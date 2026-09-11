Jak připravit města na změnu klimatu? Podělte se o své zkušenosti, vyzývá Svazek MOA

Těmto otázkám se bude věnovat odborné setkání s názvem Adaptace měst na změnu klimatu, které pořádá Svazek obcí Metropolitní oblasti a aglomerace České republiky (SO MOA) dne 17. září 2026 od 15:30 do 17:30 ve Skautském institutu na Staroměstském náměstí v Praze (sál Minuta) jako součást Prague Climate Week v rámci mezinárodního projektu NetZeroCities. Seminář se uskuteční hybridní formou, takže se bude možné zapojit také online.
Seminář propojí zástupce měst, městských částí, ministerstev, odborných organizací, univerzit i dalších partnerů, kteří se věnují adaptaci měst na změnu klimatu. Nabídne nejen inspiraci z úspěšných projektů, ale především prostor pro otevřenou diskusi o tom, co se městům daří, kde narážejí na překážky a jaká řešení lze přenést i do dalších samospráv.
Inspirace z českých i zahraničních měst
Účastníci se mohou těšit na zkušenosti měst, která klimatickou adaptaci již aktivně realizují. Praha představí naplňování svého Klimatického plánu a konkrétní adaptační opatření ve veřejném prostoru. Ostrava přiblíží praktické zkušenosti s realizací SECAP a adaptací v podmínkách průmyslového města. Své zkušenosti nabídnou také Košice, které představí inovativní přístupy inspirované evropskou spoluprací.
Chybět nebudou ani příklady projektů zaměřených na hospodaření s dešťovou vodou, modrozelenou infrastrukturu, obnovu veřejných prostranství či spolupráci měst s odbornými institucemi a občanskou společností.
Co vám účast přinese?
Setkání je určeno především pracovníkům měst a městských částí, kteří se věnují strategickému rozvoji, životnímu prostředí, investicím, územnímu plánování nebo přípravě klimatických plánů.
Během jednoho odpoledne získáte:
- inspiraci z konkrétních adaptačních projektů českých i zahraničních měst,
- přehled aktuálních trendů v oblasti klimatické adaptace a městského plánování,
- možnost diskutovat s odborníky i kolegy z dalších samospráv,
- prostor pro sdílení vlastních zkušeností a navázání nových partnerství,
- praktické příklady řešení, která lze využít i ve vašem městě.
Od strategií ke skutečným změnám
Adaptace měst dnes není jen otázkou strategických dokumentů. Stále více rozhoduje o podobě ulic, parků, školních areálů, náměstí nebo nových čtvrtí. Úspěšná opatření vznikají tam, kde spolupracují samosprávy, odborníci, developeři, správci veřejného prostoru i samotní obyvatelé.
Právě na tuto spolupráci se seminář zaměří. Diskutovat se bude například o hospodaření s dešťovou vodou, ochlazování městského prostředí, výběru odolné zeleně, práci s daty nebo zapojování veřejnosti do plánování adaptačních opatření.
Součástí programu bude také moderovaná diskuse, která nabídne prostor pro výměnu zkušeností mezi městy i hledání společných řešení pro klimaticky odolnější veřejný prostor.
Po skončení semináře bude pro zájemce připravena dobrovolná bezplatná komentovaná procházka po lokalitě Brumlovky a Baarova parku, kde budou představeny příklady využití modrozelené infrastruktury a spolupráce veřejného a soukromého sektoru při tvorbě kvalitního veřejného prostoru.
Pokud ve vašem městě řešíte klimatickou adaptaci, revitalizaci veřejných prostranství nebo přípravu strategických projektů, nenechte si tuto příležitost ujít. Přijeďte načerpat inspiraci, sdílet vlastní zkušenosti a zapojit se do odborné diskuse o tom, jak vytvářet města, ve kterých se bude dobře žít i v měnícím se klimatu.
Registrace je možná zde: Community of Practice: Adaptace měst na změnu klimatu
Akce se koná v rámci Climate Week Prague 2026 za podpory projektu NetZeroCities, realizovaného na základě grantové dohody č. NZC SGA2 10113965.
Zdroj: SO MOA