Jak si Češi zamilovali Five Guys: první týden přilákal tisíce hostů, vede Cheeseburger a slaninový milkshake

Autor:
  11:59
Praha 17. prosince 2025 (PROTEXT) - Světově proslulý řetězec prémiových hamburgerů Five Guys má za sebou úspěšný vstup na český trh. První týden provozu v Česku ukázal, jak silná je poptávka po značce, která staví na jednoduchosti, kvalitě a čerstvosti. Otevření v obchodním domě Máj přilákalo mimořádný zájem veřejnosti i médií a během prvních sedmi dní restauraci navštívilo více než 10.000 hostů. Podle tržeb z prvního týdne se pražská restaurace dostala mezi deset nejúspěšnějších poboček Five Guys na světě z téměř 2000 tisíc restaurací globální sítě.

Když Five Guys 8. prosince vstoupilo do Prahy, očekávání byla vysoká. První týden potvrdil, že oprávněně. Restaurace na Národní třídě nabízí klasický koncept Five Guys - ručně připravované burgery z čerstvých surovin, každý sestavený na míru objednávce, otevřenou kuchyni a arašídy zdarma během čekání na objednávku.

Hosté nejčastěji volili oblíbené klasiky, zejména Bacon Cheeseburger a Cheeseburger, kterých se během týdne prodalo přes 5500 kusů. Připravilo se také více než 12.000 porcí hranolek. To v praxi znamená spotřebu více než 4 tun čerstvých brambor během jediného týdne provozu. Češi si zároveň průměrně přidávali tři toppings na jednu objednávku, což potvrzuje, že možnost sestavit si burger podle sebe je jedním z hlavních důvodů rychlé obliby značky.

Silným trendem se stal také ikonický slaninový milkshake, který si během týdne objednalo více než 2000 hostů. Zájem o slaninu se ale projevil napříč celým menu. Prodeje slaniny v Praze patří v rámci sítě Five Guys k těm vůbec nejvyšším, což Čechy řadí mezi největší milovníky slaniny na světě. Víkendový provoz vrcholil mezi 12:00 a 19:00, zatímco ve všední dny přicházely největší vlny hostů v podvečer. První data zároveň ukazují, že Češi mají cit pro kombinování chutí. Ve srovnání s jinými evropskými městy si častěji přidávají více toppings – nejčastěji grilovanou cibulku, jalapenos a extra sýr. Český přístup tak přirozeně rozšiřuje tradiční americký styl Five Guys.

Navzdory vysoké návštěvnosti zvládla restaurace první týden bez zásadních omezení. Tým posílil směny v nejvytíženějších hodinách a doplňoval zásoby surovin častěji než obvykle. „Češi nám během prvního týdne ukázali, že mají k dobrým burgerům a poctivým surovinám přirozeně blízko. Nejvíce nás těší reakce hostů na čerstvost našich produktů a jejich radost z možnosti sestavit si burger podle sebe. Přijetí v Praze je výjimečné,“ říká Martin Levec, provozní ředitel Five Guys pro Českou republiku.

Five Guys se během několika dní stalo jedním z nejdiskutovanějších gastronomických míst v zemi a potvrzuje, že český trh má pro další rozvoj značky mimořádný potenciál.

Příběh značky Five Guys

Five Guys je rodinný koncept zaměřený na burgery a hranolky, který nabízí možnost sestavit si burger i menu přesně podle individuálních preferencí zákazníka. Značka vznikla v oblasti Washingtonu D.C. v roce 1986, kdy Jerry a Janie Murrellovi dali svým synům dvě možnosti: jít na vysokou školu, nebo založit vlastní podnik. Vyhrála druhá varianta a tak vznikla první malá burgerová restaurace na rozvoz v Arlingtonu ve Virginii. Pod jejich vedením si podnik brzy získal oddané fanoušky a stal se fenoménem.

Dnes, desítky let po otevření první pobočky, má Five Guys více než 1950 restaurací po celé Severní Americe, Evropě, Středním východě a Asii - přičemž si stále zachovává stejný závazek vůči kvalitě a čerstvosti.

O Five Guys

Five Guys je rodinná burgerová značka, která vznikla v USA v roce 1986. Díky důrazu na kvalitu a jednoduchost se rozrostla na více než 1950 restaurací po celém světě. Five Guys je proslulá čerstvými surovinami, ručně připravovanými burgery a štědrými porcemi.

 

Pro více informací navštivte www.fiveguys.cz nebo sledujte Instagram a TikTok.

@fiveguysvcesku

 

Zdroj: Five Guys

 

PROTEXT

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do Athén. V českých poměrech nošením dříví do lesa. Když ale jdete dům od domu, uvědomujete si smutnou...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem

Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.

Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje, že i zcela nesmyslné virály mohou ovládnout globální trendlists. Zájem navíc živí i samotný Google,...

Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem

Vlakové spoje PID

Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Lidé, kteří jezdí do Prahy bez předplatního kuponu, tak ušetří za jedno pásmo....

Emily in Paris randila s hvězdou Stranger Things. Italské dobrodružství začíná už zítra

Co myslíte, měla by se Emily in Paris přejmenovat na Emily in Italy?

Herečka Lily Collins, kterou diváci po celém světě znají jako Emily ze seriálu Emily in Paris, zažila několik vztahů. Jedním z jejích partnerů byl i Jamie Campbell Bower. Ten nyní září jako Vecna v...

17. prosince 2025  14:33

Pojišťovací bizáry roku: pomsta rybářů i poničený vibrátor

17. prosince 2025  14:31

Odborníci řeší založení budov Ostrava Towers Complex, největší stavby v zemi

ilustrační snímek

V Ostravě pokračuje příprava výstavby výškových budov Ostrava Towers Complex. Projekt v oblasti Nová Karolina počítá s vybudováním nejvyšší budovy v České...

17. prosince 2025  12:50,  aktualizováno  12:50

Zlínský Den pro Zuzanku vynesl pro onkologicky nemocné děti 600.000 Kč

ilustrační snímek

Rekordních téměř 600.000 korun pro onkologicky nemocné děti letos vynesl tradiční Den pro Zuzanku, který ve Zlíně pořádá Mateřská škola Kolektivní dům. Celkový...

17. prosince 2025  12:44,  aktualizováno  12:44

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

SurgalClinic otevírá v Brně pracoviště dlouhodobé péče pro 74 pacientů

SurgalClinic otevĂ­rĂˇ v BrnÄ› pracoviĹˇtÄ› dlouhodobĂ© pĂ©ÄŤe pro 74 pacientĹŻ

Nové pracoviště dlouhodobé ošetřovatelské péče s kapacitou 74 lůžek vybudovala v brněnských Židenicích soukromá klinika SurGal Clinic. Zařízení cílící na...

17. prosince 2025  12:41,  aktualizováno  12:41

Střední škola v M. Budějovicích rozšíří svůj areál v Tovačovského sadech

ilustrační snímek

Kraj Vysočina chystá rozšíření areálu Střední školy řemesel a služeb v Moravských Budějovicích v Tovačovského sadech. Škola díky tomu bude moct opustit...

17. prosince 2025  12:35,  aktualizováno  12:35

Rozárka s červenou čepičkou. Pacienty ostrovské nemocnice potěšil poník

Největší radost ze čtyřnohé terapeutky měli klienti oddělení.

Příjemná návštěva v předvánočním čase potěšila klienty oddělení následné péče psychiatrie Nemocnice Ostrov. Zavítala mezi ně Kateřina Bláhová s poníkem Rozárkou. Zooterapie sice není v nemocnici...

17. prosince 2025  14:12,  aktualizováno  14:12

Plzeň od ledna rozšíří placené parkovací zóny do oblasti kolem zimního stadionu

ilustrační snímek

V okolí zimního stadionu v Plzni bude od 5. ledna příštího roku nová zóna placeného stání G. Přibližně 1000 placených míst vznikne v okolí zhruba tři čtvrtě...

17. prosince 2025  12:25,  aktualizováno  12:25

Moravskoslezský kraj podpoří sociální služby bezúročnými půjčkami

ilustrační snímek

Moravskoslezský kraj příští rok opět poskytne provozovatelům sociálních služeb bezúročné půjčky. Návratná finanční pomoc má organizacím usnadnit situaci do...

17. prosince 2025  12:11,  aktualizováno  12:11

Těšínské divadlo se otevřelo po rekonstrukci, vzniklo nové kulturní centrum

ilustrační snímek

Skončila rozsáhlá rekonstrukce Těšínského divadla. Trvala 18 měsíců a stála 139 milionů korun. Výsledkem je vznik kreativního Těšínského divadelního a...

17. prosince 2025  12:06,  aktualizováno  12:06

Zlaťáky.cz zveřejňují identifikaci odcizených zlatých slitků v hodnotě přes 4,5 milionu korun. Jedná se o certifikované investiční zlato Argor-Heraeus

17. prosince 2025  13:44

Generální dodavatel průmyslových staveb Harden Construction vstupuje na český trh. První projekt realizuje na Mostecku

17. prosince 2025  13:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.