Jak se neztratit v inovacích? United by Innovation na MSV - praxe i inspirace

Již za týden 6. října se v hale F brněnského výstaviště otevře prostor určený nejen k prohlížení exponátů. Návštěvníci si budou moci řadu řešení sami vyzkoušet, diskutovat s odborníky nebo si poslechnout zkušenosti firem, které už digitalizaci, automatizaci či umělou inteligenci zavádějí do praxe.
„Naším cílem není ohromit návštěvníka množstvím vyspělých technologií. Chceme, aby měl možnost vidět je v souvislostech, mluvit s lidmi, kteří s nimi skutečně pracují, a třeba si odvézt i konkrétní nápad, jak řešit vlastní výrobní problém,“ říká Robert Keil, ředitel Národního centra Průmyslu 4.0.
Od robota až k otázce, zda ho firma vůbec potřebuje
Na společné expozici budou vedle sebe stát výzkumníci, technologické firmy i průmyslové podniky. Návštěvník tak může jednu technologii vidět z několika různých perspektiv – od vývoje a testování přes její integraci do výroby až po zkušenost firmy, která ji používá.
Řadu ukázek si navíc bude možné skutečně vyzkoušet. Návštěvníci mohou spolupracovat s humanoidním robotem, nechat se namasírovat nebo nakreslit robotem, setkat se s autonomním inspekčním robotem, vyzkoušet AR/AI brýle nebo nové prvky komfortu ve voze Škoda Peaq.
Za těmito atraktivními ukázkami ale bude stát především otázka, kterou dnes řeší průmyslové firmy: kde technologie přinášejí skutečnou hodnotu a jak je správně dostat do provozu? Proto budou na expozici zastoupeny různé části jedné inovační cesty. RICAIP Testbedy Praha a Brno přinesou možnosti vývoje, simulace a testování řešení. Škoda Auto ukáže zkušenosti s digitalizací výroby a využitím AI, Siemens se zaměří na softwarově řízenou výrobu a digitální engineering, T-Mobile na konektivitu a práci s daty. KUKA, Smart Informatics a DEL představí různé podoby robotizace, automatizace a modernizace výroby, Murrelektronik její decentralizované řízení a Česká spořitelna doplní technologickou perspektivu o ekonomiku inovací a jejich financování.
Smyslem přitom není představit deset oddělených světů. Naopak. Řada ukázek vzniká společně a demonstruje, že modernizace výroby stále častěji vyžaduje propojení několika různých kompetencí.
DigiStage: průmysl bez dlouhých prezentací
Stejný princip bude pokračovat jen několik kroků od expozice na DigiStage. Program United by Innovation: Industrial Show je postavený na krátkých vystoupeních, případových studiích, diskusích a živých demonstracích.
V úterý jej otevře strategická diskuse Technologie mění průmysl. Ale kam ho vlastně vedou? O strategických tématech budou diskutovat Robert Keil (Národní centrum Průmyslu 4.0), Norbert Hovančák (Česká spořitelna), Eduard Palíšek (Siemens), David Rozenský (T-Mobile) a Pavel Burget (RICAIP Testbed Praha) a společně otevřou témata, která přesahují jednotlivé technologie: vztah člověka a technologií, cenu odkládání inovací, rychlý nástup AI i hledání nových příležitostí pro český průmysl.
Středeční Industrial Show se přesune přímo k praktickým zkušenostem. Jak funguje výroba řízená softwarem? K čemu dnes firmy skutečně používají průmyslovou AI? Co přináší digitální dvojče? Jak lze využít roboty pro autonomní inspekci? A jsou humanoidní roboty skutečně budoucností průmyslu, nebo jsme zatím především svědky technologicky působivých demonstrací?
Odpovědi přinesou lidé, kteří se těmito tématy zabývají v každodenní praxi. Škoda Auto představí například svůj Production Copilot PROCOP, Siemens využití AI v engineeringu a výrobě, Smart Informatics autonomní robotickou inspekci a ostrahu objektů, odborníci z KUKA, CIIRC ČVUT a Škoda Auto budou diskutovat o reálných možnostech humanoidní robotiky. Samostatný blok se bude věnovat také průmyslové kyberbezpečnosti. Česká spořitelna představí příběhy českého průmyslu.
Jak dostat AI z prezentace do továrny
Čtvrteční program se zaměří na problém, se kterým se dnes setkává řada firem: vědí, že by chtěly využít AI, ale nevědí přesně kde začít.
Blok Jak dostat AI do výroby: Od problému k řešení, které funguje proto představí český ekosystém, který firmám umožňuje postupovat od prvního nápadu přes experiment a ověření technologie až k reálnému nasazení. Propojí zkušenosti průmyslových univerzitních testbedů Praha-Brno-Ostrava a iniciativ, jako jsou EDIHy, AI-MATTERS nebo Czech AI Factory.
Na případových studiích pak program ukáže také modernizaci výroby, využití digitálních dvojčat nebo nové přístupy v energetice.
Závěr bude patřit technologii v terénu. T-Mobile a Smart Informatics nejprve v diskusi představí technologie, které mohou asistovat při zásahu integrovaných záchranných složek, aby se pak společně s návštěvníky přesunuli ven před halu F, kde budou následovat živé ukázky s technologiemi v akci.
Jedna návštěva může být začátkem konkrétního projektu
Jak jsme již zmínili na začátku: United by Innovation má ještě jeden rozměr. Pokud návštěvník nepřijde jen pro inspiraci, ale s konkrétním problémem, může přímo na veletrhu začít hledat cestu k jeho řešení.
Národní centrum Průmyslu 4.0 propojuje firmy s technologickými partnery, výzkumnými týmy a testovacími infrastrukturami. Firma tak může nejprve definovat svůj problém, následně řešení ověřit pomocí simulace nebo v testbedu, posoudit jeho proveditelnost a ekonomický přínos a teprve potom rozhodnout o investici a nasazení do reálného provozu. Součástí může být také hledání vhodného financování. Umíme pomoci vyčíslit i cenu za to, když se firma rozhodne odložit inovace na pozdější dobu.
Právě v tom spočívá princip United by Innovation: návštěvník nemusí odcházet jen s vizí v hlavě a inspirací. Může odcházet s konkrétní představou, co má ve své firmě smysl řešit dál.
Společnou expozici United by Innovation tvoří Národní centrum Průmyslu 4.0, technologický garant RICAIP Testbed Praha a partneři RICAIP Testbed Brno, Siemens, KUKA, Česká spořitelna, Smart Informatics, Škoda Auto, T-Mobile, DEL a Murrelektronik.
United by Innovation | MSV 2026
6.–9. října 2026
BVV Brno, hala F - Digitální továrna 2.0, stánek 200
Více informací o expozici naleznete také na https://www.ncp40.cz/udalosti/msv2026
Zdroj: Národní centrum Průmyslu 4.0
Kontakt:
Alena Nováková
Národní centrum Průmyslu 4.0 / tisková mluvčí
E-mail: alena.novakova@cvut.cz
https://www.ncp40.cz/udalosti/msv2026
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59360.