Jak u investičních nemovitostí nepřicházet o peníze?

Autor:
  10:03
Praha 25. srpna 2025 (PROTEXT) - Investování do nemovitostí může být velmi ziskové, ale jen pokud se vyhnete častým chybám a nepromarníte příležitosti. Podívejme se na několik oblastí, kde jsou typické problémy, a jak je můžete změnit, abyste zbytečně nepřicházeli o peníze.

Minimalizujte mezery

Průměrná prodleva mezi nájemníky v Praze je pět týdnů a opakuje se každých osmnáct měsíců. Znamená to ztrátu přesahující jednu měsíční splátku. Díky včasnému marketingu lze tuto dobu téměř eliminovat.

Ověřujte nájemníky

Kontrola kreditní historie, insolvenčního rejstříku, sociálních sítí, referencí a cílené otázky snižují riziko neplatiče o více než 95 %. Vyhnete se tak průměrným nákladům kolem 200 000 Kč na právníky, výpadky nájmu, škody a poplatky.

Upravujte výši nájmu a služeb

Inflace služeb v roce 2024 dosáhla 5,1 %, růst nájmů 4–10 %. Pokud při prodloužení smlouvy neupravíte částky na tržní úroveň, přicházíte o značné příjmy. Na tržní ceně je jen 17 % smluv, proto majitelé často volí profesionální správu, která vyjedná podmínky za ně.

Trvejte na předání bytu v perfektním stavu

Stanovte ve smlouvě povinnost vrátit byt vymalovaný, uklizený a opravený. Nedodržení tohoto bodu vás může stát 20–40 tisíc korun při každé výměně nájemníků.

Využívejte odpisy místo paušálu

U novostavby v ČR lze odepisovat 1/30 ročně (3,33 %). U bytu za 11,8 milionu to snižuje daňový základ o 393 000 Kč a šetří asi 59 000 Kč na daních. S hypotékou si navíc můžete odečíst celý roční úrok a základ ještě snížit. V průměru se tak za prvních 12 let dostanete na nulovou daň z pronájmu a zároveň si výrazně snížíte základ pro daň z hlavního příjmu podle § 7.

Využijte hypotéku pro větší výnos

Místo jedné nemovitosti za hotové můžete pořídit pět bytů s 80% hypotékou, pokud vám to bonita u banky dovolí. I přes náklady na úroky tak z původní investice získáte více než čtyřnásobný výnos. Rozdíl v dlouhodobém zhodnocení je obrovský a otevírá cestu k rychlejšímu budování majetku.

Pracujte s hypotékou během investování

Vzít si úvěr na 30 let a jen ho pasivně splácet znamená promarnit obrovský investiční potenciál. Hypotéku je nutné aktivně řídit – spojovat úvěry, uvolňovat zástavy a započítávat příjmy z nových pronájmů pro zvýšení bonity. To vám umožní nakupovat dříve a více nemovitostí.

Jak můžete vidět, úspěšné investování do nemovitostí není jen o tom, jak koupíte na začátku, ale i o tom, jak se o majetek staráte v průběhu let. Právě průběžná péče přináší vyšší příjmy i hodnotu portfolia. Klíčové je proto mít zkušeného průvodce, který vás povede k růstu majetku.

 

David Bureš, ředitel společnosti Bureš & partneři

 

O společnosti

Firmu Bureš & partneři tvoří tým profesionálů specializujících se na vyhledávání, financování, rekonstrukce, pronájem a správu investičních nemovitostí v Praze. Klientům pomáhají získat z nemovitosti maximální výnos a s 25 lety praxe a více než 600 byty ve správě patří v České republice mezi špičku. Hledají způsob, jak klientům zlepšit život a naplnit jejich sny o finanční nezávislosti. Nabízejí komplexní přístup od stanovení vašeho cíle až po jeho naplnění, přičemž zásadní je přátelské prostředí, férové jednání a jasná vize. Více na www.buresapartneri.cz.

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, nedaleko otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

Kde byste v Praze našli Malý Berlín? Kam byste se vydali, kdyby vás pozvali do Moskvy či Saigonu?

Oblast slepých i neslepých ramen Vltavy a kanály kolem Kampy nazýváme, abychom si nepřipadali tak malí, pražskými Benátkami. V Praze jsou části, které měly nebo stále mají, byť ne oficiálně, názvy...

Třicet stupňů na déčku. To není stav teploměru, ale sklon eskalátorového tunelu na trase D

Už aby to bylo, říkají si cestující v metru na trase C, když stanicí Pankrác vlaky jenom projíždějí. Na tom, kdy tady opět vystoupí i nastoupí, záleží i na těch, kteří přestup a celou trasu metra D...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kolik stojí roční kupon na MHD? Cenou překvapí drahé Brno a krajské město na západě Čech

Ceny ročních kuponů na městskou hromadnou dopravu se v jednotlivých krajských městech liší i o více než tisíc korun. Praha, který má nejhustší síť MHD a jako jediná metro, patří k nejlevnějším.

Nastává čas záletníků. V Liberci už stanice řeší první případy. A jinde jí budou brzy následovat

Každým rokem od poloviny srpna do poloviny září nastává čas, kde se dávají do pohybu hejna netopýrů, aby si našla nové úkryty. V této době se v některých lokalitách každým rokem opakují doslova...

K týrání dívek mě přinutili. Mladík překvapil soud novou verzí obhajoby

Zásadní změnu své dosavadní obhajoby navrhl plzeňskému krajskému soudu třiadvacetiletý muž z Karlových Varů. od loňského září zpovídá z toho, že několik let týral, ponižoval a znásilňoval tři dívky....

25. srpna 2025  11:22,  aktualizováno  11:22

Silničáři odblokovali spor o D11 u Trutnova, archeologii zadali po částech

Největší potíž, která brzdila pokračování stavby D11 z Jaroměře do Trutnova, je pryč. Spory v tendru o archeologický průzkum silničáři obešli podobně jako na nedaleké D35 u Jičína. Zakázku za zhruba...

25. srpna 2025  11:12,  aktualizováno  11:12

Útočníka zastavila až střelba policie. Za pobodání exmanželky a syna dostal 17 let

Za loňské pobodání exmanželky a syna ve Zlíně poslal dnes zlínský krajský soud jednašedesátiletého muže pravomocně na 17 let do věznice se zvýšenou ostrahou. Schválil dohodu o vině a trestu, kterou...

25. srpna 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Za přispění peněz z Polska promění Hrádek nad Nisou požární nádrž na biotop

Za přispění peněz z Polska promění Hrádek nad Nisou na Liberecku starou požární nádrž v Dolním Sedle na biotop s odpočinkovými plochami pro místní obyvatele....

25. srpna 2025  9:23

Lidé v obci blokovali silnici, na protest proti nedokončené dálnici neustále přecházeli

Od šesti hodin ráno do půl jedenácté dopoledne trvala blokáda silnice v Martinicích na Kroměřížsku. Lidé i obec tak protestovali proti opakovanému oddalování termínu zprovoznění téměř dokončené...

25. srpna 2025  6:02,  aktualizováno  10:55

Schránka v základním kameni bývalé Tesly vydala tajemství. Snažil se do něj dostat i zloděj

Nečekaný objev překvapil dělníky během demolice rozsáhlého areálu bývalé „tabačky“ v Lanškrouně, kde po válce přes 40 let fungoval závod Tesla. Ve sklepení nalezli základní kámen z roku 1886, který...

25. srpna 2025  10:52,  aktualizováno  10:57

Agra pojišťovna: Průběžná bilance 2025 – Klimatické změny zůstávají největší výzvou pro zemědělství

25. srpna 2025  10:43

Sestry se po narození vešly do dlaně. Teď chtěly ve stejné nemocnici samy rodit

Když se 26. srpna 1996 v olomoucké porodnici narodila dvojčata Helena a Olga, vážila tolik, že se vešla do dlaně. Olga přišla na svět jako první s porodní váhou 900 gramů, Helena ji následovala s...

25. srpna 2025  10:42,  aktualizováno  10:42

FOR DECOR & PRESENT: Nejen dekorace a dárky. Veletrh nabídne program plný kreativity i rad na zvelebení interiéru

25. srpna 2025  10:26

Jak se v létě starat o vlasy, aby vydržely krásné až do podzimu? Stylingu se nemusíte bát ani po koupání, říká kadeřník

25. srpna 2025  10:19

Policistou i v civilu. Dopravák cestou na nákup načapal hříšníka za volantem

Že se služba u policie neomezuje pouze na hodiny strávené v uniformě, ukázal dopravák krajského ředitelství Milan Kovářík. Při cestě na nákup do Sokolova si všiml řidiče, o němž byl přesvědčený, že...

25. srpna 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

Na Luzný přes přechod Modrý sloup? Možná letos, rozhodnuto ale ještě není

Pravděpodobnost otevření cesty Luzenským údolím k hraničnímu přechodu Modrý sloup se letos hodně zvýšila. Zatím ještě není jasné, zda se záměru nepostaví do cesty ochránci přírody, případně pak...

25. srpna 2025  10:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.