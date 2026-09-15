Jak urychlit rozvoj bezemisní mobility ve městech? Přijeďte diskutovat se zástupci měst, ministerstev i odborné veřejnosti

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  15:13
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Praha 15. září 2026 (PROTEXT) - Jak připravit kvalitní projekty bezemisní dopravy? Kde hledat finanční podporu? Jaké legislativní změny města čekají a jak se na ně připravit? A jak se s podobnými výzvami vypořádávají ostatní česká města?

Právě na tyto otázky nabídne odpovědi odborné setkání Doprava budoucnosti: od evropských pravidel k investicím, které Svazek obcí Metropolitních oblastí a aglomerací České republiky (SO MOA) pořádá 22. září 2026 během Evropského týdne mobility v rámci mezinárodního projektu NetZeroCities.

Setkání se bude konat od 13:00 do 17:30 v konferenčním sále CIIRC ČVUT v Praze (Jugoslávských partyzánů 1580/3).

Akce je určena především zástupcům obcí a měst, metropolitních oblastí a aglomerací, kteří se věnují dopravě, strategickému rozvoji, investicím nebo přípravě projektů. Přínosná však bude také pro zástupce ministerstev, krajů, výzkumných institucí a dalších organizací působících v oblasti městské mobility.

Co vám účast přinese?

Během jednoho odpoledne získáte přehled o aktualitách v udržitelné a bezemisní dopravě, připravovaných legislativních změnách i možnostech financování. Současně budete mít příležitost diskutovat přímo s odborníky z ministerstev, poskytovateli dotační podpory i kolegy z dalších měst, kteří řeší obdobné výzvy jako vy.

Setkání nebude založeno pouze na odborných prezentacích. Důležitou součástí programu bude sdílení praktických zkušeností – co se městům osvědčilo, s jakými překážkami se města potýkala a jaká řešení mohou být inspirací i pro ostatní samosprávy.

Od strategií ke konkrétním projektům

Diskuse se zaměří na témata, která dnes města řeší nejčastěji – od strategického plánování udržitelné mobility a přípravy plánů ISUMP (Integrovaný plán udržitelné městské mobility) přes rozvoj dobíjecí infrastruktury, bezemisní veřejné dopravy a městské logistiky až po financování investic a využívání dopravních dat či inovativních technologií.

Nebudou chybět ani příklady projektů realizovaných prostřednictvím nástroje ITI a zkušenosti měst s jejich přípravou, financováním i samotnou realizací.

Společné hledání řešení

Navazující víceúrovňová diskuse propojí města se zástupci ministerstev, poskytovatelů financování, odborných organizací i akademické sféry. Cílem není pouze pojmenovat problémy, ale především hledat konkrétní řešení, která pomohou městům lépe připravovat a realizovat projekty udržitelné mobility.

Výstupy ze setkání budou sloužit jako podklad pro další dialog s národní úrovní a mohou přispět ke zlepšení podmínek pro rozvoj bezemisní dopravy v českých městech.

Pokud se podílíte na rozvoji dopravy, strategickém plánování nebo přípravě investičních projektů ve vašem městě, nenechte si tuto příležitost ujít. Přijďte načerpat nové informace, inspirovat se zkušenostmi ostatních a zapojit se do diskuse, která může ovlivnit podobu městské mobility v příštích letech.

Registrovat se je možné zde.

Akci pořádá Svazek obcí Metropolitních oblastí a aglomerací České republiky (SO MOA) v rámci Evropského týdne mobility prostřednictvím projektu NetZeroCities, realizovaného na základě grantové dohody č. NZC SGA2 10113965.

Zdroj: SO MOA

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59165.

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