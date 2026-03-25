Jak si zútulnit domov? To již brzy poradí veletrh FOR INTERIOR & DESIGN

Veletrh FOR INTERIOR & DESIGN poradí všem návštěvníkům, kteří plánují rekonstrukci či stavbu domu nebo hledají cestu k modernizaci interiéru doma i v práci. Nabídne nespočet možností těm, kdo si chtějí moderně a prakticky zařídit interiér obýváku, ložnice, kuchyně, koupelny či dalších prostor tak, aby byl harmonický a v duchu udržitelnosti. V pěti halách výstaviště PVA EXPO PRAHA a v unikátním souběhu s veletrhem FOR GARDEN nabídne tato událost inspiraci, nejširší portfolio produktů i nejvíce odborníků na jednom místě.
Již 24. ročník nebude jen přehlídkou nových produktů a kolekcí nábytkářského řemesla, přinese také designové galerie, které zasadí prezentace výrobků do reálného kontextu a nabídnou je v netradičním a exkluzivním pojetí zaměřeném na harmonii a udržitelnost. Kromě návštěvnicky oblíbené DESIGN GALERIE se v Letňanech nově představí LIFESTYLE ROOM – unikátně pojatá expozice s kurátorským výběrem partnerů a exponátů, kterou doplní architektonické řešení prostoru. Za tímto projektem stojí specialisté na interiérový a grafický design Jakub Stach a Ondřej Kubový z renomovaného pražského DESIGNEROOM STUDIA.
Prestižní soutěže i poutavé přednášky
V rámci doprovodného programu dojde také na oblíbenou konferenci MATERIÁL & TREND s účastí zajímavých řečníků z České republiky i ze zahraničí. Na ni naváže udílení prestižního, výhradně českého ocenění CZECH INTERIOR AWARD, které se v PVA EXPO PRAHA uskuteční již potřetí a ocení nejlepší interiérové architekty a designéry. Vyhlašovat se v rámci veletrhu budou také výsledky soutěže od Asociace českých nábytkářů NÁBYTEK ROKU 2026 podporující inovativní design a výrobu. Vítězné exponáty budou vystaveny ve speciální expozici u DESIGN GALERIE.
Jarní FOR INTERIOR & DESIGN přinese i spoustu zajímavých přednášek či workshopů pod vedením uznávaných profesionálů. Setkat se mohou návštěvníci na přednáškách například s Ivou Šmídovou a jejím tématem Zařizujeme domov: Plánování, Nákupy, Dekorování. Proběhne floristická show Pavla Hrušky nebo přednáška Ivy Bastlové Všechno, co jste chtěli vědět o modré a báli jste se zeptat a další.
Nováčci i známé značky
Na jaké značky se mohou návštěvníci veletrhu těšit? Představí se například výrobce originálního a unikátního nábytku st. vol, své stoly a podnože uvede firma Bamyca, postele nabídne Bernuss a společnost Plug Design ukáže svůj modulární nábytek. Společnost Lumco v Letňanech uvede nově vyvinutou sedací soupravu s inovativním trojitým systémem pružení v sedáku, který kombinuje různé typy pružných vrstev pro optimální ergonomii, rovnoměrné rozložení zatížení a dlouhodobou životnost. Jídelní stoly z masivu najdou zájemci na stánku společnosti Majstrštych. K vidění budou stovky atraktivních expozic.
FOR INTERIOR & DESIGN se koná v souběhu s veletrhem zahradní architektury, zeleně, nábytku, zahradní a komunální techniky FOR GARDEN. Ten přinese největší nabídku produktů pro všechny typy zahrad, parků, veřejných prostranství či zelených fasád a mnoho dalších objektů. Návštěvníci si mohou vybrat ze sortimentu technologií, stavebních materiálů, rostlin či bazénů od renomovaných českých i zahraničních firem.
Více na www.forinterior.cz.
Zdroj: ABF
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.