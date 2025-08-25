Jak se v létě starat o vlasy, aby vydržely krásné až do podzimu? Stylingu se nemusíte bát ani po koupání, říká kadeřník

Rychlé foukání? Za tři minuty hotovo
Po koupání nebo před rychlým odchodem za dalším letním dobrodružstvím? Fén Philips 8000 Series vysuší vlasy za pouhé 3 minuty, a přitom chrání jejich sílu a lesk. Díky kompaktní velikosti a nízké váze se vejde do každého batohu, takže je ideální společník na dovolenou, festival i ranní rutinu ve fitku.
Technologie ThermoShield Advanced se postará o inteligentní řízení teploty a ionizační funkce redukuje krepatění. Výsledek? Hladké, lesklé a zdravě vypadající vlasy – ať už jste kdekoliv.
Tři kroky k letním účesům, které vás nezradí
1. Urychlete sušení
Fén Philips 8000 zkrátí péči na minimum, a přitom chrání přirozenou sílu vlasů. Ideální řešení i pro rychlou úpravu.
2. Vlny, které vydrží
WavePro Styler 9000 přináší profesionální styling bez námahy – snadno vytvoří přirozené i bohaté lokny, přesně podle vaší nálady.
3. Nezapomeňte na výživu
Po každém slunění dopřejte vlasům regeneraci – ať už maskou, nebo pomocí ionizační péče, která pomáhá hladkému rozčesání i lesku.
Styling, který se vám přizpůsobí
Letní účesy nemusí znamenat kompromis. Kulma Philips WavePro Styler 9000 nabízí automatické natáčení pramenů, pět přednastavených stylů včetně plážových vln a šetrný keramický povrch s keratinem. Díky technologii SenseIQ přizpůsobí teplotu každému prameni tak, aby chránila přirozenou hydrataci a zamezila poškození.
„I vlasy, které jsou suché ze slunce nebo vody, můžete vlnit bez obav. Jen stačí zvolit správnou techniku a šetrné nastavení,“ říká kadeřník Patrik Heřt, který se podílel i na edukativních videích Philips.
Jak na plážové vlny
Na kulmě WavePro Styler 9000 si vyberte preferovanou velikost válce. Ideální je měnit směry natáčení pro dosažení přirozeného vzhledu. Kulma vlasy sama namotá a když je pramen optimálně zahřátý, upozorní nás pípnutím. Automaticky totiž pozná typ vlasů a díky moderní technologii nastaví správnou teplotu. Jemné vlasy potřebují teplotu kolem 150–170 °C, zatímco silné a husté vlasy snesou až 180–220 °C. Vlasy se pro ideální výsledek bez poškození zahřívají v průměru 5–10 vteřin.
Elegantní vlny můžete zjemnit širokozubým hřebenem. Prameny pak rozdělte prsty na jednotlivé menší pramínky a zamotejte je na prsty, aby se zachovala definice vln. Tak vzniknou dokonalé plážové vlny.
Ať je vaše léto jakkoliv nabité, vlasy vám díky Philips budou dělat radost – bez krepatění, bez stresu a bez kompromisů.
„Krásné vlasy nemusí být výsledkem hodin v koupelně. Stačí mít ty správné pomocníky a vědět, jak na to. A o tom je léto s Philips,“ dodává Patrik Heřt.
Produktové tipy:
Fén Philips 8000 s difuzérem – Ultra výkonný, šetrný a kompaktní
Dosud nejrychlejší fén od Philips vysuší vlasy za 3 minuty, přitom je však neničí, ale naopak jim zajistí lesklý vzhled a pevnost. Technologie ThermoShield Advanced zachová až 100 % přirozené síly vlasů díky inteligentním senzorům a neustálému řízení teploty. Snížení krepatění a hloubkovou hydrataci vlasů zajistí 200+ milionů záporných a vodních iontů. Fén je šetrný nejen k vlasům, ale i k přírodě – spotřebuje o 50 % méně energie. Ušetří i místo – váží pouhých 395 g a díky kompaktní velikosti se ho nebudete chtít vzdát na cestách ani ve fitku.
DMOC: 4 999 Kč
Kulma Philips WavePro Styler 9000 – rozumí vašim vlasům v každé roční době
Nová kulma Philips WavePro Styler 9000 kombinuje špičkové technologie a snadné ovládání pro styling bez námahy. Nabízí pět přednastavených stylů, tři teplotní úrovně (170 °C, 190 °C, 210 °C) pro maximální přizpůsobení typu vlasů. Díky automatickému natáčení pramenů a keramickému povrchu s keratinem zajistí hladký skluz a ochranu proti poškození. Nahřeje se za 30 sekund, má extra dlouhý 2m otočný kabel a bezpečnostní funkci automatického vypnutí po 60 minutách, takže se nemusíte bát, že ji náhodou necháte zapnutou. Pokročilý tepelný senzor sleduje teplotu vlasů 50x za sekundu, čímž zajistí maximální ochranu a zdravý vzhled. Výsledkem jsou přirozeně vypadající vlny, které vydrží až 12 hodin.
DMOC: 5799 Kč
Více informací naleznete na stránkách www.philips.cz.
