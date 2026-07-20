Jak služba textilních utěrek Mewa snižuje náklady na likvidaci odpadu

Vzhledem k rostoucím poplatkům za likvidaci odpadu, přísnějším ekologickým předpisům a vlastním cílům v oblasti udržitelnosti hledá stále více průmyslových a řemeslných podniků alternativní řešení k jednorázovým materiálům, které se používají například k čištění strojů a nástrojů. V tomto ohledu mohou textilní systémy pro opakované použití — například čisticí utěrky, rohože na zachycování oleje nebo ochranné potahy pro interiéry motorových vozidel — významně přispět ke snížení průmyslového odpadu a tím i nákladů na jeho likvidaci. Praktické příklady ukazují, že služby v oblasti čisticích utěrek mohou snížit spotřebu zdrojů, emise a optimalizovat výrobní procesy.
Klíčovým faktorem je dlouhá životnost a s ní často spojená opakovaná použitelnost textilií. Opakovaně použitelné utěrky, které nabízí poskytovatel textilních služeb Mewa, lze například vyprat a znovu použít až 50krát. Ve srovnání s jednorázovými utěrkami se tak spotřeba materiálu sníží pětkrát až osmkrát. Kdyby neexistoval systém utěrek Mewa, který se v Evropě používá ve více než 100 000 podnicích, vzniklo by místo toho každoročně několik tisíc tun dodatečného jednorázového odpadu. Jelikož je čisticí materiál často znečištěn oleji a mazivy, musí být v mnoha případech likvidován v souladu s nařízením o nebezpečných látkách. Dokud jsou čisticí utěrky Mewa v servisním cyklu, nepovažují se za odpad ve smyslu evropského odpadového práva, protože je poskytovatel služby vypere a znovu používá. K tomu se přidává skutečnost, že nezabezpečené skladování textilií znečištěných olejem představuje v provozu další zdroj nebezpečí.
Množství odpadu se snížilo na polovinu, náklady na likvidaci se snížily
Jaké dopady to může mít v praxi, ukazuje příklad portugalské společnosti Bloco Gráfico. Tiskárna vydavatelství Porto Editora již řadu let usiluje o udržitelnou modernizaci své výroby a od roku 2012 využívá služby společnosti Mewa v oblasti utěrek. „Když jsme zavedli textilní utěrky, podařilo se nám okamžitě snížit množství kontaminovaného odpadu o více než 50 % a tím snížit náklady na likvidaci odpadu o 15 %,“ uvádí vedoucí nákupu Nuno Oliveira. Dříve společnost k čištění strojů a tiskových desek používala papírové rouno, které se následně muselo likvidovat jako nebezpečný odpad. S poplatky přesahujícími 300 eur za tunu to podle Oliveiry představovalo největší položku v nákladech na odpad.
Optimalizované výrobní procesy
Také pro tiskárnu Rainer Herrmann GmbH ve Weinsheimu v Porýní-Falci nepřichází v úvahu nic jiného než opakovaně použitelné utěrky od společnosti Mewa. „Dbáme na udržitelnost,“ vysvětluje jednatel Axel Herrmann. „Snažíme se produkovat co nejméně vadných tisků, používáme papír s certifikátem FSC a tiskové barvy bez obsahu minerálních olejů. Služby společnosti Mewa do tohoto konceptu dobře zapadají.“ Kontaminované utěrky, například barvami, tiskovým olejem, ředidlem, tiskovým gelem nebo rychleschnoucím prostředkem, jsou ve společnosti Mewa zpracovávány ekologicky. Axel Hermann: „Recyklační systém funguje bez mého zásahu a je naprosto předvídatelný. Co víc si přát?“
Kruhový oběh začíná už při výrobě
Udržitelný přístup společnosti Mewa se projevuje už při výrobě čisticích utěrek. Používaná vlákna se tak z 50 procent skládají z recyklovaných materiálů. Bavlněné žmolky vznikající při tkaní se nevyhazují, ale dále se využívají například jako izolační materiál v automobilovém průmyslu. Na cívkách s přízí se používají opakovaně použitelné kartonové trubice. Čisticí utěrky se vyrábějí ve vlastní tkalcovně společnosti v Immenhausenu v severním Hesensku.
Udržitelnost jako podnikatelský princip
Zásadami udržitelnosti se řídí i všechny další procesy zpracování a logistiky v rámci systému opakovaného použití Mewa. Klíčovým prvkem je energetické využití nečistot vyplavených z utěrek. Tímto způsobem lze pokrýt až 80 procent energetické spotřeby potřebné k sušení utěrek. Technická opatření, jako jsou vysokoteplotní spalovací komory a moderní systémy čištění spalin, zajišťují, že znečištění odpadního vzduchu je ještě nižší, než vyžadují zákonné předpisy. Další úspory primární energie jsou dosahovány rekuperací tepla v pracích a sušicích zařízeních a postupným rozšiřováním fotovoltaiky. Současně společnost postupně převádí svůj vozový park na alternativní pohony s cílem dosáhnout klimaticky neutrální distribuce. I v oblasti spotřeby vody sází systém Mewa na principy recyklace. Speciální technologie úpravy snižují spotřebu čerstvé vody ve srovnání s konvenčními postupy až o 50 procent. Odpadní voda dosahuje ve vlastních zařízeních společnosti stupně čištění až 99,8 procent. Prací prostředky a povrchově aktivní látky jsou dávkovány podle skutečné potřeby.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=YWZIzPwifS0&list=PLLr2ewvdC_9rWFW7BORAJE-qTGNFZLyza&index=2
Zdroj: Mewa CZ