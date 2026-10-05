Jak vybrat horkovzdušnou fritézu, která zvládne oběd pro celou rodinu?

Tajemství jeho popularity spočívá ve flexibilitě. Díky vyjímatelné přepážce můžete vařit buďto ve dvou samostatných koších (o objemu 3 l + 6 l), nebo v jednom obřím o objemu 10 l, ve kterém zvládnete třeba 2,5 kg hranolků nebo 1,9 kg žebírek, případně celé kuře. Pokud se rozhodnete pro dva koše, Airfryer sám zajistí, aby byl hlavní chod hotový souběžně s přílohou.
Živiny, šťavnatost, křupavost
Oproti běžným fritézám vyniká tento model technologií Steamfry a využitím páry. Parní vaření dokáže zachovat až 93 % vitamínů a dodá pokrmům neuvěřitelnou šťavnatost, zatímco technologie RapidAir Plus stará se o dokonalou křupavost s až o 90 % nižším obsahem tuku. Nový Airfryer nabízí celkem 28 způsobů vaření včetně sušení či fermentace a vybrat si můžete i z osmi přednastavených programů. Od nadýchaných knedlíčků po dokonale připraveného lososa – tenhle zdravý a snadný způsob vaření si zamilujete vy i vaše rodina.
S podporou aplikace a funkcí na usazený tuk
Obrovskou výhodou je také úspora času i energie – vaří o 49 % rychleji než klasická trouba. Po hostině oceníte unikátní automatickou funkci SteamClean, která pomocí páry uvolní usazený tuk v koši a kolem topného tělesa.
Pokud tedy řešíte, jaká horkovzdušná fritéza je dnes nejlepší volbou, tento všestranný „parťák“ s intuitivním dotykovým ovládáním a podporou aplikace HomeID vás rozhodně nezklame.
Nový Philips Airfryer 5000 Series koupíte za 7999 Kč na Philips Česká republika | Philips Home.
Zdroj: Versuni
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59474.