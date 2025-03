Jak umělá inteligence pomáhá tisícům českých obcí

Samosprávy jsou připraveny na digitalizaci a AI

Redaktor: Pane Procházko, GALILEO CORPORATION je jedničkou na trhu v oblasti digitalizace samospráv. Co stojí za vaším úspěchem?

Dušan Procházka: Naše společnost je postavená na neustálé inovaci a důkladném porozumění potřebám samospráv. Díky vlastnímu vývoji a výrobě máme plnou kontrolu nad kvalitou našich produktů a umíme je přizpůsobit konkrétním legislativním požadavkům. Proto jsme se minulý rok rozhodli zaměřit na umělou inteligenci a její využití pro samosprávy. Víme, co naši zákazníci potřebují, proto naše produkty vytváříme přímo na míru městům, obcím, školám a příspěvkovým organizacím.

Umělá inteligence jako pomocník, ne strašák

Redaktor: AI je v digitalizaci samospráv velkým trendem. Jak pomáháte vašim zákazníkům překonat počáteční obavy z těchto technologií?

Dušan Procházka: V oblasti veřejné správy jsme první firmou, která implementovala umělou inteligenci do redakčního systému webů. Víme, že nové technologie mohou budit obavy, proto klademe důraz na edukaci a bezpečnost. Pro zákazníky pořádáme bezplatné webináře, poskytujeme důkladné zaškolení a naše řešení splňují nejvyšší bezpečnostní standardy.

Méně rutiny, více efektivity: AI Asistent a Chatbot v akci. Redaktor: Můžete blíže představit vaše AI nástroje a jejich přínos pro samosprávy?

Dušan Procházka: Tisíce obcí, které již využívají naše AI nástroje, zaznamenaly výrazné zlepšení v efektivitě každodenní správy. AI Asistent a Chatbot z dílny Galileo jsou skvělí pomocníci, kteří posouvají správu webů a komunikaci s občany na vyšší úroveň.

Chatbot odpovídá občanům 24/7, občané tak nemusí kvůli svým dotazům nikam chodit ani volat. Úředníci ušetří čas na složitější agendu. Chatbot spolehlivě čerpá informace jen z webu obce a nevymýšlí si.

AI Asistent pomáhá správcům webu tvořit kvalitní obsah přímo v administraci webových stránek. Jedním kliknutím shrne klíčové informace, upraví text pro cílovou skupinu, zajistí jazykovou správnost a navrhne vhodný obrázek.

Spokojený starosta obce Norberčany: "AI Asistent mi ušetřil hodiny práce"

Starosta obce Norberčany, Stanislav Hudáček, se s námi podělil o svou zkušenost s AI Asistentem: "Dříve jsem trávil hodiny času přípravou aktualit a kalendáře akcí, nyní to zvládnu za deset minut. AI Asistent připraví celý návrh zprávy a já ho jen upravím, pokud je to potřeba. Je to ohromný pomocník! Dostáváme pochvaly od občanů, včetně seniorů, kteří oceňují přehlednost a vizuální kvalitu informací.”

Cesta k moderní samosprávě

Redaktor: Digitalizace veřejné správy je často vnímána jako složitý proces, který může vyvolávat obavy. Jak se s tím vypořádáváte?

Dušan Procházka: Digitalizace je klíčová pro modernizaci veřejné správy, ale často vzbuzuje obavy z neznámého a možné složitosti. V Galileu se zaměřujeme na to, aby byl přechod na nové technologie co nejjednodušší. Pomáháme samosprávám s implementací, poskytujeme školení. Zajišťujeme, že každý nástroj je snadno použitelný a přináší skutečné výhody. Zákazníci se navíc mohou kdykoli obrátit na naši technickou podporu, která jim ochotně pomůže a komunikuje s nimi srozumitelným, lidským jazykem. Naším cílem je podporovat plynulý a efektivní rozvoj digitalizace.

Obce a města vsázejí na komplexnost a kvalitu

GALILEO CORPORATION nabízí samosprávám ucelené řešení – od moderních webových stránek a efektivních komunikačních systémů až po digitální informační panely. Kromě technologií se zaměřuje i na legislativní požadavky, včetně elektronické spisové služby a listinného skartačního řízení. Díky tomu mohou obce snadno využít osvědčeného dodavatele, který jim poskytne vše pod jednou střechou. Když se k těmto řešením přidá i efektivní využití umělé inteligence, výsledkem je moderní samospráva a spokojenější občané.

Zdroj: Galileo Corporation