Jak se zajistit na důchod: Česká spořitelna ukazuje cestu k chytrému investování

Česká spořitelna – penzijní společnost má za sebou úspěšný rok. Jak byste shrnul svou současnou pozici na trhu?
Naši pozici na trhu se snažíme neustále posilovat. Stali jsme se s objemem 145 miliard Kč největším správcem penzijních úspor v České republice a spravujeme tři největší fondy: Konzervativní, Vyvážený a Dynamický. Vyvážený fond je vůbec největším fondem na penzijním trhu a nabízí unikátní kombinaci investování do akcií s garancí návratnosti vkladů.
V hodnocení ekonoma Petra Zámečníka, člena Finanční akademie Zlaté koruny, která každoročně produkty hodnotí zaznělo, že váš Dynamický účastnický fond dosáhl na sedmiletém horizontu nejvyšší průměrné roční zhodnocení 7,55 %. Jak se vám podařilo takto překonat konkurenci?
Dlouhodobě se soustředíme na transparentní a společensky odpovědné investice. Využíváme volatilitu trhu a při propadech nakupujeme akciové pozice, což nám umožňuje dosahovat vysokého zhodnocení. Našim klientům přinášíme jedno z nejvyšších zhodnocení na trhu zároveň s co nejnižší volatilitou, protože jsme si vědomi zodpovědnosti za vložené prostředky.
Jednou z novinek je Alternativní fond. V čem je unikátní a pro koho je určen?
Alternativní fond je určený především pro mladší lidi, kteří mají investiční horizont na desítky let. Fond nabízí sofistikované investování s vyšší rizikovostí a očekávaným vyšším zhodnocením v dlouhodobém horizontu. Mladé lidi zajímá tematické investování a filozofie fondu. I při malých měsíčních částkách se v podstatě jedná o vstupenku do investičního světa, který byl dosud vyhrazen pouze movitějším klientům.
„Jsme tu pro naše klienty už 30 let, abychom jim pomohli dosáhnout jejich finančních cílů a zajistit si klidnou budoucnost.”
Jaké typy investic tento fond zahrnuje?
Fond investuje nejen do tradičních nástrojů, jako jsou akcie a dluhopisy, ale také do moderních možností v oblasti private equity či joint ventures. V rámci investic se zaměřuje na tři klíčové oblasti důležité pro rozvoj budoucnosti – obnovitelné zdroje energie, developerské projekty a farmaceutický sektor. Díky tomu mají klienti jedinečnou příležitost investovat do nástrojů, které by jako jednotlivci běžně nebyli schopni využít, a zároveň tím podporují lepší zdravotnictví, kvalitnější bydlení nebo dostupnější energie pro nás všechny.
Mnoho mladých lidí si neumí představit, kolik budou v důchodu potřebovat. Jak jim s plánováním pomáháte?
Důležité je začít. A to ideálně co nejdříve. Ukazuje se, že čas je proměnná, kterou pak klienti těžko dohání. Rozhodně doporučuji mladým lidem s dlouhým investičním horizontem zaměřit se na dynamičtější strategie. V poslední době se snažíme i o těchto tématech edukovat zábavnou formou na sociálních sítích.
Jaké benefity nabízí doplňkové penzijní spoření oproti jiným formám investic?
Doplňkové penzijní spoření nabízí nejen zhodnocení úspor, ale také možnost předdůchodu, příspěvku zaměstnavatele, různé varianty výběru peněz a státní podporu. Jde vlastně o investování se státní podporou, která příjemně zvyšuje celkové zhodnocení.
„Doporučuji mladým lidem začít spořit co nejdříve, protože čas je při investování největší výhodou.”
Jak vidíte budoucnost penzijního spoření v Česku a co byste doporučil mladým lidem, kteří váhají, jestli začít spořit už dnes?
Budoucnost penzijního spoření vidím pozitivně, zejména díky rostoucímu zájmu mladých lidí o investování do své budoucnosti. Popravdě, ono jim ani nic jiného nezbývá, protože očekávaný demografický vývoj v ČR přinese stav, kdy stát nebude schopen garantovat slušné důchody a bude to o každém z nás, jak se na penzi připravíme. Doporučuji proto mladým lidem začít spořit co nejdříve, protože čas je při investování největší výhodou.
Vaše společnost letos získala 1. místo v kategorii Zajištění penze v soutěži Zlatá koruna 2025. Co pro vás toto ocenění znamená do budoucna?
Toto ocenění je pro nás velkým uznáním naší práce a potvrzením, že naše strategie a přístup k penzijnímu spoření jsou správné. Je to také motivace pro celý tým, aby pokračoval v inovacích a poskytování kvalitních služeb našim klientům. Naše penzijní společnost nabízí širokou škálu investičních možností, zajímavé zhodnocení vložených investic a podporu při plánování důchodu. Jsme tu pro naše klienty už 30 let, abychom jim pomohli dosáhnout jejich finančních cílů a zajistit si klidnou budoucnost.
Ing. Tomáš Vaníček, MBA
člen představenstva České spořitelna – penzijní společnosti, a.s. odpovědný za úsek obchodu a marketingu
Tomáš Vaníček absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, následně získal titul MBA na Nottingham Trent University a studoval bankovnictví na Oklahoma University. Osm let vedl pobočkovou síť České spořitelny a v roce 2013 nastoupil do představenstva Pojišťovny ČS, kde byl více než pět let zodpovědný za obchod. Poté, co se Pojišťovna ČS stala součástí Vienna Insurance Group, nastoupil do představenstva Kooperativy, kde byl až do konce roku 2020 zodpovědný za bankopojištění, digitální prodej, klientskou zkušenost a projektovou a inovační kancelář. Do České spořitelny - penzijní společnosti nastoupil v březnu roku 2021 jako člen představenstva zodpovědný za úsek obchodu a marketingu.
Je ženatý. Ve svém volném čase se věnuje zejména svým čtyřem dětem, sportu (hokej, golf, cyklistika) a mentoringu několika start-upových projektů, kterým předává svoje zkušenosti s tvorbou firemních strategií a obchodních modelů.
Zdroj: Zlatá koruna