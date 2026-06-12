Jak přivést děti k technice v době, kdy českému průmyslu chybí kvalifikovaní pracovníci?

Návštěvníci se mohou těšit například na robotického psa SPOT od Boston Dynamics z Fakulty elektrotechnické ČVUT, vzdělávací kamion VISC Technology Truck, studentskou závodní formuli Kolben Racing, raketové projekty Spectra a Vesmírné akademie, humanoidní roboty, vodíkové technologie, simulátory Škoda Auto, virtuální realitu, VR simulaci první pomoci nebo mobilní jaderný reaktor ČEZ ReakTour.
Festival je výjimečný tím, že se na jeho přípravě významně podílejí sami studenti technických oborů. Ti budou prezentovat vlastní projekty, pomáhat s organizací celé akce a provázet návštěvníky světem moderních technologií. Festival tak vzniká podle principu „studenti studentům“.
„Nechceme dětem jen vyprávět o technologiích. Chceme, aby si je mohly samy vyzkoušet. Proto jsme vytvořili festival, kde se potkávají školy, studenti, firmy i odborníci z praxe. Věřím, že právě tak vzniká skutečný zájem o technické vzdělávání,“ říká místostarosta Prahy 8 pro školství Matěj Fichtner.
Festival bude ve všední dny od 8:00 do 14:00 hodin určen především školám. Od 15:00 do 18:00 hodin se areál otevře široké veřejnosti a od 18:00 hodin naváže kulturní program se studentskými kapelami.
Součástí programu bude také veřejná debata „Budoucnost českého průmyslu začíná ve školních lavicích“, která se uskuteční v pondělí 15. června od 16:30 hodin na hlavním pódiu. Diskutovat budou ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, zmocněnec MPO pro technické kompetence a vzdělávání Tomáš Hamberger, místostarosta Prahy 8 Matěj Fichtner, ředitel Smíchovské střední Radko Sáblík, ředitel ZŠ Bohumila Hrabala Matěj Rašovský a zastupitel hl. m. Prahy Ondřej Prokop.
Debata se zaměří na technické vzdělávání na základních školách, návrat pracovních činností do výuky, nedostatek technických profesí i budoucí potřeby českého průmyslu.
TECHDAYS PRAHA 8 se konají od 15. do 18. června 2026 na náměstí u KD Krakov v Praze 8.
Vstup na festival i debatu je zdarma.
Více informací: www.techdays8.cz
Zdroj: TECHDAYS PRAHA 8
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.