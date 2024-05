Jak si zpříjemnit domácí sledování sportu? Mezi Čechy roste zájem o domácí grily nebo výčepní zařízení

Nedílnou součástí každého správného setkání s přáteli u sportu je kvalitní jídlo. To nejlepší si můžete v pohodlí domova sami připravit na domácím grilu. Ať už se jedná o steak, klobásky nebo třeba grilovanou zeleninu, čerstvé jídlo z grilu uspokojí každého sportovního fanouška. Podle Tomáše Zezuly, manažera produktového marketingu z DATARTu jsou dnes mezi zákazníky velmi oblíbené zejména přenosné elektrické grily. Na nich si můžete ty nejlepší pochoutky připravit takřka kdekoliv – na terase, na balkónu nebo při nepřízni počasí v teple domova.

Od dříve populárních plynových grilů se pak lidé stále častěji vrací ke klasickým grilům na dřevěné uhlí. "Je to takový návrat do minulosti. Správně ugrilované maso si lidé často spojují s klasickým ohněm, s žárem. Grilování na dřevěném uhlí navíc dodá jídlu specifickou chuť a vůni, která pro mnoho z nás ke grilování neodmyslitelně patří. Plyn nebo elektřina jen stěží dokáže nahradit kouzlo živého ohně," popisuje Tomáš Zezula.

Zahradní grily si v DATARTu můžete pořídit už od několika stovek korun. Zákazníci za ně ale podle Tomáše Zezuly průměrně utratí v případě elektrických grilů asi 2500 korun, u ostatních typů dokonce 4500 korun."Lidé si nákupem grilu chtějí udělat radost. Často proto vybírají sofistikovanější modely, které jim přípravu jídla usnadní, a celý zážitek ještě vylepší. Někteří si vybírají gril i podle designu," vysvětluje.

Něco dobrého na zapití

Sledování sportu na stadionu nebo v hospodě s oroseným půllitrem v ruce je v Česku velmi oblíbená kombinace. Co ale dělat, když chcete docílit stejných výsledků v pohodlí domova? Jedním z nejjednodušších způsobů, jak dostat kvalitní čepované pivo přímo do obýváku nebo na zahradu, je pořízení domácího výčepního zařízení. Jejich obliba podle Tomáše Zezuly vytrvale roste již od propuknutí koronavirové pandemie. "Každý rok u nás stoupají prodeje domácích výčepních zařízení zhruba o pětinu. Letos i díky souběhu několika velkých sportovních akcí očekáváme až 30% nárůst," upozorňuje.

Ani ti, kteří pivu neholdují a zároveň jim je líto zbytečně utrácet za balené nealkoholické nápoje, se hned nemusí spokojit s kohoutkovou vodou. Díky výrobníkům sody si mohou v pohodlí domova připravit litry kvalitní limonády za zlomek ceny. Co je ovšem úplně nejlepší? Sami mají plnou kontrolu nad tím, co si do limonády dají a jak bude chutnat. Každý si tak může připravit sodovku přesně tak, jak ji má nejraději.

Zdroj: Insighters