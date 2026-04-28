Jak stavět zahradní domek v roce 2026 bez stavebního povolení?

Zahradní domky už dávno neslouží jen jako nevlídná skladiště pro sekačky a zaprášené nářadí. Moderní trend, akcelerovaný rozmachem home office, je transformoval do sofistikovaných, často celoročně využitelných modulárních dřevostaveb. Tomuto vývoji naštěstí vyšla vstříc i legislativa. Plná účinnost nového stavebního zákona stabilizovala trh a přinesla obrovskou úlevu drobným stavebníkům.
Kdy stavíte bez ohlášení stavby nebo stavebního povolení?
Zákon dnes přesně definuje tzv. drobné stavby, které jsou zcela vyjmuty z jakéhokoliv schvalování úřady. Pokud váš záměr splní několik základních parametrů, můžete začít stavět prakticky okamžitě. Jaká jsou hlavní pravidla pro rok 2026?
- Zastavěná plocha do 40 m2 nabízí velkorysý prostor, který bez problému pojme dílnu, letní kuchyň i hostinský pokoj. Je však třeba počítat s tím, že do půdorysu se započítávají i pevně spojené terasy či přesahy střech.
- Výška do 5 metrů vám dává volnou ruku designu i zajištění komfortní světlé výšky v interiéru.
- Vzdálenost 2 metry od hranice pozemku je kritický bod, který chrání práva sousedů a řeší požární bezpečnost. Umístění domku blíže k plotu automaticky znamená nutnost řešit výjimky a souhlasy. V případě, že je mezi vámi a sousedy nehořlavý plot, např. betonový, může být považován za protipožární opatření. Tím se vám otevírá možnost umístit zahradní domek blíže k plotu. Vždy je však vhodné poradit se na stavebním úřadě.
- Domek musí plnit doplňkovou funkci k hlavní stavbě (rodinnému domu či chatě). Nesmí sloužit pro komerční podnikání přístupné veřejnosti.
Příjemnou změnou v rámci nového stavebního zákona je i zjednodušení v oblasti inženýrských sítí. Přípojky vody nebo elektřiny do 25 metrů dnes spadají rovněž do kategorie drobných staveb.
Katalogové modely i naprosté atypy nabízí řešení pro různé prostory i fotovoltaiku
Zákon sice dává svobodu, ale zároveň klade důraz na odbornost. Zákazníci se proto stále častěji odvracejí od nákupu unifikovaných stavebnic z hobbymarketů. Tradičním partnerem je na českém a slovenském trhu společnost provozující web nejzahradnidomek.cz, která se zaměřuje na vysoce flexibilní dodávky.
Už v jejich základní katalogové nabídce najdete širokou paletu volitelných úprav. Zákazníci si mohou vybrat větší tloušťku stěn nebo si nechat zpevnit střešní konstrukci pro vyšší nosnost.
To je naprosto klíčové, pokud plánují instalaci solárních panelů, oblíbenou zelenou střechu nebo pokud staví v horských oblastech s bohatou sněhovou nadílkou.
“Mnoho ľudí má pocit, že kvôli atypickému alebo veľmi úzkemu pozemku na vysnívaný domček nedosiahnu. Prax je ale taká, že plných 70 % našich realizácií dnes tvoria stavby upravené presne na mieru,“ vysvětluje slovenský majitel společnosti a konstruktér Michal Zelman. „A pokiaľ snívate o niečom, čo v našom katalógu vôbec nie je – či už ide o atypické zastrešené státie pre auto, dizajnový altánok alebo špecifickú drevostavbu – spoločne spracujeme návrh od prvej skice až po najmenšie detaily tak, aby výsledok presne zodpovedal vašej predstave. Ak predsalen budú úrady vyžadovať podklady pre danú stavbu, bez problémov zabezpečíme grafickú vizuálizáciu danej stavby, vrátane statického posudku.”
Stavba domku na klíč nebo svépomocí?
Mnoho laických stavitelů podceňuje technologickou náročnost moderních zahradních domků. Velkým rizikem jsou zejména elektroinstalace, které ve dřevostavbách vyžadují speciální protipožární prvky. Ačkoliv společnost nejzahradnidomek.cz z legislativních a certifikačních důvodů samotné zapojení elektřiny nerealizuje, její odborníci umí celý domek na budoucí instalaci od vašeho certifikovaného elektrikáře dokonale připravit, aby vše proběhlo hladce a bezpečně.
Co se týče samotné stavby, firma nabízí oblíbený komfort v podobě montáže na klíč vlastním týmem. Pokud jste ale zruční a chcete přiložit ruku k dílu, můžete si domek bez obav postavit sami. K dřevostavbám totiž dostanete natolik intuitivní, detailně rozpracované a – jak s nadsázkou a úsměvem říkají sami tvůrci – "blbuvzdorné" návody, že montáž hravě zvládne každý šikovný kutil.
Konzultujte s odborníky detaily, které rozhodují
Ať už stavíte sami, nebo to necháte na profících, ve společnosti vědí, že velmi oblíbené jsou zemní vruty. Ty si poradí se svažitým terénem a zachovávají domku charakter demontovatelnosti. Praxe však ukazuje, že ani vruty nejsou automatickým a snadným řešením pro každý typ podloží.
"Presne preto každú jednu objednávku, a to aj keď ide o štandardný katalógový domček, s klientmi osobne prechádzam a schvaľujem po telefóne,“ dodává Michal Zelman k firemní strategii. „Nie každého napadne, aké úskalia môže mať terén na ich záhrade, a kde sa dajú vruty bezpečne použiť. Rovnako tak zákazníkom vysvetľujeme, prečo je z dlhodobého hľadiska pre životnosť stavby oveľa výhodnejšie chcieť profesionálnu impregnáciu a kvalitnú lazúru už priamo od nás z výroby, než sa do toho neskôr púšťať svojpomocne."
Příprava a silné odborné zázemí jsou prostě klíčem k úspěchu. Spolupráce se specialisty z nejzahradnidomek.cz, kteří prakticky každý projekt osobně konzultují a nebojí se jít do úprav na míru, vám ušetří spoustu času, nervů a ve finále i peněz.
