Jak Twisto pomáhá zákazníkům: Odložené platby čekají změny

Podle připravovaného modelu Twista si zákazníci při prvním nákupu založí účet a projdou ověřením totožnosti i schopnosti splácet. Při dalších nákupech využijí dostupný úvěrový limit bez opakované registrace. Twisto s obchodníky pracuje na co nejplynulejším zavedení změn. „Pravidla se mohou měnit, ale náš závazek vůči zákazníkům zůstává stejný. Vnímáme to jako příležitost posílit důvěru v BNPL,“ říká Nemika Menevşe, CEO společnosti Twisto.
Zdroj: www.twisto.cz
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60020.