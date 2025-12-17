Jak si Češi zamilovali Five Guys: první týden přilákal tisíce hostů, vede Cheeseburger a slaninový milkshake

Když Five Guys 8. prosince vstoupilo do Prahy, očekávání byla vysoká. První týden potvrdil, že oprávněně. Restaurace na Národní třídě nabízí klasický koncept Five Guys - ručně připravované burgery z čerstvých surovin, každý sestavený na míru objednávce, otevřenou kuchyni a arašídy zdarma během čekání na objednávku.
Hosté nejčastěji volili oblíbené klasiky, zejména Bacon Cheeseburger a Cheeseburger, kterých se během týdne prodalo přes 5500 kusů. Připravilo se také více než 12.000 porcí hranolek. To v praxi znamená spotřebu více než 4 tun čerstvých brambor během jediného týdne provozu. Češi si zároveň průměrně přidávali tři toppings na jednu objednávku, což potvrzuje, že možnost sestavit si burger podle sebe je jedním z hlavních důvodů rychlé obliby značky.
Silným trendem se stal také ikonický slaninový milkshake, který si během týdne objednalo více než 2000 hostů. Zájem o slaninu se ale projevil napříč celým menu. Prodeje slaniny v Praze patří v rámci sítě Five Guys k těm vůbec nejvyšším, což Čechy řadí mezi největší milovníky slaniny na světě. Víkendový provoz vrcholil mezi 12:00 a 19:00, zatímco ve všední dny přicházely největší vlny hostů v podvečer. První data zároveň ukazují, že Češi mají cit pro kombinování chutí. Ve srovnání s jinými evropskými městy si častěji přidávají více toppings – nejčastěji grilovanou cibulku, jalapenos a extra sýr. Český přístup tak přirozeně rozšiřuje tradiční americký styl Five Guys.
Navzdory vysoké návštěvnosti zvládla restaurace první týden bez zásadních omezení. Tým posílil směny v nejvytíženějších hodinách a doplňoval zásoby surovin častěji než obvykle. „Češi nám během prvního týdne ukázali, že mají k dobrým burgerům a poctivým surovinám přirozeně blízko. Nejvíce nás těší reakce hostů na čerstvost našich produktů a jejich radost z možnosti sestavit si burger podle sebe. Přijetí v Praze je výjimečné,“ říká Martin Levec, provozní ředitel Five Guys pro Českou republiku.
Five Guys se během několika dní stalo jedním z nejdiskutovanějších gastronomických míst v zemi a potvrzuje, že český trh má pro další rozvoj značky mimořádný potenciál.
Příběh značky Five Guys
Five Guys je rodinný koncept zaměřený na burgery a hranolky, který nabízí možnost sestavit si burger i menu přesně podle individuálních preferencí zákazníka. Značka vznikla v oblasti Washingtonu D.C. v roce 1986, kdy Jerry a Janie Murrellovi dali svým synům dvě možnosti: jít na vysokou školu, nebo založit vlastní podnik. Vyhrála druhá varianta a tak vznikla první malá burgerová restaurace na rozvoz v Arlingtonu ve Virginii. Pod jejich vedením si podnik brzy získal oddané fanoušky a stal se fenoménem.
Dnes, desítky let po otevření první pobočky, má Five Guys více než 1950 restaurací po celé Severní Americe, Evropě, Středním východě a Asii - přičemž si stále zachovává stejný závazek vůči kvalitě a čerstvosti.
O Five Guys
Five Guys je rodinná burgerová značka, která vznikla v USA v roce 1986. Díky důrazu na kvalitu a jednoduchost se rozrostla na více než 1950 restaurací po celém světě. Five Guys je proslulá čerstvými surovinami, ručně připravovanými burgery a štědrými porcemi.
Pro více informací navštivte www.fiveguys.cz nebo sledujte Instagram a TikTok.
@fiveguysvcesku
Zdroj: Five Guys
PROTEXT