i z mobilu během jízdy tramvají. Ještě před osmi lety, před vznikem Portu, ale byla situace odlišná. V Česku bylo investování záležitostí menší komunity lidí s odbornými znalostmi, zatímco v zahraničí už běžně fungovaly moderní investiční platformy, které nabízely levný a jednoduchý přístup k investicím. U nás ale stále převládaly drahé fondy, zprostředkovatelé s vysokými poplatky a složité produkty, které většinu lidí odrazovaly.

Právě v tomto prostředí začal Radim Krejčí hledat způsob, jak investování zpřístupnit. „Na trhu nebyly žádné inovace, služby byly drahé, netransparentní a působily elitářsky. Ani já sám jsem tehdy nedokázal poradit přátelům, jak efektivně investovat,“ vzpomíná zakladatel Portu. Z osobní frustrace tak vznikl nápad, který se brzy proměnil ve funkční řešení. Portu původně vzniklo jako interní projekt investiční skupiny WOOD & Company. První verzi testovali zaměstnanci v uzavřeném prostředí, ale rychle se ukázalo, že služba má potenciál oslovit mnohem širší veřejnost.

Značka, kterou lidé doporučují dál

I přes minimální marketingové rozpočty si platforma rychle získávala nové klienty. Investování s Portu se šířilo organicky. „Růst přišel hlavně díky spokojeným klientům, kteří službu doporučovali dál,“ říká Krejčí. Portu bylo první roboadvisory platformou v Česku, která spojila moderní technologie s osvědčenými investičními principy a zpřístupnila tak efektivní správu financí širokému publiku.

Jedním z přelomových okamžiků bylo navázání spolupráce s Air Bank. Klienti banky díky tomu získali možnost investovat přímo přes mobilní aplikaci My Air, aniž by museli opouštět známé bankovní prostředí. „Spolupráce s Air Bank nám otevřela cestu k nové cílové skupině. Zásadní roli sehrála i podpora influencerů, například Kovyho,“ doplňuje Krejčí.

Další velký posun nastal v roce 2023, kdy Portu získalo vlastní licenci obchodníka s cennými papíry. To platformě umožnilo řídit se zcela samostatně a rozvíjet služby bez omezení. Následovalo také úspěšné rozšíření na Slovensko a do Polska.

V roce 2025 už Portu využívá více než čtvrt milionu klientů a pod správou má přes 48 miliard korun. Od svého vzniku v roce 2017 platforma vydělala klientům více než osm miliard. „Těší mě, jakou proměnou celé odvětví za tu dobu prošlo a že se na tom můžeme aktivně podílet. Ocenění Zlatá koruna nám přináší nejen velkou radost, ale zároveň potvrzuje, že práce našeho skvělého týmu má opravdový dopad a smysl,” říká Krejčí.

Oblíbené napříč generacemi i finančními cíli

Portu nabízí řešení pro různé skupiny uživatelů. Od mladých lidí, kteří s investováním začínají, přes rodiče, kteří chtějí efektivně spořit na budoucnost svých dětí, až po ty, kdo se chtějí finančně zajistit na důchod v rámci dlouhodobého investičního produktu (DIP). Právě mladým investorům hraje do karet dlouhý investiční horizont. Například při pravidelném vkladu od narození až do osmnácti let může naspořená částka významně pomoci při startu do dospělého života. Díky jednoduchosti a uživatelské přívětivosti tak Portu zpřístupňuje investování napříč věkovým skupinám, které mají různé potřeby i cíle.

Uživatelé mohou na Portu investovat do klasických portfolií složených na míru – ta jsou ideální volbou pro ty, kdo se nechtějí o nic starat. Na své si ale přijdou i zkušenější investoři, kteří si chtějí portfolio sestavit podle sebe. Investovat lze také do tematických strategií zaměřených například na udržitelnost nebo nové technologie. V nabídce je rovněž regulované investování do kryptoměn. Oblíbené jsou i dětské účty nebo nedávno spuštěný účet pro mladé do 26 let. Novinkou z loňska je pak důchodový účet (DIP) umožňující daňově zvýhodněné investování na důchod. Zatímco ti, kteří hledají alternativy, mohou využít Portu Gallery – investice do vína, umění, veteránů a dalších sběratelských předmětů.

Dlouhodobým cílem Portu je pomoci lidem lépe porozumět jejich finanční situaci a učit je efektivně hospodařit s penězi. Na základě toho se – prozatím jen v pilotním režimu – spustil projekt investičních konzultací, kde jsou certifikovaní odborníci připraveni poradit nejen ohledně investic, ale i s širšími finančními otázkami. Aktuálně se v Portu také pracuje na umožnění nákupu akcií a ETF v reálném čase pro pokročilejší investory.

Investiční platforma, ale také nástroj finančního vzdělávání

Portu a Zlatá koruna sdílejí jeden klíčový cíl: zlepšit finanční gramotnost v Česku. Portu toho dosahuje nejen tím, že vytvořilo jednoduchou a přehlednou platformu, která otevírá svět investování široké veřejnosti, ale také aktivním finančním vzděláváním. Skrze Portu magazín, podcasty, návštěvy škol a dlouhodobý projekt Index investiční gramotnosti ukazují lidem, že jednoduše investovat může opravdu každý, i s malými částkami a bez odborných znalostí. „Nemusíte mít miliony ani titul z financí. Začít můžete i s pětistovkou měsíčně,“ uzavírá Krejčí.

 

Zdroj: Zlatá koruna

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ulice Oddechová. Tady je nové přírodní koupaliště s pláží, sportovištěm i akcemi nedaleko Prahy

Jen 20 minut od centra Prahy se otevřelo nové koupaliště JEZERO.OOO, které je víc než jen místem pro osvěžení. Návštěvníkům nabízí nejen možnost koupání v přírodním zatopeném jezeře, ale také stánek...

Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo

Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...

Ideální na piknik, přečká i velkou vodu. U Vltavy otevřeli Sluneční ostrov

Dva umělé ostrovy, na kterých mohou obyvatelé Českých Budějovic trávit volný čas a odpočívat. Relax přímo ve městě nabízí nově otevřený Sluneční ostrov u Jiráskova nábřeží u Vltavy. Stavba je první z...

19. srpna 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

Oběť údajného domácího násilí páchaného soudcem neuspěla se stížností

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost bývalé partnerky žďárského soudce Romana Švaňhala, která vystupovala v trestním řízení jako oběť domácího násilí. Švaňhal...

19. srpna 2025  11:29,  aktualizováno  11:29

Mezinárodní účastníci vnímají Jihočínský knižní veletrh jako kulturní scénu

19. srpna 2025  12:58

Počasí nás při natáčení kupodivu neposlouchalo, říká k novému kriminálnímu seriálu režisérka Alice Nellis

Již tuto sobotu mohou diváci zhlédnout na obrazovkách streamovací platformy prima+ a přesně o týden později také na obrazovkách klasické Primy první epizodu nového kriminálního seriálu Mladá krev....

19. srpna 2025  12:57

Na Kolínsku našli mrtvou seniorku, podezřelý z vraždy boural s jejím autem

Policie od pondělního odpoledne vyšetřuje vraždu starší ženy v Ratenicích na Kolínsku. Obětí je osmasedmdesátiletá seniorka, podezřelého sedmadvacetiletého muže policie zatím neobvinila. Hlídky ho...

19. srpna 2025  8:02,  aktualizováno  12:51

Dlouhá kolej i jeřáb. V Hradci vylepšují zázemí pro údržbu nové flotily vlaků

České dráhy vybudují v depu v Hradci Králové za 218 milionů korun zázemí pro servis a údržbu nových regionálních vlaků RegioFox a RegioPanter. Stavbaři ve Středisku údržby rekonstruují část stávající...

19. srpna 2025  12:12,  aktualizováno  12:49

Jak Portu mění české investování: Příběh platformy oceňováné Zlatou korunou

19. srpna 2025  12:43

Vzácné koberce, mistrovský nábytek. Skvostnou Grossmannovu vilu odívají do luxusu

Architektonická perla Ostravy, loni opravená Grossmannova vila, již brzy osloví návštěvníky také novým nábytkem, koberci, textiliemi a dalšími zdobnými prvky. „Jedná se o unikátní kusy, které...

19. srpna 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Na dálnici D11 u Nymburka hořel kamion, plameny zasáhly kabinu i návěs

Na 15. kilometru dálnice D11 na Nymbursku ve směru na Hradec Králové hořel v úterý dopoledne kamion. Dálnice proto byla zhruba hodinu uzavřená. Na místo vyjely záchranné složky, nikdo se nezranil.

19. srpna 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Všímavý muž s dronem navedl hasiče k požáru lesa, kouř zpozoroval na procházce

U Kostelce nad Černými lesy nedaleko Prahy hořelo v pondělí večer v lese, hasiči objevili pět ohnisek a zlikvidovali je. K požáru je navedl muž s dronem, který si ohně všiml na procházce.

19. srpna 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

V centru Pardubic postaví dalších třicet bytů, tentokrát na Karlovině

Společnost CFIG, která nedávno v Pardubicích otevřela nové administrativní centrum Palachovka a buduje bytový dům u Kostelíčka, postaví další byty v centru města. V ulici Karla IV. by jich mělo být...

19. srpna 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Vouchery do Jeseníků v Olomouckém kraji vyprodali, sousední kraj je ještě nabízí

Lidé si v Olomouckém kraji už rozebrali všechny vouchery na cenově zvýhodněné pobyty v Jeseníkách, jejichž registrace začala v pondělí ráno. Poslední poukázky na slevy v celkové hodnotě deset milionů...

19. srpna 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.