Jak směrnice NIS2 ovlivní možnost používat druhotný software?

7:57

Praha 25. února 2025 (PROTEXT) - V prosinci 2022 byla Evropskou unií schválena směrnice NIS2 (Network and Information System Directive 2), která stanovuje pravidla a požadavky na kybernetickou bezpečnost ICT systémů i sítí. NIS2 měly jednotlivé země EU implementovat do svých právních řádů do 18. října 2024. V praxi se tak ale dosud v řadě zemí nestalo, včetně ČR, kde se počítá se zavedením v polovině roku. Dotknou se nová, přísnější pravidla možnosti využívat druhotný software?