Jak skloubit práci a rodičovství: klíč je v rovnováze, ne v dokonalosti

Praha 27. listopadu 2025 (PROTEXT) - Děti, kariéra, domácnost, vztah — čtyři role, které často stojí proti sobě. Mnoho rodičů, především žen, se denně snaží být dokonalé mámy i skvělé profesionálky. Realita ale ukazuje, že klíčem ke klidu a spokojenosti není dokonalost, ale rovnováha a otevřená komunikace v rodině. Rodičovské sdílení péče o děti i domácnost je nezbytností, která navíc dává dětem dobrý příklad do života.

Podle aktuálního průzkumu značky Philips Avent si 77 % matek a 83 % otců myslí, že je péče o děti rozdělená spravedlivěji než v generaci jejich rodičů. Přesto 79 % maminek přiznává, že by svým dcerám přály větší zapojení partnerů. České matky mají podle výzkumu v průměru jen hodinu a půl denně, kterou mohou věnovat výhradně sobě, a dvě ze tří kvůli nedostatku času zanedbávají dokonce i své zdraví. Pro srovnání – otcové mají pro sebe bezmála tři hodiny denně. Vyváženost péče je tedy i nadále aktuální téma.

Když na to rodič není sám

Péče o dítě je práce na plný úvazek, která společně se všemi ostatními povinnostmi vytváří velkou psychickou zátěž. Pokud ji nese pouze jeden člověk, dříve či později se dostaví únava, frustrace a pocit izolace. Tam, kde se plnohodnotně zapojí oba partneři nebo i širší rodina, vzniká prostor pro regeneraci, odpočinek a zdravý vztah k práci na sobě samé.

„Mnoho žen si klade nerealistické nároky – chtějí být skvělými mámami, partnerkami i zaměstnankyněmi zároveň. To ale bez pomoci není udržitelné,“ říká terapeutka Vlaďka Bartáková, maminka čtyř dětí. „Podpora partnera a sdílení povinností nejsou známkou slabosti, ale vyspělosti vztahu. Odpočatá maminka má víc energie i trpělivosti – a to se okamžitě odráží na celé rodině.“

Návrat do práce nemusí být stres, ale nová rovnováha

Pro mnoho žen je návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené velký krok plný obav, ale také úlevy. Možnost být opět součástí pracovního života, rozvíjet se a vidět výsledky své práce je často i formou duševní hygieny. Postupné zapojování v průběhu rodičovské dovolené tedy není nic, za co by se matky měly stydět.

„Práce mi pomáhá neztratit sebe samu. I když to znamená hodně plánování, přináší mi radost a pocit, že zase žiju naplno,“ říká Hana Hetlinger, HR manažerka, terapeutka, maminka dvojčat a peer konzultantka z neziskové organizace Úsměv mámy. „Sdílím péči s rodinou i přáteli, plánuju, kdy mám pracovní čas a kdy opravdu vypínám. Nikdo z nás není stroj a když si člověk nenastaví hranice, brzy vyhoří.“

Komunikace a realistická očekávání

Rodičovství je maraton, ne sprint. Úspěšné sladění práce a rodiny nestojí na dokonalém plánování, ale na komunikaci. Stejně důležité je podle psychologů i dovolit si dělat věci nedokonale — ne každé jídlo musí být domácí, a ne každý víkend plný poučného programu pro děti. „Rodiče, kteří si umí stanovit hranice a nesnaží se zvládnout vše na úkor svých vlastních potřeb, dávají svým dětem ten nejlepší vzor do života,“ dodává Hana Hetlinger.

Návrat do práce nemusí být hrozba, ale úleva

Mnoho žen se po určité době těší na návrat do práce — nejen kvůli financím, ale i kvůli duševní rovnováze. „Před nástupem na mateřskou dovolenou jsem si ani neuvědomovala, jak důležitou roli práce v mém životě hraje. Možnost se k ní vrátit pro mě znamenala pocit naplnění, nový impulz a možnost být nejen mámou, ale i sama sebou. I když je to někdy logistický cirkus, přináší mi radost,“ říká Hana Hetlinger. „Nejdůležitější bylo přestat se cítit provinile, když si chci odpočinout“.

Když technologie ulehčí každodenní péči

Moderní technologie, jako jsou chytré chůvičky, odsávačky mateřského mléka nebo parní hrnce, přinášejí úlevu a klid rodinám po celém světě. Produkty, které dokážou malým i velkým změnit život k lepšímu a pomáhají partnerům užít si první roky s miminkem naplno, najdete na stránkách www.philips.cz/avent. Více o průzkumu si přečtěte na webu www.pecujme-spolu.cz.

 

Philips Avent Premium Connected – sledujte pro svůj klid i to, co oči nevidí 

Mějte přehled o stavu spánku a dechové frekvenci miminka díky chytré chůvičce Philips Avent Premium Connected využívající technologii SenseIQ. Technologie sledování miminka bez nutnosti dalšího příslušenství analyzuje miliony pixelů za sekundu, aby zachytila i ty nejmenší pohyby. Data jsou převáděna na informace o spánku a dýchání dostupné v aplikaci BabyMonitor+. Pokud se miminko náhodou vzbudí s pláčem, chůvička pomůže rozpoznat příčinu, abyste mohli situaci hned vyřešit. Více klidu pro vás, více pohodlí pro vaše děťátko. DMOC: 9999 Kč

Philips Avent Hands-free

Nová dvojitá elektrická odsávačka mateřského mléka Philips Avent Hands-free napodobuje přirozený rytmus sání miminka a díky jejímu výkonu, jemnosti a lehkosti budete mít volné ruce a více času pro sebe. Nástavce na bradavky s jemnou silikonovou vložkou padnou 99 % žen, takže se nemusíte bát, že by vám odsávání mléka bylo nepříjemné. Ultralehká sběrná nádobka se navíc pohodlně vejde do podprsenky a skoro ani nepoznáte, že tam je. S až 85 sacími cykly za minutu je Philips Avent 2× rychlejší než většina jiných odsávaček a dokonale se přizpůsobí potřebám miminka. DMOC: 6799 Kč

Více informací najdete na webu philips.cz/avent.

