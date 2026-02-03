Jak správně topit, větrat nebo vybrat technologie pro pasivní dům? Poradí veletrhy FOR PASIV a FOR WOOD

Autor:
  11:23
Praha 3. února 2026 (PROTEXT) - Veletržní souběh FOR PASIV a FOR WOOD nabídne v PVA EXPO PRAHA expozice s nejnovějšími technologiemi a produkty pro energeticky úsporné bydlení. Ve dnech 12. až 14. února také nabídne doprovodný program, který poradí s vytápěním, dotacemi, dřevostavbami či novými předpisy. Partnerem pro energetiku výstaviště PVA EXPO PRAHA je společnost PKV Build, s.r.o.

„Spojení veletrhů FOR PASIV a FOR WOOD dává návštěvníkům možnost vnímat energeticky úsporné bydlení komplexně od technologií až po úsporná konstrukční řešenía právě v tom spočívá hlavní přínos veletrhů. Důležitou součástí budou také bezplatná poradenská centra a doprovodný program, který pomůže návštěvníkům zorientovat se v aktuálních trendech,“ říká hlavní manažer veletrhů Martin Pavlata.

První den souběhu ve čtvrtek 12. února nabídne Michal Bošanský z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně přednášku o inovacích ve dřevostavbách. O novinkách ve svém oboru bude přednášet také Jindřich Boháč z Cechu topenářů a instalatérů ČR. O dopadech nové normy na navrhování spalinových cest v rodinných domech i větších objektech přijde hovořit Miroslav Drobník za Společenstvo kominíků ČR. Zájemci se mohou zúčastnit také přednášek o výměně starých plynových kotlů u společných komínů v bytových domech nebo o správném vytápění.

Příklady dobré praxe i novinky

V pátek 13. února se účastníci přednášky Vítězslava Malého z Centra pasivního domu dozvědí, proč má smysl stavět domy s nízkou spotřebou energie nebo pravidla, jak toho při stavbě či rekonstrukci docílit. Centrum navíc na výstavišti představí vzorový MiniDům technologií a skladeb v Hale 2. V něm bude možné prohlédnout si vybrané technologie a dílčí řešení i vzorové skladby konstrukcí pro dřevostavby i zděné domy. 

Václav Pinďák ze společnosti 3AE pro zájemce připraví přednášku na téma Pasivní dům na vlastní kůži. Návštěvníci se mohou zúčastnit také přednášek Masivní konstrukce pro pasivní domy, Stavění se systémem slaměných panelů či příkladů dobré praxe Pasivní dům Letovice a Pasivní novostavby i renovace. 

Na řadu přijdou také chyby na stavbách, nové přístupy ke vzduchotěsnosti či nová koncepce ochrany dřevostaveb nebo efektivní způsoby, jak zabránit vzniku tepelných mostů u novostaveb a při rekonstrukcích, předsazené montáže oken a dveří, celoplošné vytápění a chlazení i tepelná čerpadla a mnoho dalších zajímavostí. Nebude chybět ani přednáška Státního fondu životního prostředí ČR o investicích do úsporných budov. 

V rámci veletrhu FOR WOOD se po celou dobu konání souběhu postarají o doprovodný program odborníci z Asociace dodavatelů montovaných domů vždy od 10 do 16 hodin. Program přinese vzdělávací i inspirativní bloky pro odborníky, studenty i širokou veřejnost se zájmem o moderní, udržitelné a funkční stavění ze dřeva. 

Expozice plné novinek

Na veletržním souběhu FOR PASIV a FOR WOOD se budou prezentovat tuzemské i zahraniční firmy s nejnovějšími produkty. Například Jablotron přiveze do Letňan moderní rekuperační jednotky či chladicí a topné moduly, Izodom 2000 zase systém pro výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů. S nabídkou komplexního řešení moderního bydlení přijde GOOPAN, nadčasové dřevostavby nabídne Atrea a dřevostavby na míru firma Celet. Prezentovat se bude na veletrhu také projekční a architektonická kancelář ProjektyDomů, výrobce rekuperačních jednotek Štorc TZB, společnosti Asting či Allstav a mnoho dalších. Podrobnosti na www.forpasiv.cz a www.for-wood.cz. 

Veletržní souběh v Letňanech konající se ve dnech 12. až 14. února obohatí také STŘECHY-SOLAR-ŘEMESLO, největší veletrh v oboru střech v České republice a střední Evropě s tradiční účastí nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů.

 

Zdroj: ABF

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

 









